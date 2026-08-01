Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Путешествие на плато Бермамыт предлагает уникальную возможность увидеть величественные горные пейзажи и насладиться закатом или рассветом в окружении природы. Экскурсия начинается в удобное для вас время, чтобы вы могли полностью

погрузиться в атмосферу. В сопровождении опытного гида вы узнаете историю региона, увидите панораму Эльбруса и, возможно, станете свидетелем редкого природного явления - Брокенского призрака. Вечер или утро дополнят ароматный чай и кофе, приготовленные на месте. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и станет настоящим приключением

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения плато Бермамыт - с мая по сентябрь. В это время года дни длинные, что позволяет насладиться полным спектром красок заката и рассвета, а также комфортно исследовать окрестности.

Сейчас август — это идеальное время.