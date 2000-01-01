Святыни и предания Кремля Коломны

Мы прогуляемся по обширной территории Кремля подмосковной Коломны

5
2 отзыва
Мы прогуляемся по обширной территории Кремля подмосковной Коломны.

Увидим башни и стены, которые выстояли под натиском многочисленных сражений.

Посетим главные святыни коломенского Кремля.

Вы узнаете легенды и предания, связанные с ним.

И услышите интересные истории о людях, которые оставили след в истории города.
Святыни и предания Кремля Коломны
Святыни и предания Кремля Коломны
Святыни и предания Кремля Коломны
Святыни и предания Кремля Коломны
Святыни и предания Кремля Коломны
Святыни и предания Кремля Коломны

Что вы увидите 🤩

  • Обширную территорию Кремля с осмотром башен и стен снаружи
  • Соборную площадь и её святыни: кафедральный Успенский собор и монастыри
  • усадьбы и музеи.
История, застывшая в камне
Во время прогулки по обширной территории Кремля вы увидите все сохранившиеся башни и стены военного форпоста Коломны. Услышите древние легенды и предания, связанные с этой крепостью. Также побываете в каменном сердце старого города — Соборной площади и посетите главные святыни — Соборы и монастыри.
Главное — это люди
Во время прогулки вы узнаете не только факты из богатой истории Коломны, но и услышите необычные истории в лицах о тех, кто создавал этот город, украшал и служил ему. Поднимитесь на шатровую колокольню и полюбуетесь на бескрайние просторы древней Коломенской земли.

Важно знать:

  • Билеты в башни и музеи Кремля, а также посещение колокольни оплачиваются отдельно. При необходимости помогу с бронированием.
 Что входит
  • Услуги гида
  • Помощь в бронировании билетов по желанию.
 Что не входит
  • Билеты в башни и музеи Кремля. Временно закрыта для посещения Соборная колокольня.
Начало
🚩 Начало: Коломна, ул. Лажечникова, 1а
🏁 Место завершения: Коломна, ул. Зайцева, 18
Время проведения: Понедельник - воскресенье с 10 до 20.
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Виктория В.
Виктория В.
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