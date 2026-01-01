Индивидуальная
до 20 чел.
Авторский мастер-класс «Сыр в шоколаде»
Присоединяйтесь к авторскому мастер-классу «Сыр в шоколаде» в Костроме и узнайте секреты сыроделия, создавая гастрономические шедевры своими руками
Начало: На Советской улице
«Финалом программы станет дегустация десерта — сырного трюфеля»
22 янв в 16:00
23 янв в 16:00
от 6000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборМастер-класс в Костроме: эскимо для царевича
Необыкновенная история династии Романовых через призму шоколадных десертов
Начало: В районе ул. Советской
«Узнаете секреты этой сладкой профессии и опровергнете много мифов об удивительном десерте — шоколаде»
22 янв в 17:30
23 янв в 17:30
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Тайна медного чайника»: экскурсия с дегустацией и мастер-классом
Узнайте секреты забытых профессий и насладитесь дегустацией старинных напитков в купеческом особняке 19 века. Погружение в историю и кулинарию ждёт вас
Начало: В мастерской фонарщика
«Вы познакомитесь с особенностями кухни и уличной торговли в Костроме»
Завтра в 19:00
22 янв в 19:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс с дегустацией «Печем румяные калачи в Доме Мастеров»
Начало: Кострома, улица Красные Ряды, 1
«Приглашаем вас принять участие в увлекательном мастер-классе и познакомиться с традициями русской кухни»
Расписание: Ждем вас каждое воскресение в 11:00
25 янв в 11:00
1 фев в 11:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайна медного чайника - экскурсия с дегустацией и мастер-классом
Начало: По договоренности с гидом
«Вас ждет знакомство с особенностями кухни и уличной торговли в Костроме, дегустация особого чая и участие в мастер-классе по приготовлению популярного на Руси ароматного напитка — медового сбитня»
Расписание: Ежедневно по запросу
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Кулинарные мастер-классы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Какие места ещё посмотреть в Костроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Костроме в январе 2026
Сейчас в Костроме в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1400 до 6500. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Костроме на 2026 год по теме «Кулинарные мастер-классы», 57 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март