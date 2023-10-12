Встреча из аэропорта и душевная прогулка по Кисловодску

Описание
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Ответы на вопросы
Мой подход к данной экскурсии прост: я встречу вас из аэропорта, либо на ж/д вокзале, и доставлю вас в ваше место назначения, попутно рассказывая об истории Кисловодска и окрестностей.

Во время экскурсии постараюсь заразить вас своей любовь к этому краю и городу и покажу вам эти края такими, какими вижу и люблю!
Встреча из аэропорта и душевная прогулка по Кисловодску
Встреча из аэропорта и душевная прогулка по Кисловодску
Встреча из аэропорта и душевная прогулка по Кисловодску
Встреча из аэропорта и душевная прогулка по Кисловодску
Встреча из аэропорта и душевная прогулка по Кисловодску
Встреча из аэропорта и душевная прогулка по Кисловодску
Ближайшие даты:
12
окт
14
окт
15
окт
18
окт
19
окт
21
окт
22
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Кисловодск:
  • Курортный бульвар (Имперский бульвар)
  • Колоннада
  • Замок коварства и любви
  • Медовые водопады
  • Гора Кольцо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Традиции и легенды этих мест, красоты гор, озер и водопадов Кавказа, неизвестные тропки и лучшие видовые места. Я обязательно расскажу вам все самое интересное о них. Кавказ – это край гор, цветущих садов, гордых и трудолюбивых людей.
Встретившись с вами в условленном пункте назначения, мы отправимся на обзор удивительного курортного города Кисловодска, я покажу вам все самое лучшее в нем, а именно Курортный бульвар (Имперский бульвар), Колоннаду, Замок коварства и любви, Медовые водопады и гору Кольцо. Попутно у вас будет время на перекус и фотосеты, по желанию.
Жду вас на Кавказе и сделаю все от меня зависящее, чтобы ваше знакомство с этим регионом было похоже на любовь с первого взгляда!

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Трансфер
Что не входит
  • Кофе и перекус (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Замок коварства и любви
Дворцы, замки и особняки
Гора Кольцо

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