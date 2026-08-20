Язык тролля и Голубые озёра в Балкарии (цена на машину)

В начале путешествия по Кабардино-Балкарии мы остановимся у небольшого
Язык тролля и Голубые озёра в Балкарии (цена на машину)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Язык тролля и Голубые озёра в Балкарии (цена на машину)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Язык тролля и Голубые озёра в Балкарии (цена на машину)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание экскурсии

В начале путешествия по Кабардино-Балкарии мы остановимся у небольшого, но очень живописного карстового водопада в Хуламо-Безенгийском ущелье. Название водопада Тыжынты, что в переводе означает вода, просачивающаяся сквозь гору.

Село Безенги и Язык тролля

В живописном Безенгийском ущелье, расположенном в Кабардино-Балкарии, находится удивительный природный объект — скальный выступ, именуемый Языком тролля. Он получил свое название благодаря сходству с известным камнем на горе в Норвегии. Попав сюда, можно насладиться захватывающими видами на горные пейзажи и живописные аулы, погрузиться в природную гармонию. Мы поможем выбрать лучшие ракурсы для незабываемых фотографий, а после прогулки вас ждут национальные сладости и чашка ароматного чая.

Голубое озеро — уникальное природное чудо, возможно, одно из самых глубоких карстовых озер в мире. Мы обсудим его происхождение и захватывающую историю, связанную с погружениями на дно озера.

Черекская теснина — живописный скальный каньон с ревущей рекой, мчущейся по его дну. Вы пройдете по впечатляющей дороге, проложенной в отвесной скале в конце Xix века, и узнаете, какой известный фильм был здесь снят.

Замок Шато Эркен

Этот изысканный замок, построенный в романском стиле, словно перенес кусочек Европы на Северный Кавказ. По одной из версий, сооружение было возведено местным жителем для вступления в Лигу виноделов, где собственный замок являлся необходимым условием. Сегодня Шато Эркен — это живописная территория с бирюзовыми озерами, экзотическими птицами, тенистыми ивами и цветущими садами, ставшая настоящим оазисом для отдыхающих.

Аушигер - термальные источники

В предгорьях Кавказа, на берегу реки Черек, расположился курорт с термальными источниками — идеальное место для завершения экскурсионного дня. Здесь можно расслабиться в теплой лечебной воде с температурой от +40 до +50 градусов, что делает купание комфортным даже зимой. Приятная атмосфера этой локации гармонично дополнит впечатления от путешествия.

  • Язык Тролля
  • Голубые озёра.
  • Водопад
  • Безенгийское ущелье
  • Черекская теснина
  • Купание в термальных источниках

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Путешествие на автомобиле по всем локациям программы, от места вашего проживания в г. Кисловодск и возвращение обратно
  • Интересные рассказы о местных достопримечательностях, обычаях и легендах края
Что не входит в цену
  • Любые дополнительные локации или развлечения, сувениры и питание
О чём нужно знать до поездки

Погода в горах сложно-предсказуемая и быстро меняется: пожалуйста одевайтесь многослойно чтобы можно было снять лишнее если тепло или надеть если холодно. Удобная обувь и защита от солнца.

Когда начало
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Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Алексей, я представитель опытной команды гидов которая уже 15 лет помогает туристам посетить самые интересные и красивые места северного Кавказа! Мы накопили огромный опыт увлекательных автотуров по Кавказу и собрали лучшие локации для самых запоминающихся путешествий. Мы позаботимся о вашем комфорте, ярких впечатлениях и восхитительных фотографиях!

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