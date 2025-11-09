На экскурсии по Коломенскому кремлю можно увидеть величественные стены и башни, Брусенский монастырь, Соборную площадь и Пятницкие ворота.
Узнайте, как строился кремль, почему Маринкина башня получила своё название и как первый водопровод изменил жизнь горожан. Откройте для себя, где венчался Дмитрий Донской и почему Пятницкие ворота называют «царскими». Всё это в тёплой и дружеской атмосфере, без дополнительных затрат
Узнайте, как строился кремль, почему Маринкина башня получила своё название и как первый водопровод изменил жизнь горожан. Откройте для себя, где венчался Дмитрий Донской и почему Пятницкие ворота называют «царскими». Всё это в тёплой и дружеской атмосфере, без дополнительных затрат
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величественные стены и башни
- 🕍 История Брусенского монастыря
- 🚰 Первый городской водопровод
- 🔍 Тайны Маринкиной башни
- 👑 Легенды Пятницких ворот
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Стены и башни Коломенского кремля
- Брусенский монастырь
- Шевлягинская бассейка
- Соборная площадь
- Пятницкие ворота
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Стены и башни Коломенского кремля.
- Брусенский монастырь, основанный Иваном Грозным.
- Шевлягинскую бассейку — памятник первому городскому водопроводу.
- Соборную площадь и Пятницкие ворота.
Вы узнаете:
- Как строился Коломенский кремль.
- Почему Маринкина башня получила такое название.
- Как в Коломне появился первый водопровод и как он изменил жизнь горожан.
- Где венчался Дмитрий Донской.
- Почему Пятницкие ворота называют «царскими».
- Каково происхождение фразы «дойти до ручки».
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с улицей Лажечникова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 5154 туристов
Влюбляем в Коломну с первой экскурсии! Меня зовут Никита, я основатель экскурсионного проекта. Прогулки готовлю вместе с командой гидов-энтузиастов, знатоков и сердечных поклонников Коломны. А чтобы узнать город, стоит выбиратьЗадать вопрос
Входит в следующие категории Коломны
Похожие экскурсии из Коломны
Групповая
В трендеЗнакомство с Коломенским кремлем: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Коломны, открыв для себя тайны Коломенского кремля в компании опытного гида
Начало: На улице Лажечникова
2 янв в 12:30
3 янв в 12:30
740 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Коломенского кремля
Откройте для себя Коломенский кремль! Узнайте о его истории, посетите монастыри и соборы, погрузитесь в легенды и тайны этих мест
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломенский кремль изнутри: путешествие сквозь века
Познакомьтесь с восьмивековой историей Коломенского кремля, его архитектурой и значимыми событиями, которые оставили отпечаток на его лице
Начало: На улице Лажечникова, дом 1а
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
2600 ₽ за всё до 5 чел.