Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Путешествие на плато Бермамыт предлагает уникальную возможность увидеть величественные горные пейзажи и насладиться закатом или рассветом в окружении природы. Экскурсия начинается в удобное для вас время, чтобы вы могли полностью
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды на Эльбрус
- ☕ Ароматный чай и кофе на природе
- 🗺️ Истории и факты от опытного гида
- 🌅 Незабываемый закат или рассвет
- 🎒 Возможность посетить дополнительные достопримечательности
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для посещения плато Бермамыт - с мая по сентябрь. В это время года дни длинные, что позволяет насладиться полным спектром красок заката и рассвета, а также комфортно исследовать окрестности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Долина нарзанов
- Сталактитовые пещеры
- Эшкаконское водохранилище
- Медовые водопады
Описание экскурсии
Причудливый рельеф и потрясающие виды
Российский Гранд Каньон великолепен всегда: окружающие его пейзажи — готовые декорации к фильмам, а открывающаяся панорама Эльбруса делают этот место сокровищем региона. По пути к плато вы узнаете, с каких пор люди начали ездить сюда в качестве путешественников, как они добирались, какими были первые туристические маршруты и кто из известных личностей приезжал сюда за вдохновением. А еще выясните природу феномена Брокенского призрака.
Незабываемый рассвет или закат
- Для встречи заката выехать нужно в 14.00, ~ в 16:30 вы окажетесь на месте и сможете прогуляться по плато. А около 18:00 устроитесь поудобнее, обернувшись в плед, чтобы начать наблюдение за магическим действом. Чай на травах и кофе, сваренный гидом в турке, сделают вечер ещё уютнее.
- Для встречи рассвета отправляемся в путь в 03.00 утра, и ~ в 05.30 вы прибываете на Бермамыт, чтобы поприветствовать новый день в непередаваемой красоте. У вас будет время, чтобы осмотреть местность, а после впереди останется целый день. К 12:00 можно вернуться в город или посетить другие достопримечательности по пути: Долину нарзанов, Сталактитовые пещеры, Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады.
Организационные детали
- Время рассвета и заката в горах, конечно, зависит от времени года, поэтому начало поездки всегда обсуждается отдельно
- На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло
- Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета
- Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ваш адрес минимум за 24 часа до начала экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 15444 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года. Нас объединяет цель: превращать каждую экскурсию в уникальное, запоминающееся путешествие. Наша миссия — раскрывать богатство истории, культуры и природы нашего региона, вдохновлять
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Супер! Очень рекомендую
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Д
Большущее спасибо Ивану за волшебную красоту мест, что он нам показал и за мастерство вождения! Очень приятно, когда гид не отбывает номер, а переживает, чтоб распогодилось и прям радуется, когда облака ушли и стали видны все красоты и конечно же Эльбрус
Алий
Ответ организатора:
Здравствуйте,спасибо большое за приятные и добрые слова благодарности и искренности,нам очень приятно. Возвращаетесь к нам снова.
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Ездили на восход на плато Бермамыт. Отличная поездка, столько эмоций, не передать словами! Дорога конечно не лёгкая, но терпимо и точно стоит того. Изначально планировали только Бермамыт, но гид предложил
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Н
Отличная поездка! Спасибо организаторам! Ребята молодцы!!!!!
+1
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М
Спасибо за прекрасно проведенное время! Благодарю Андрея за рассказы по дороге, за комфорт. Повезло с погодой, Эльбрус был виден, хоть и кокетливо прикрылся облачком. Незабываемые впечатления, настоятельно рекомендую.
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Т
Спасибо нашему гиду-водителю за аккуратное вождение. Дорога на Бермамыт конечно экстремальная, но этим она и интересная. Адреналин!!!!
Погода подвела конечно немного. Но, погулять в облаках с солнечными проблесками было тоже довольно необычно. Фотки получились интересные, волшебные.
Есть повод вернуться в данное место в солнечную ясную погоду.
Погода подвела конечно немного. Но, погулять в облаках с солнечными проблесками было тоже довольно необычно. Фотки получились интересные, волшебные.
Есть повод вернуться в данное место в солнечную ясную погоду.
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