3 отзыва оставили туристы

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Индивидуальные экскурсии по Костроме и Плёсу

4.7
3 отзыва
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Костромы
Индивидуальные экскурсии по Костроме и Плёсу
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Индивидуальные экскурсии по Костроме и Плёсу
Индивидуальные экскурсии по Костроме и Плёсу
В это пакетное предложение входит 2 пешеходных экскурсии 🧭 — обзорная по Костроме и обзорная экскурсия ⛳ по Плёсу.
Левитановский Плёс расположен в 75 километрах от Костромы, на реке Волга. Название города происходит от слова, обозначающего длинный прямой участок реки. Здесь Вы увидите чудесные волжские пейзажи, несколько лет подряд вдохновлявшие Исаака Левитана на создание его шедевров. Деревянная церковь ⛪, стоящая на одном из плоских холмов, даже носит название «Над вечным покоем», в честь знаменитой картины. Так же Вы прогуляетесь 👣 по тропинкам на Соборной горе, увидите Успенский собор, памятник основателю города — князю Василию Дмитриевичу, музейно-выставочный комплекс «Присутственные места», Торговую площадь, волжскую набережную, насладитесь спокойствием и уютом провинциального городка, застывшего в XIX веке.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с гидом
Индивидуальные экскурсии по Костроме и Плёсу
Индивидуальные экскурсии по Костроме и Плёсу
Индивидуальные экскурсии по Костроме и Плёсу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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3 отзыва оставили туристы

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