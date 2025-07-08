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Теплоходные прогулки в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «На теплоходе» в Костроме, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
На автобусе
На теплоходе
8 часов
215 отзывов
Водная прогулка
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Экскурсия для тех, кто ценит уютные городки и живописные виды. Плёс откроет вам свои храмы, старинные постройки и живописные виды с Волги
Начало: Ул. Советская, 3
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 11:00, в четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
23 июл в 11:00
2800 ₽ за человека
Левитановский Плёс
На автобусе
На теплоходе
8 часов
107 отзывов
Водная прогулка
Водная прогулка по Левитановскому Плёсу с осмотром исторических мест
Погрузитесь в атмосферу Плёса, наслаждаясь водной прогулкой по Волге. Узнайте о культурном и экономическом развитии города, любуясь его красотами
Начало: Кострома, ул. Советская, 3 у памятника Ю. Долгорук...
«Так же в программе экскурсии прогулка на теплоходе по Волге»
Расписание: суббота – 11:00, воскресенье – 9:00
23 июл в 11:00
24 июл в 09:00
2800 ₽ за человека
Тур выходного дня «г. Плёс обзорная экскурсия, теплоход за доп. плату»
На автобусе
На теплоходе
7 часов
Водная прогулка
Тур выходного дня «г. Плёс обзорная экскурсия, теплоход за доп. плату»
Начало: Г. Кострома пл. Советская дом 3
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    8 июля 2025
    Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
    Прекрасное место. Визуальное удовольствие и интересная информация. Экскурсовод доносил информацию размеренно, спокойно… Думаю для данного места это идеальный формат)
  • Е
    Елена
    7 июля 2025
    Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
    Все прошло замечательно - очень чуткий и грамотный экскурсовод, все было вовремя и грамотно организовано. Город немного разочаровал - красивый, но таких городов в России много, слишком разрекламирован.
  • Y
    Yana
    6 июля 2025
    Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
    Не понравилось объединение нашей группы и других туристов города на теплоходе. Вам бы добавило больше рейтинга и статуса, отделив вы
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    нас от других Можно было пройти ещё несколько памятных мест города вместе с гидом и замечательными его историями 2ч на то,чтобы ходить по магазинам,которых пять штук, это лишние Остальное все хорошо

  • С
    Светлана
    4 июля 2025
    Левитановский Плёс
    Очень хорошая экскурсия. Дорога из Костромы до Плёса примерно 1,5 -2 часа. Красивый городок Плёс. Потрясающие виды природы. Нам повезло
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    с погодой, было солнечно без дождя, поэтому впечатление осталось очень позитивное. Покатались на катере, посмотрели красивейшие берега Плёса с воды. Кто захотел сходили на экскурсию в музей Левитана. В оставшееся свободное время прогулялись по набережной от скульптуры "Дачница" до памятника кошке Мухи. На набережной много всяких трактиров, кафе и ресторанов, где можно отведать всякой еды с копченой рыбой. Очень вкусные пирожки "Треугольники" со всяческими начинками, а также жидкая уха в стакане. Экскурсия неутомительная, позитивная, благостная. Рекомендуем к посещению.

  • В
    Владислав
    2 июля 2025
    Левитановский Плёс
    От души благодарим за прекрасную экскурсию по солнечному Плесу. Получили истинное наслаждение от поездки. На несколько часов попали в сказку,
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    забыли о всех делах…. В этом маленьком городе как - будто остановилось время. Сюда хочется вернуться, потому что много всего не успели посмотреть. Благодарим нашего гида, Анастасию за познавательную информацию. Всех благ коллективу "Спутника".

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «На теплоходе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
  2. Левитановский Плёс
  3. Тур выходного дня «г. Плёс обзорная экскурсия, теплоход за доп. плату»
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Памятник Ленину
  6. Лосиная ферма
  7. Старый город
  8. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июле 2025
Сейчас в Костроме в категории "На теплоходе" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 2800. Туристы уже оставили гидам 322 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Костроме на 2025 год на теплоходе, 322 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь