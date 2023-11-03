Прикоснитесь к невероятной красоте горного региона, посмотрите на стремительные водопады, прозрачные озёра и стада диких яков. Насладитесь теплыми термальными водами, целебным нарзаном и пикником в идиллическом месте!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Голубые озера
- Черекская теснина
- Аул Верхняя Балкария
- Язык Тролля
- Замок Шато-Эркен
- Термальные источники Аушигер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Балкарский Язык Тролля и изумрудные озера
Нас с вами ждёт невероятно зрелищный маршрут с посещением самых живописных мест Верхней Балкарии. Начнём с Языка Тролля в ущелье Безенги, откуда перед нами раскинутся головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены. Затем отправимся в Верхнюю Балкарию — к Голубому озеру, известному как Церик-Кёль. Вы увидите карстовое озеро в окружении альпийских лугов и полюбуетесь его прозрачной водой, меняющей цвет в зависимости от времени года и погоды. Я расскажу вам о тайнах балкарских озёр, глубина одного из которых достигает 300 метров.
Скалистое ущелье и древние башни
После этого нас ждёт путь по Черекской теснине — дороге с нависающими над ней скалами. Вы услышите печальные истории тех, кто следовал по узким дорогам вдоль реки Черек до того, как в скалах прорубили тоннели. Отсюда поедем дальше в аул Кюнлюм и осмотрим сторожевую родовую башню Абай-кала XVII-XVIII веков.
Термальные источники и рыцарский замок
После такой насыщенной программы вам наверняка захочется отдохнуть, поэтому мы поедем на термальные источники в Аушигер. Вы искупаетесь в бассейнах с водой, температура которой составляет от +40 до +50°C. Далее мы заедем в необыкновенное место. Замок Шато-Эркен был построен совсем недавно, но по красоте он не уступает рыцарским средневековым цитаделям. Особое очарование ему расположение посреди озера, окружённого лесом, а в ясную погоду отсюда хорошо виден Эльбрус.
согласно календарю
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Вход в термальные источники — 200 руб. /чел. за 1 час
- Питание — примерно 300-500 руб. средний чек
- Место начала и завершения?
- Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: согласно календарюЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Всю дополнительную информацию рассказываем после бронирования
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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