Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт!

Полюбоваться Большим Кавказом в самое романтичное время суток и увезти воспоминания на всю жизнь

Поприветствовать новый день в окружении вершин мира или проводить день уходящий, укутавшись в плед? Что бы вы ни выбрали, магия солнца на границе горных пиков подарит вашему путешествию настоящее чудо.

А внимательный и опытный гид позаботиться о том, чтобы эта особенная поездка на Бермамыт прошла идеально.
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт!
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт!
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт!
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт!
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт!
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт!
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт!
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт!
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт!
От заката до рассвета: ночь на плато Бермамыт!

Что вас ожидает

Причудливый рельеф и потрясающие виды

Российский Гранд Каньон великолепен всегда: окружающие его пейзажи — готовые декорации к фильмам, а открывающаяся панорама Эльбруса делают этот место сокровищем региона. По пути к плато вы узнаете, с каких пор люди начали ездить сюда в качестве путешественников, как они добирались, какими были первые туристические маршруты и кто из известных личностей приезжал сюда за вдохновением. А еще выясните природу феномена Брокенского призрака.

Незабываемый рассвет или закат

  • Для встречи заката выехать нужно в 14.00, ~ в 16:30 вы окажетесь на месте и сможете прогуляться по плато. А около 18:00 устроитесь поудобнее, обернувшись в плед, чтобы начать наблюдение за магическим действом. Чай на травах и кофе, сваренный гидом в турке, сделают вечер ещё уютнее.
  • Для встречи рассвета отправляемся в путь в 03.00 утра, и ~ в 05.30 вы прибываете на Бермамыт, чтобы поприветствовать новый день в непередаваемой красоте. У вас будет время, чтобы осмотреть местность, а после впереди останется целый день. К 12:00 можно вернуться в город или посетить другие достопримечательности по пути: Долину Нарзанов, Сталактитовые пещеры, Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады.

Организационные детали

  • Время рассвета и заката в горах, конечно, зависит от времени года, поэтому начало поездки всегда обсуждается отдельно
  • Экскурсию для вас проведет гид-водитель из нашей команды
🚩 Начало и место завершения: по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алий
Алий
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда гидов со стажем более 10 лет. С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу.
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