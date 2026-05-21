Экскурсия на сыроварню с мастер-классом и дегустацией - в Костроме

Откройте для себя мир ремесленных сыров! Вас ждёт увлекательное погружение в процесс создания — от идеи до дегустации. Вы не только увидите, как рождаются сыры, и попробуете лучшие экземпляры, но и создадите авторский продукт, который сможете забрать с собой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Экскурсия по сыроварне

На ней вы:

разберётесь, что такое аффинаж, кто такой аффинёр и для чего ему нужны вязальные спицы

увидите, как в аффинажных камерах зреют сыры и как более старшие «ухаживают» за молодыми

выясните, чем отличается благородная плесень от чёрной дикой

И узнаете:

чем ремесленное сыроделие отличается от промышленного

как появился на свет сыр с голубой плесенью

в чём секреты производства сыров с голубой плесенью и тонкости многоступенчатого технологического процесса

где и когда в СССР попробовали первый рокфор

как Кострома стала сырной столицей России

Мастер-класс

Под руководством шефа сыроварни вы:

создадите собственный рецепт сыра

поэкспериментируете со специями и вкусовыми сочетаниями

попробуете сделать десертные сыры

Ваши сыры аккуратно упакуют в фирменные коробочки с именной наклейкой — отличный гастрономический сувенир для себя или близких.

Дегустация

Вы попробуете:

сыры с голубой плесенью

сыр Белпер Кнолле

пасты к сыру

деликатесные сливочные масла

сырные конфеты

А также научитесь различать вкусовые профили, текстуры и ароматы и узнаете, какие напитки и закуски лучше всего раскрывают каждый сорт.

