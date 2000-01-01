История, застывшая в камне

Во время прогулки по обширной территории Кремля вы увидите все сохранившиеся башни и стены военного форпоста Коломны. Услышите древние легенды и предания, связанные с этой крепостью. Также побываете в каменном сердце старого города — Соборной площади и посетите главные святыни — Соборы и монастыри.

Главное — это люди

Во время прогулки вы узнаете не только факты из богатой истории Коломны, но и услышите необычные истории в лицах о тех, кто создавал этот город, украшал и служил ему. Поднимитесь на шатровую колокольню и полюбуетесь на бескрайние просторы древней Коломенской земли.

Важно знать: