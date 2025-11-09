Мои заказы

Коломенский кремль: путешествие сквозь века

Увлекательная экскурсия по Коломенскому кремлю: стены, башни, мифы и легенды. Погрузитесь в атмосферу прошлого и откройте для себя тайны древнего города
На экскурсии по Коломенскому кремлю можно увидеть величественные стены и башни, Брусенский монастырь, Соборную площадь и Пятницкие ворота.

Узнайте, как строился кремль, почему Маринкина башня получила своё название и как первый водопровод изменил жизнь горожан. Откройте для себя, где венчался Дмитрий Донской и почему Пятницкие ворота называют «царскими». Всё это в тёплой и дружеской атмосфере, без дополнительных затрат

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Величественные стены и башни
  • 🕍 История Брусенского монастыря
  • 🚰 Первый городской водопровод
  • 🔍 Тайны Маринкиной башни
  • 👑 Легенды Пятницких ворот
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя13
ноя14
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Стены и башни Коломенского кремля
  • Брусенский монастырь
  • Шевлягинская бассейка
  • Соборная площадь
  • Пятницкие ворота

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Стены и башни Коломенского кремля.
  • Брусенский монастырь, основанный Иваном Грозным.
  • Шевлягинскую бассейку — памятник первому городскому водопроводу.
  • Соборную площадь и Пятницкие ворота.

Вы узнаете:

  • Как строился Коломенский кремль.
  • Почему Маринкина башня получила такое название.
  • Как в Коломне появился первый водопровод и как он изменил жизнь горожан.
  • Где венчался Дмитрий Донской.
  • Почему Пятницкие ворота называют «царскими».
  • Каково происхождение фразы «дойти до ручки».

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с улицей Лажечникова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 5154 туристов
Влюбляем в Коломну с первой экскурсии! Меня зовут Никита, я основатель экскурсионного проекта. Прогулки готовлю вместе с командой гидов-энтузиастов, знатоков и сердечных поклонников Коломны. А чтобы узнать город, стоит выбирать
читать дальше

тех, кто в него влюблён! Мы с удовольствием расскажем и покажем самое интересное в этом чудесном подмосковном городе. Вся наша команда отучилась на истфаке. Мы родом из Коломны — на наших глазах менялся город и мы с радостью поделимся не только историей города, но и нашими воспоминаниями.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Коломны

