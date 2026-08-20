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Описание экскурсии

В начале путешествия по Кабардино-Балкарии мы остановимся у небольшого, но очень живописного карстового водопада в Хуламо-Безенгийском ущелье. Название водопада Тыжынты, что в переводе означает вода, просачивающаяся сквозь гору.

Село Безенги и Язык тролля

В живописном Безенгийском ущелье, расположенном в Кабардино-Балкарии, находится удивительный природный объект — скальный выступ, именуемый Языком тролля. Он получил свое название благодаря сходству с известным камнем на горе в Норвегии. Попав сюда, можно насладиться захватывающими видами на горные пейзажи и живописные аулы, погрузиться в природную гармонию. Мы поможем выбрать лучшие ракурсы для незабываемых фотографий, а после прогулки вас ждут национальные сладости и чашка ароматного чая.

Голубое озеро — уникальное природное чудо, возможно, одно из самых глубоких карстовых озер в мире. Мы обсудим его происхождение и захватывающую историю, связанную с погружениями на дно озера.

Черекская теснина — живописный скальный каньон с ревущей рекой, мчущейся по его дну. Вы пройдете по впечатляющей дороге, проложенной в отвесной скале в конце Xix века, и узнаете, какой известный фильм был здесь снят.

Замок Шато Эркен

Этот изысканный замок, построенный в романском стиле, словно перенес кусочек Европы на Северный Кавказ. По одной из версий, сооружение было возведено местным жителем для вступления в Лигу виноделов, где собственный замок являлся необходимым условием. Сегодня Шато Эркен — это живописная территория с бирюзовыми озерами, экзотическими птицами, тенистыми ивами и цветущими садами, ставшая настоящим оазисом для отдыхающих.

Аушигер - термальные источники

В предгорьях Кавказа, на берегу реки Черек, расположился курорт с термальными источниками — идеальное место для завершения экскурсионного дня. Здесь можно расслабиться в теплой лечебной воде с температурой от +40 до +50 градусов, что делает купание комфортным даже зимой. Приятная атмосфера этой локации гармонично дополнит впечатления от путешествия.