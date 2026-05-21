Экскурсия на сыроварню с мастер-классом и дегустацией - в Костроме

От идеи до собственного сыра - за одно занятие
Откройте для себя мир ремесленных сыров! Вас ждёт увлекательное погружение в процесс создания — от идеи до дегустации.

Вы не только увидите, как рождаются сыры, и попробуете лучшие экземпляры, но и создадите авторский продукт, который сможете забрать с собой.
5
1 отзыв
Описание мастер-класса

Экскурсия по сыроварне

На ней вы:

  • разберётесь, что такое аффинаж, кто такой аффинёр и для чего ему нужны вязальные спицы
  • увидите, как в аффинажных камерах зреют сыры и как более старшие «ухаживают» за молодыми
  • выясните, чем отличается благородная плесень от чёрной дикой

И узнаете:

  • чем ремесленное сыроделие отличается от промышленного
  • как появился на свет сыр с голубой плесенью
  • в чём секреты производства сыров с голубой плесенью и тонкости многоступенчатого технологического процесса
  • где и когда в СССР попробовали первый рокфор
  • как Кострома стала сырной столицей России

Мастер-класс

Под руководством шефа сыроварни вы:

  • создадите собственный рецепт сыра
  • поэкспериментируете со специями и вкусовыми сочетаниями
  • попробуете сделать десертные сыры

Ваши сыры аккуратно упакуют в фирменные коробочки с именной наклейкой — отличный гастрономический сувенир для себя или близких.

Дегустация

Вы попробуете:

  • сыры с голубой плесенью
  • сыр Белпер Кнолле
  • пасты к сыру
  • деликатесные сливочные масла
  • сырные конфеты

А также научитесь различать вкусовые профили, текстуры и ароматы и узнаете, какие напитки и закуски лучше всего раскрывают каждый сорт.

Организационные детали

  • В стоимость входит: мастер-класс, все необходимые ингредиенты, коробочка для упаковки изделий, экскурсия по сыроварне, дегустационный сет из сыров (4–5 видов сыров с голубой плесенью и 4–5 видов сорта сыра Белпер Кнолле), паст к сыру, деликатесных сливочных масел, сырных конфет
  • Свои авторские сыры вы сможете сразу забрать с собой

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Участник2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У беседки Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 521 туриста
Я — основатель семейной сыроварни, расположенной в самом центре сырной столицы России на набережной Волги. Сыроварня именно семейная: моя жена Екатерина — главный технолог и сырный сомелье, дочь София занимается сырно-кондитерским
направлением, я — руководитель, вдохновитель и ваш покорный слуга на нашей сыроварне. Понимая, какой большой интерес у людей к ремесленному сыроделию, мы решили дать возможность костромичам и гостям сырной столицы узнать от первого лица о процессе сыроделия, нюансах и секретах, увидеть своими глазами магию превращения молока в сыр, наблюдать как вызревают сыры. Видим свою миссию в рассказах о сыродельном ремесле и поддержании Костромы в статусе сырной столицы России!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ульяна
Была на экскурсии 21 мая (дегустация+мастер класс), осталась довольна!
Сотрудник сыроварни Иван интересно и со знанием дела приподносит информацию, интересуется мнением и впечатлениями.
Материал даётся последовательно и подробно, у меня не осталось вопросов, рассказали всё-всё!
Видно, что люди, трудящиеся в этих стенах любят то, чем занимаются.
Сыр на любителя, но попробовать стоит.
Ответ организатора:
Ульяна, спасибо Вам за душевный отзыв✨! Помощник сыровара - Иван, прекрасно знакомит экскурсантов с сырным творчеством. Будем дальше поддерживать наивысшее качество и удивлять гостей🧀. Благодарим за доверие и ждём в гости🥰!
