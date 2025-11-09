читать дальше

тех, кто в него влюблён! Мы с удовольствием расскажем и покажем самое интересное в этом чудесном подмосковном городе. Вся наша команда отучилась на истфаке. Мы родом из Коломны — на наших глазах менялся город и мы с радостью поделимся не только историей города, но и нашими воспоминаниями.