Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Что вас ожидает

Причудливый рельеф и потрясающие виды

Российский Гранд Каньон великолепен всегда: окружающие его пейзажи — готовые декорации к фильмам, а открывающаяся панорама Эльбруса делают этот место сокровищем региона. По пути к плато вы узнаете, с каких пор люди начали ездить сюда в качестве путешественников, как они добирались, какими были первые туристические маршруты и кто из известных личностей приезжал сюда за вдохновением. А еще выясните природу феномена Брокенского призрака.

Незабываемый рассвет или закат

Для встречи заката выехать нужно в 14.00, ~ в 16:30 вы окажетесь на месте и сможете прогуляться по плато. А около 18:00 устроитесь поудобнее, обернувшись в плед, чтобы начать наблюдение за магическим действом. Чай на травах и кофе, сваренный гидом в турке, сделают вечер ещё уютнее.

Для встречи рассвета отправляемся в путь в 03.00 утра, и ~ в 05.30 вы прибываете на Бермамыт, чтобы поприветствовать новый день в непередаваемой красоте. У вас будет время, чтобы осмотреть местность, а после впереди останется целый день. К 12:00 можно вернуться в город или посетить другие достопримечательности по пути: Долину Нарзанов, Сталактитовые пещеры, Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады.

Организационные детали