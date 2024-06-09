Эта интерактивная экскурсия предназначена для самых юных путешественников. Мы познакомим детей с историей города в увлекательной и доступной форме.
Расскажем о крепости и покажем деревянные макеты оружия, поиграем в старинные игры «Матушка говорит» и «Рыбак и рыбка» и посеем зерно любви к истории в их сердцах.
Расскажем о крепости и покажем деревянные макеты оружия, поиграем в старинные игры «Матушка говорит» и «Рыбак и рыбка» и посеем зерно любви к истории в их сердцах.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дети прогуляются по самой тихой улице кремля и набережной Москвы-реки. Увидят Пятницкие ворота, рассмотрят разлом крепостной стены и архитектуру Крестовоздвиженского храма. А ещё:
- Разберутся, как строились города и для чего была нужна крепость
- Вместе с нами нарисуют крепостную башню и узнают, как защитники стояли на страже города
- Послушают сердцем колокольный звон и выяснят, для чего возводили храмы
- Постоят на высоком берегу реки, представят себя древними жителями Коломны и кинут монетку в воду на удачу
Организационные детали
- После экскурсии каждый маленький путешественник получит сладкий сувенир. Если есть ограничения или аллергия, пожалуйста, сообщите заранее — мы подготовим другой вариант.
- Экскурсия будет интересна детям 3–7 лет и их родителям
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — Организатор в Коломне
Провела экскурсии для 2292 туристов
Наш экскурсионный центр существует более 10 лет. Что вдохновляет нас на открытие новых маршрутов и эволюцию программ? Это наши гости! Их горящие глаза, любознательность, интерес и благодарность. Мы не простоЗадать вопрос
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