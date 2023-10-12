Мой подход к данной экскурсии прост: я встречу вас из аэропорта, либо на ж/д вокзале, и доставлю вас в ваше место назначения, попутно рассказывая об истории Кисловодска и окрестностей.
Во время экскурсии постараюсь заразить вас своей любовь к этому краю и городу и покажу вам эти края такими, какими вижу и люблю!
Во время экскурсии постараюсь заразить вас своей любовь к этому краю и городу и покажу вам эти края такими, какими вижу и люблю!
Ближайшие даты:
12
окт
окт
14
окт
окт
15
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Кисловодск:
- Курортный бульвар (Имперский бульвар)
- Колоннада
- Замок коварства и любви
- Медовые водопады
- Гора Кольцо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Традиции и легенды этих мест, красоты гор, озер и водопадов Кавказа, неизвестные тропки и лучшие видовые места. Я обязательно расскажу вам все самое интересное о них. Кавказ – это край гор, цветущих садов, гордых и трудолюбивых людей.
Встретившись с вами в условленном пункте назначения, мы отправимся на обзор удивительного курортного города Кисловодска, я покажу вам все самое лучшее в нем, а именно Курортный бульвар (Имперский бульвар), Колоннаду, Замок коварства и любви, Медовые водопады и гору Кольцо. Попутно у вас будет время на перекус и фотосеты, по желанию.
Жду вас на Кавказе и сделаю все от меня зависящее, чтобы ваше знакомство с этим регионом было похоже на любовь с первого взгляда!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Трансфер
- Что не входит
- Кофе и перекус (по желанию)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска
Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
Трансфер
Обзорные
Водопады
Медовые водопады
Популярные места
Замок коварства и любви
Дворцы, замки и особняки
Гора Кольцо
Похожие туры из Кисловодска
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Кисловодск
Погрузиться в историю города-курорта и увидеть его самые значимые достопримечательности
на проспекте Мира
14 окт
15 окт
16 окт
17 окт
от 3 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Волшебный Кисловодск
Провести день легко и познавательно на прогулке по самым знаменитым местам российского Баден-Бадена
у вашего отеля
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
5 200₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Узнать город поближе и перезагрузиться на нестандартной прогулке в наушниках
на проспекте Дзержинского
Сегодня
14 окт
15 окт
17 окт
800₽ за человека
Заказать
Дата и количество участников выбирается при бронировании