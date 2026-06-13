Вас будет сопровождать VK-бот: он расскажет истории города, предложит задания и поможет взглянуть на знакомые достопримечательности по-новому.
Описание квеста
Церковь Николы на Посаде — на её фасадах ровно 105 кокошников: ни один другой храм в России не имеет столько — рекорд, не побитый за три века.
Калачная — коломенский калач дал жизнь выражению «дойти до ручки»: ручку грязного хлеба отдавали нищим, и только совсем опустившийся человек съедал её сам.
Маринкина башня — единственная башня Коломенского кремля, названная в честь конкретного человека: польской дворянки, дважды ставшей русской царицей.
Святитель Филарет — уроженец Коломны, который по просьбе Александра II написал финальный текст Манифеста об отмене крепостного права.
Пятницкие ворота — в 1380 году через эти ворота выходила армия Дмитрия Донского на Куликово поле.
Старо-Голутвин монастырь — стоит на стрелке, где Москва-река завершает 500-километровый путь и отдаёт воды Оке, теряя своё имя.
Как это работает
Квест проходит самостоятельно — без гида и группы. Вы получаете доступ к VK-боту и идёте по маршруту в удобном темпе. Бот ведёт вас от локации к локации: рассказывает историю места, даёт задание, принимает ответ и открывает следующую точку.
Сюжетная линия
Коломна стоит там, где Москва-река заканчивает свой путь: семьсот лет назад это место было южным щитом Московского княжества, отсюда уходили войска на Куликово поле, а польская пленница в кремлёвской башне обросла легендами быстрее, чем успела умереть. Квест проведёт через кремль и посад — от купеческих калачей и рекордного храма до первого русского исторического романа и советской коммунальной квартиры — и закончится на стрелке двух рек, где город показывает своё настоящее лицо.
Примеры заданий
Задания квеста — фотоидентификация: у каждой точки бот показывает несколько фотографий, нужно выбрать ту, которую вы видите перед собой. Среди вариантов — похожие объекты из других городов.
— Церковь Николы на Посаде: по фото отличить её от московских храмов того же стиля — Рождества Богородицы в Путинках и Троицы в Никитниках
— Успенский собор: по фото отличить его от Успенских соборов во Владимире и Дмитрове
— Маринкина башня: по фото найти её среди башен других русских кремлей
— Бобреневский мост: по фото отличить понтонный мост через Москву-реку от наплавных мостов других регионов
— Пятницкие ворота: по фото отличить их от Никольских ворот Зарайского кремля и Спасской башни Московского Кремля
Темы, которые раскроются в процессе
— Церковь Николы на Посаде: чем необычна роль кокошников в этом храме по сравнению со всей предшествующей архитектурой
— Калачная: откуда в русском языке взялось выражение «дойти до ручки» — и что именно было этой ручкой
— Маринкина башня: как польская дворянка дважды оказывалась на русском троне в эпоху Смуты — и чем это закончилось
— Святитель Филарет: как уроженец Коломны изменил судьбу двадцати миллионов людей
— Локомобиль у Соляного амбара: какой город скрывается за туристической Коломной с её пастилой и калачами
— Старо-Голутвин монастырь: кто освящал его основание и что стоит за названием «Голутвин»
Организационные детали
- Квест можно пройти в VK — после бронирования пришлю ссылку
- Вы гуляете в своём темпе, выбираете порядок точек и делаете паузы, когда хочется
- Самостоятельно пройти квест можно уже с 14 лет. Дети от 6 лет могут пройти квест в компании взрослых