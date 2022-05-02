Столица Чеченской республики - город Грозный, называют Российским Дубаем. Роскошь мечетей, современные бизнес-центры, цветущие скверы создают неповторимый колорит.
В программе:
Мемориал Памяти и Славы в Назрани
Мемориальная Аллея Славы
Площадь А. -Х. Кадырова
Парк Цветов
Сквер журналистов
«Грозный-Сити»
Мечеть «Сердце Чечни»
Храм Михаила Архангела
мечеть «Сердце матери» (Аргун)
мечеть «Гордость мусульман» (Шали)
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Что не входит
500 руб. – входные билеты
Питание не входит в стоимость экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, д. 1 колоннада
Завершение: В центре
Когда и сколько длится
Когда: Среда, суббота, воскресенье в 5:00
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Экскурсия проводится на автобусах и микроавтобусах.
В пути до Грозного - 4 часа, с остановкой для завтрака. (Обратно – ужин)
В Республике – переезды, с выходом для осмотра объектов.
Обязательно наличие паспорта.
Для детей до 13 лет – наличие свидетельства о рождении.
Строгое соблюдение дресс-кода (запрещены шорты, открытые плечи, декольте и т. п.)
Фирма выдаёт женщинам оверсайз хиджабы и платки для посещения мечетей.
Рекомендуем иметь при себе наличные деньги и бутылочку воды.
В общественных местах курение запрещено.
Проведение экскурсии не зависит от погодных условий.
Рекомендуем посмотреть прогноз погоды и при необходимости взять с собой куртку, свитер, зонт/дождевик.
Экскурсия подходит для детей от 5 лет.
Питание на экскурсии не входит в стоимость путёвки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Среда, суббота, воскресенье в 5:00
Ариана — ваш гид в Кисловодске
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