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с погодой, было солнечно без дождя, поэтому впечатление осталось очень позитивное. Покатались на катере, посмотрели красивейшие берега Плёса с воды. Кто захотел сходили на экскурсию в музей Левитана. В оставшееся свободное время прогулялись по набережной от скульптуры "Дачница" до памятника кошке Мухи. На набережной много всяких трактиров, кафе и ресторанов, где можно отведать всякой еды с копченой рыбой. Очень вкусные пирожки "Треугольники" со всяческими начинками, а также жидкая уха в стакане. Экскурсия неутомительная, позитивная, благостная. Рекомендуем к посещению.