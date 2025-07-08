Водная прогулка
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Экскурсия для тех, кто ценит уютные городки и живописные виды. Плёс откроет вам свои храмы, старинные постройки и живописные виды с Волги
Начало: Ул. Советская, 3
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 11:00, в четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
23 июл в 11:00
2800 ₽ за человека
Водная прогулка
Водная прогулка по Левитановскому Плёсу с осмотром исторических мест
Погрузитесь в атмосферу Плёса, наслаждаясь водной прогулкой по Волге. Узнайте о культурном и экономическом развитии города, любуясь его красотами
Начало: Кострома, ул. Советская, 3 у памятника Ю. Долгорук...
«Так же в программе экскурсии прогулка на теплоходе по Волге»
Расписание: суббота – 11:00, воскресенье – 9:00
23 июл в 11:00
24 июл в 09:00
2800 ₽ за человека
Водная прогулка
Тур выходного дня «г. Плёс обзорная экскурсия, теплоход за доп. плату»
Начало: Г. Кострома пл. Советская дом 3
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория8 июля 2025Прекрасное место. Визуальное удовольствие и интересная информация. Экскурсовод доносил информацию размеренно, спокойно… Думаю для данного места это идеальный формат)
- ЕЕлена7 июля 2025Все прошло замечательно - очень чуткий и грамотный экскурсовод, все было вовремя и грамотно организовано. Город немного разочаровал - красивый, но таких городов в России много, слишком разрекламирован.
- YYana6 июля 2025Не понравилось объединение нашей группы и других туристов города на теплоходе. Вам бы добавило больше рейтинга и статуса, отделив вы
- ССветлана4 июля 2025Очень хорошая экскурсия. Дорога из Костромы до Плёса примерно 1,5 -2 часа. Красивый городок Плёс. Потрясающие виды природы. Нам повезло
- ВВладислав2 июля 2025От души благодарим за прекрасную экскурсию по солнечному Плесу. Получили истинное наслаждение от поездки. На несколько часов попали в сказку,
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «На теплоходе»
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