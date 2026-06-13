Предлагаю самостоятельно пройти от Пятницких ворот кремля до стрелки, где Москва-река теряет своё имя, — разбирая семь веков городской истории без гида и расписания. Вас будет сопровождать VK-бот: он расскажет истории города, предложит задания и поможет взглянуть на знакомые достопримечательности по-новому.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Церковь Николы на Посаде — на её фасадах ровно 105 кокошников: ни один другой храм в России не имеет столько — рекорд, не побитый за три века.

Калачная — коломенский калач дал жизнь выражению «дойти до ручки»: ручку грязного хлеба отдавали нищим, и только совсем опустившийся человек съедал её сам.

Маринкина башня — единственная башня Коломенского кремля, названная в честь конкретного человека: польской дворянки, дважды ставшей русской царицей.

Святитель Филарет — уроженец Коломны, который по просьбе Александра II написал финальный текст Манифеста об отмене крепостного права.

Пятницкие ворота — в 1380 году через эти ворота выходила армия Дмитрия Донского на Куликово поле.

Старо-Голутвин монастырь — стоит на стрелке, где Москва-река завершает 500-километровый путь и отдаёт воды Оке, теряя своё имя.

Как это работает

Квест проходит самостоятельно — без гида и группы. Вы получаете доступ к VK-боту и идёте по маршруту в удобном темпе. Бот ведёт вас от локации к локации: рассказывает историю места, даёт задание, принимает ответ и открывает следующую точку.

Сюжетная линия

Коломна стоит там, где Москва-река заканчивает свой путь: семьсот лет назад это место было южным щитом Московского княжества, отсюда уходили войска на Куликово поле, а польская пленница в кремлёвской башне обросла легендами быстрее, чем успела умереть. Квест проведёт через кремль и посад — от купеческих калачей и рекордного храма до первого русского исторического романа и советской коммунальной квартиры — и закончится на стрелке двух рек, где город показывает своё настоящее лицо.

Примеры заданий

Задания квеста — фотоидентификация: у каждой точки бот показывает несколько фотографий, нужно выбрать ту, которую вы видите перед собой. Среди вариантов — похожие объекты из других городов.

— Церковь Николы на Посаде: по фото отличить её от московских храмов того же стиля — Рождества Богородицы в Путинках и Троицы в Никитниках

— Успенский собор: по фото отличить его от Успенских соборов во Владимире и Дмитрове

— Маринкина башня: по фото найти её среди башен других русских кремлей

— Бобреневский мост: по фото отличить понтонный мост через Москву-реку от наплавных мостов других регионов

— Пятницкие ворота: по фото отличить их от Никольских ворот Зарайского кремля и Спасской башни Московского Кремля

Темы, которые раскроются в процессе

— Церковь Николы на Посаде: чем необычна роль кокошников в этом храме по сравнению со всей предшествующей архитектурой

— Калачная: откуда в русском языке взялось выражение «дойти до ручки» — и что именно было этой ручкой

— Маринкина башня: как польская дворянка дважды оказывалась на русском троне в эпоху Смуты — и чем это закончилось

— Святитель Филарет: как уроженец Коломны изменил судьбу двадцати миллионов людей

— Локомобиль у Соляного амбара: какой город скрывается за туристической Коломной с её пастилой и калачами

— Старо-Голутвин монастырь: кто освящал его основание и что стоит за названием «Голутвин»

Организационные детали