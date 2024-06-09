Инна — Организатор в Коломне

Провела экскурсии для 2292 туристов

читать дальше знакомим с городом, а раскрываем ключевые темы и помогаем получить ответы на самые волнующие вопросы. А ещё мы считаем, что в путешествиях человек познаёт в первую очередь себя, поэтому наш принцип — забота о людях и индивидуальный подход к каждому. Мы рады встречать вас в древней Коломне! Ждём в гости!

Наш экскурсионный центр существует более 10 лет. Что вдохновляет нас на открытие новых маршрутов и эволюцию программ? Это наши гости! Их горящие глаза, любознательность, интерес и благодарность. Мы не просто