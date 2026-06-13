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Пешеходный квест по Коломне (без гида)

Изучить город, где река Москва теряет своё имя
Предлагаю самостоятельно пройти от Пятницких ворот кремля до стрелки, где Москва-река теряет своё имя, — разбирая семь веков городской истории без гида и расписания.

Вас будет сопровождать VK-бот: он расскажет истории города, предложит задания и поможет взглянуть на знакомые достопримечательности по-новому.
5
1 отзыв
Пешеходный квест по Коломне (без гида)
Пешеходный квест по Коломне (без гида)
Пешеходный квест по Коломне (без гида)

Описание квеста

Церковь Николы на Посаде — на её фасадах ровно 105 кокошников: ни один другой храм в России не имеет столько — рекорд, не побитый за три века.

Калачная — коломенский калач дал жизнь выражению «дойти до ручки»: ручку грязного хлеба отдавали нищим, и только совсем опустившийся человек съедал её сам.

Маринкина башня — единственная башня Коломенского кремля, названная в честь конкретного человека: польской дворянки, дважды ставшей русской царицей.

Святитель Филарет — уроженец Коломны, который по просьбе Александра II написал финальный текст Манифеста об отмене крепостного права.

Пятницкие ворота — в 1380 году через эти ворота выходила армия Дмитрия Донского на Куликово поле.

Старо-Голутвин монастырь — стоит на стрелке, где Москва-река завершает 500-километровый путь и отдаёт воды Оке, теряя своё имя.

Как это работает

Квест проходит самостоятельно — без гида и группы. Вы получаете доступ к VK-боту и идёте по маршруту в удобном темпе. Бот ведёт вас от локации к локации: рассказывает историю места, даёт задание, принимает ответ и открывает следующую точку.

Сюжетная линия

Коломна стоит там, где Москва-река заканчивает свой путь: семьсот лет назад это место было южным щитом Московского княжества, отсюда уходили войска на Куликово поле, а польская пленница в кремлёвской башне обросла легендами быстрее, чем успела умереть. Квест проведёт через кремль и посад — от купеческих калачей и рекордного храма до первого русского исторического романа и советской коммунальной квартиры — и закончится на стрелке двух рек, где город показывает своё настоящее лицо.

Примеры заданий

Задания квеста — фотоидентификация: у каждой точки бот показывает несколько фотографий, нужно выбрать ту, которую вы видите перед собой. Среди вариантов — похожие объекты из других городов.

— Церковь Николы на Посаде: по фото отличить её от московских храмов того же стиля — Рождества Богородицы в Путинках и Троицы в Никитниках
— Успенский собор: по фото отличить его от Успенских соборов во Владимире и Дмитрове
— Маринкина башня: по фото найти её среди башен других русских кремлей
— Бобреневский мост: по фото отличить понтонный мост через Москву-реку от наплавных мостов других регионов
— Пятницкие ворота: по фото отличить их от Никольских ворот Зарайского кремля и Спасской башни Московского Кремля

Темы, которые раскроются в процессе

— Церковь Николы на Посаде: чем необычна роль кокошников в этом храме по сравнению со всей предшествующей архитектурой
— Калачная: откуда в русском языке взялось выражение «дойти до ручки» — и что именно было этой ручкой
— Маринкина башня: как польская дворянка дважды оказывалась на русском троне в эпоху Смуты — и чем это закончилось
— Святитель Филарет: как уроженец Коломны изменил судьбу двадцати миллионов людей
— Локомобиль у Соляного амбара: какой город скрывается за туристической Коломной с её пастилой и калачами
— Старо-Голутвин монастырь: кто освящал его основание и что стоит за названием «Голутвин»

Организационные детали

  • Квест можно пройти в VK — после бронирования пришлю ссылку
  • Вы гуляете в своём темпе, выбираете порядок точек и делаете паузы, когда хочется
  • Самостоятельно пройти квест можно уже с 14 лет. Дети от 6 лет могут пройти квест в компании взрослых

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна
Ульяна — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 27 туристов
Я путешественник, который подходит к каждому городу системно и вдумчиво. Перед поездкой глубоко изучаю историю, культуру и городскую среду, а на месте проверяю всё лично. Исследую как знаковые достопримечательности, так
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и небанальные локации вне туристических потоков. На основе этого опыта собираю логичные и насыщенные маршруты по самым интересным местам, с продуманным таймингом, удобной навигацией и живыми историями, которые помогают почувствовать город, а не просто посмотреть его.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
Добрый день! Мы очень довольны!!! Полюбили такой формат (самостоятельный квест) с детьми-подростками! Удобно ориентироваться, интересные факты изложены доступным языком, основные достопримечательности прошли в своем темпе и без большой группы!!! Благодарим от души!!!
Ульяна
Ульяна
Ответ организатора:
Очень рады, что Вам понравилось! Ждем Вас на других наших квестах)
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