Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

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От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт

Погрузитесь в магию горного заката и рассвета на плато Бермамыт. Опытный гид обеспечит комфорт и безопасность, пока вы наслаждаетесь видами и атмосферой
Путешествие на плато Бермамыт предлагает уникальную возможность увидеть величественные горные пейзажи и насладиться закатом или рассветом в окружении природы. Экскурсия начинается в удобное для вас время, чтобы вы могли полностью
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погрузиться в атмосферу.

В сопровождении опытного гида вы узнаете историю региона, увидите панораму Эльбруса и, возможно, станете свидетелем редкого природного явления - Брокенского призрака. Вечер или утро дополнят ароматный чай и кофе, приготовленные на месте. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и станет настоящим приключением

4.9
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные виды на Эльбрус
  • ☕ Ароматный чай и кофе на природе
  • 🗺️ Истории и факты от опытного гида
  • 🌅 Незабываемый закат или рассвет
  • 🎒 Возможность посетить дополнительные достопримечательности

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения плато Бермамыт - с мая по сентябрь. В это время года дни длинные, что позволяет насладиться полным спектром красок заката и рассвета, а также комфортно исследовать окрестности.
Сейчас август — это идеальное время.
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт

Что можно увидеть

  • Долина нарзанов
  • Сталактитовые пещеры
  • Эшкаконское водохранилище
  • Медовые водопады

Описание экскурсии

Причудливый рельеф и потрясающие виды

Российский Гранд Каньон великолепен всегда: окружающие его пейзажи — готовые декорации к фильмам, а открывающаяся панорама Эльбруса делают этот место сокровищем региона. По пути к плато вы узнаете, с каких пор люди начали ездить сюда в качестве путешественников, как они добирались, какими были первые туристические маршруты и кто из известных личностей приезжал сюда за вдохновением. А еще выясните природу феномена Брокенского призрака.

Незабываемый рассвет или закат

  • Для встречи заката выехать нужно в 14.00, ~ в 16:30 вы окажетесь на месте и сможете прогуляться по плато. А около 18:00 устроитесь поудобнее, обернувшись в плед, чтобы начать наблюдение за магическим действом. Чай на травах и кофе, сваренный гидом в турке, сделают вечер ещё уютнее.
  • Для встречи рассвета отправляемся в путь в 03.00 утра, и ~ в 05.30 вы прибываете на Бермамыт, чтобы поприветствовать новый день в непередаваемой красоте. У вас будет время, чтобы осмотреть местность, а после впереди останется целый день. К 12:00 можно вернуться в город или посетить другие достопримечательности по пути: Долину нарзанов, Сталактитовые пещеры, Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады.

Организационные детали

  • Время рассвета и заката в горах, конечно, зависит от времени года, поэтому начало поездки всегда обсуждается отдельно
  • На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло
  • Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета
  • Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ваш адрес минимум за 24 часа до начала экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 15444 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года. Нас объединяет цель: превращать каждую экскурсию в уникальное, запоминающееся путешествие. Наша миссия — раскрывать богатство истории, культуры и природы нашего региона, вдохновлять
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их на новые открытия и создавать тёплую атмосферу доверия и взаимопонимания. Мы верим, что экскурсия — это больше, чем просто рассказ, это возможность погрузиться в атмосферу времени, почувствовать дух места и оставить незабываемые впечатления. Мы умеем превращать сухие даты и факты в интересные истории и легенды, что помогает сделать материал более доступным и запоминающимся. Наша команда отлично разбирается в природных особенностях региона, что позволяет нам сочетать исторические рассказы с природоохранными темами, создавая целостное представление о месте. Счастье не за горами, оно в горах!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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Д
Супер! Очень рекомендую
Супер! Очень рекомендую
Супер! Очень рекомендую
Супер! Очень рекомендую
Супер! Очень рекомендую
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Д
Большущее спасибо Ивану за волшебную красоту мест, что он нам показал и за мастерство вождения! Очень приятно, когда гид не отбывает номер, а переживает, чтоб распогодилось и прям радуется, когда облака ушли и стали видны все красоты и конечно же Эльбрус
Большущее спасибо Ивану за волшебную красоту мест, что он нам показал и за мастерство вождения! Очень
Алий
Алий
Ответ организатора:
Здравствуйте,спасибо большое за приятные и добрые слова благодарности и искренности,нам очень приятно. Возвращаетесь к нам снова.
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Шуваева
Ездили на восход на плато Бермамыт. Отличная поездка, столько эмоций, не передать словами! Дорога конечно не лёгкая, но терпимо и точно стоит того. Изначально планировали только Бермамыт, но гид предложил
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поехать дальше на Джилы-су и мы подумав согласились, и не пожалели. Я думаю по фото всё понятно без слов. Большое спасибо гиду Юсуфу, очень аккуратный водитель и вообще приятный добрый человек, накормил нас обедом, постоянно интересовался всё ли у нас хорошо, вообщем от поездки остались только положительные впечатления!!!

Ездили на восход на плато Бермамыт. Отличная поездка, столько эмоций, не передать словами! Дорога конечно не
Ездили на восход на плато Бермамыт. Отличная поездка, столько эмоций, не передать словами! Дорога конечно не
Ездили на восход на плато Бермамыт. Отличная поездка, столько эмоций, не передать словами! Дорога конечно не
Ездили на восход на плато Бермамыт. Отличная поездка, столько эмоций, не передать словами! Дорога конечно не
Ездили на восход на плато Бермамыт. Отличная поездка, столько эмоций, не передать словами! Дорога конечно не
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Н
Отличная поездка! Спасибо организаторам! Ребята молодцы!!!!!
Отличная поездка! Спасибо организаторам! Ребята молодцы!!!!!
Отличная поездка! Спасибо организаторам! Ребята молодцы!!!!!
Отличная поездка! Спасибо организаторам! Ребята молодцы!!!!!
Отличная поездка! Спасибо организаторам! Ребята молодцы!!!!!
Отличная поездка! Спасибо организаторам! Ребята молодцы!!!!!
Отличная поездка! Спасибо организаторам! Ребята молодцы!!!!!
Отличная поездка! Спасибо организаторам! Ребята молодцы!!!!!
Отличная поездка! Спасибо организаторам! Ребята молодцы!!!!!+1
Отличная поездка! Спасибо организаторам! Ребята молодцы!!!!!
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М
Спасибо за прекрасно проведенное время! Благодарю Андрея за рассказы по дороге, за комфорт. Повезло с погодой, Эльбрус был виден, хоть и кокетливо прикрылся облачком. Незабываемые впечатления, настоятельно рекомендую.
Спасибо за прекрасно проведенное время! Благодарю Андрея за рассказы по дороге, за комфорт. Повезло с погодой,
Спасибо за прекрасно проведенное время! Благодарю Андрея за рассказы по дороге, за комфорт. Повезло с погодой,
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Т
Спасибо нашему гиду-водителю за аккуратное вождение. Дорога на Бермамыт конечно экстремальная, но этим она и интересная. Адреналин!!!!
Погода подвела конечно немного. Но, погулять в облаках с солнечными проблесками было тоже довольно необычно. Фотки получились интересные, волшебные.
Есть повод вернуться в данное место в солнечную ясную погоду.
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