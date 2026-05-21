Экскурсия на сыроварню с мастер-классом и дегустацией - в Костроме

Откройте для себя мир ремесленных сыров! Вас ждёт увлекательное погружение в процесс создания — от идеи до дегустации.
Вы не только увидите, как рождаются сыры, и попробуете лучшие экземпляры, но и создадите авторский продукт, который сможете забрать с собой.
Описание мастер-класса
Экскурсия по сыроварне
На ней вы:
- разберётесь, что такое аффинаж, кто такой аффинёр и для чего ему нужны вязальные спицы
- увидите, как в аффинажных камерах зреют сыры и как более старшие «ухаживают» за молодыми
- выясните, чем отличается благородная плесень от чёрной дикой
И узнаете:
- чем ремесленное сыроделие отличается от промышленного
- как появился на свет сыр с голубой плесенью
- в чём секреты производства сыров с голубой плесенью и тонкости многоступенчатого технологического процесса
- где и когда в СССР попробовали первый рокфор
- как Кострома стала сырной столицей России
Мастер-класс
Под руководством шефа сыроварни вы:
- создадите собственный рецепт сыра
- поэкспериментируете со специями и вкусовыми сочетаниями
- попробуете сделать десертные сыры
Ваши сыры аккуратно упакуют в фирменные коробочки с именной наклейкой — отличный гастрономический сувенир для себя или близких.
Дегустация
Вы попробуете:
- сыры с голубой плесенью
- сыр Белпер Кнолле
- пасты к сыру
- деликатесные сливочные масла
- сырные конфеты
А также научитесь различать вкусовые профили, текстуры и ароматы и узнаете, какие напитки и закуски лучше всего раскрывают каждый сорт.
Организационные детали
- В стоимость входит: мастер-класс, все необходимые ингредиенты, коробочка для упаковки изделий, экскурсия по сыроварне, дегустационный сет из сыров (4–5 видов сыров с голубой плесенью и 4–5 видов сорта сыра Белпер Кнолле), паст к сыру, деликатесных сливочных масел, сырных конфет
- Свои авторские сыры вы сможете сразу забрать с собой
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У беседки Островского
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 521 туриста
Я — основатель семейной сыроварни, расположенной в самом центре сырной столицы России на набережной Волги. Сыроварня именно семейная: моя жена Екатерина — главный технолог и сырный сомелье, дочь София занимается сырно-кондитерским
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Была на экскурсии 21 мая (дегустация+мастер класс), осталась довольна!
Сотрудник сыроварни Иван интересно и со знанием дела приподносит информацию, интересуется мнением и впечатлениями.
Материал даётся последовательно и подробно, у меня не осталось вопросов, рассказали всё-всё!
Видно, что люди, трудящиеся в этих стенах любят то, чем занимаются.
Сыр на любителя, но попробовать стоит.
Алексей
Ответ организатора:
Ульяна, спасибо Вам за душевный отзыв✨! Помощник сыровара - Иван, прекрасно знакомит экскурсантов с сырным творчеством. Будем дальше поддерживать наивысшее качество и удивлять гостей🧀. Благодарим за доверие и ждём в гости🥰!
