«Восточная сказка» Грозный + Аргун + Шали

«Восточная сказка» Грозный + Аргун + Шали
«Восточная сказка» Грозный + Аргун + Шали
«Восточная сказка» Грозный + Аргун + Шали
«Восточная сказка» Грозный + Аргун + Шали
«Восточная сказка» Грозный + Аргун + Шали
«Восточная сказка» Грозный + Аргун + Шали
«Восточная сказка» Грозный + Аргун + Шали

Что вас ожидает 🤩

  • Мемориал Памяти и Славы в Назрани
  • Мемориальная Аллея Славы
  • Площадь А. -Х. Кадырова
  • Парк Цветов
  • Сквер журналистов
  • «Грозный-Сити»
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Храм Михаила Архангела
  • Мечеть «Сердце матери» (Аргун)
  • Мечеть «Гордость мусульман» (Шали)
Столица Чеченской республики - город Грозный, называют Российским Дубаем. Роскошь мечетей, современные бизнес-центры, цветущие скверы создают неповторимый колорит.

В программе:

  • Мемориал Памяти и Славы в Назрани
  • Мемориальная Аллея Славы
  • Площадь А. -Х. Кадырова
  • Парк Цветов
  • Сквер журналистов
  • «Грозный-Сити»
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Храм Михаила Архангела
  • мечеть «Сердце матери» (Аргун)
  • мечеть «Гордость мусульман» (Шали)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • 500 руб. – входные билеты
  • Питание не входит в стоимость экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, д. 1 колоннада
Завершение: В центре
Когда и сколько длится
Когда: Среда, суббота, воскресенье в 5:00
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится на автобусах и микроавтобусах.
  • В пути до Грозного - 4 часа, с остановкой для завтрака. (Обратно – ужин)
  • В Республике – переезды, с выходом для осмотра объектов.
  • Обязательно наличие паспорта.
  • Для детей до 13 лет – наличие свидетельства о рождении.
  • Строгое соблюдение дресс-кода (запрещены шорты, открытые плечи, декольте и т. п.)
  • Фирма выдаёт женщинам оверсайз хиджабы и платки для посещения мечетей.
  • Рекомендуем иметь при себе наличные деньги и бутылочку воды.
  • В общественных местах курение запрещено.
  • Проведение экскурсии не зависит от погодных условий.
  • Рекомендуем посмотреть прогноз погоды и при необходимости взять с собой куртку, свитер, зонт/дождевик.
  • Экскурсия подходит для детей от 5 лет.
  • Питание на экскурсии не входит в стоимость путёвки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Среда, суббота, воскресенье в 5:00

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