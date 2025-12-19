Отправимся в старинные купеческие города Коломну и Зарайск.
Вы полюбуетесь древними кремлёвскими стенами и величественными храмами, услышите их истории и легенды. Прогуляетесь по тихим улочкам и побываете на смотровой площадке и у святого источника. Я раскрою для вас тайны Смутного времени и детали купеческой жизни в Подмосковье.
Вы полюбуетесь древними кремлёвскими стенами и величественными храмами, услышите их истории и легенды. Прогуляетесь по тихим улочкам и побываете на смотровой площадке и у святого источника. Я раскрою для вас тайны Смутного времени и детали купеческой жизни в Подмосковье.
Описание экскурсии
Старинная Коломна (2,5 ч)
- Вы увидите величественные стены и башни кремля и узнаете, как их строили и в которой из них сгинула гордая полька Марина Мнишек
- Соборную площадь, Успенский собор и колокольню 17 века, панорамы Москвы-реки, место съёмок десятков фильмов и важных городских событий
- Улицу Лажечникова и Москворецкую набережную с живым мостом-водовозом. Полюбуемся храмами древнего монастыря
- Тихие улочки коломенского посада с резными наличниками и местный Арбат с лавочкой Ахматовой и дуболомами Урфина Джуса
А ещё при желании заглянем в пастильные заведения города и музеи.
Уютный Зарайск (2,5 ч)
- Мы посетим маленький и полностью сохранившийся кремль 16 века. Поговорим о легендарных личностях Смутного времени и истории памятника с тремя крестами
- Храм Иоанна Предтечи с уникальной чудотворной иконой Николы Заражского
- Торговую площадь с рядами 18 века. Вы при желании попробуете медовую коврижку и местные фермерские деликатесы
- Екатерининскую улицу с купеческими домами и водонапорной башней. При желании подниметесь на смотровую площадку
- Храм с резным иконостасом, который не закрывался с 18 века
- Благоустроенную набережную реки Осётр и святой источник «Белый колодец»
Мы поговорим:
- о том, из чего строили крепости в Коломне и Зарайске
- о героях и легендах Смутного времени: Марине Мнишек, атамане Иване Зарудском, Дмитрии Пожарском и пане Лисовском
- купеческих династиях и профессиональных благотворителях и их вкладе в развитие городов
- торговле в городе столетия назад и сегодня
- известных людях, связанных с этими местами: Анне Ахматове, Борисе Пильняке, Иване Лажечникове, Викторе Леонове и других
- архитектурных ансамблях подмосковных городов, монастырях и храмах и их святынях
Организационные детали
- Поездка проходит на вашем автомобиле, где должно быть место для гида
- Переезд между Коломной и Зарайском займёт около часа
- Дополнительно по желанию оплачивается подъём на смотровую в Зарайске — 250 ₽ за взрослого, включая гида
- Обед не предусмотрен программой, но мы можем зайти перекусить в коврижечную, бараночную или булочную. Средний чек — 500 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В коломенском кремле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 109 туристов
Обожаю встречаться с людьми и делиться знаниями. Провожу познавательные прогулки по Коломне и Зарайску для детей и взрослых. Вы полюбите эти живописные атмосферные места и обязательно захотите в них вернуться.
Входит в следующие категории Коломны
Похожие экскурсии из Коломны
Индивидуальная
до 5 чел.
Свидание с Коломной
Коломна - идеальное место для романтических прогулок. Узнайте о великих историях любви, которые разворачивались на её улицах и в древнем кремле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Коломна - Луховицы - Зарайск (на вашем автомобиле)
Погрузитесь в атмосферу древних городов, их историю и культурные традиции на увлекательной автомобильной экскурсии
Начало: Коломна
Сегодня в 08:00
21 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Святые источники Коломны (на вашем автомобиле)
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты, посетив святые источники Коломны. Это путешествие станет источником вдохновения и новых сил
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.