3 отзыва оставили туристы

В это пакетное предложение входит 2 пешеходных экскурсии 🧭 — обзорная по Костроме и обзорная экскурсия ⛳ по Плёсу.

Левитановский Плёс расположен в 75 километрах от Костромы, на реке Волга. Название города происходит от слова, обозначающего длинный прямой участок реки. Здесь Вы увидите чудесные волжские пейзажи, несколько лет подряд вдохновлявшие Исаака Левитана на создание его шедевров. Деревянная церковь ⛪, стоящая на одном из плоских холмов, даже носит название «Над вечным покоем», в честь знаменитой картины. Так же Вы прогуляетесь 👣 по тропинкам на Соборной горе, увидите Успенский собор, памятник основателю города — князю Василию Дмитриевичу, музейно-выставочный комплекс «Присутственные места», Торговую площадь, волжскую набережную, насладитесь спокойствием и уютом провинциального городка, застывшего в XIX веке.