Участники экскурсии смогут погрузиться в атмосферу древнего Костромского кремля, где город существует с 15 века.
Вас ждёт посещение кафедрального Богоявленского собора, в котором хранится чудотворная Федоровская икона Божей Матери.
Также предлагается подняться
Вас ждёт посещение кафедрального Богоявленского собора, в котором хранится чудотворная Федоровская икона Божей Матери.
Также предлагается подняться
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная история Костромского кремля
- 🖼️ Чудотворная Федоровская икона
- 🔔 Подъём на колокольню
- 🎨 Музей военных священников
- 📜 Истории со времён Ивана Грозного
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Беседка Островского
- Крепостной вал 15 века
- Кафедральный Богоявленский собор
- 64-метровая колокольня
- Феодоровская икона Богоматери
- Музей военных священников
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Беседку Островского
- Крепостной вал 15 века
- Кафедральный Богоявленский собор
- 64-метровую колокольню
- Феодоровскую икону Богоматери и крест-мощевик середины 18 века
- Экспозицию музея, посвящённую военным священникам
Вы узнаете:
- Когда Кострома стала строиться на новом месте и почему
- Как местная беседка связана с великим драматургом Островским
- Что послужило причиной изменения территории Костромского кремля в 18 веке
- Как в городе появился образ Феодоровской иконы Богоматери
- Какими интересными деталями украшены Кафедральный собор и колокольня
- При каких обстоятельствах в русской армии появились военные священники
Организационные детали
Билеты в кремль оплачиваются дополнительно — 5000 ₽ за группу до 5 чел, 750 ₽ за каждого дополнительного участника, подъём на колокольню (по желанию) — 300 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У беседки Островского на набережной Волги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 2531 туриста
Добрый день, меня зовут Анна. Я профессиональный гид с большим опытом работы. Очень люблю и хорошо знаю родной город. С радостью познакомлю вас с интересными памятниками, расскажу о замечательных людях и сделаю всё, чтобы вы влюбились в Кострому!Задать вопрос
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии из Костромы
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны древней деревни в Костроме
Погрузитесь в атмосферу старинной деревни, где каждая изба расскажет свою историю. Узнайте о жизни крестьян и древних традициях
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
3600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Костромы
Путешествие по святым местам Костромы: Ипатьевский и Богоявленско-Анастасиин монастыри, церкви Иоанна Богослова и Спаса в Рядах. Окунитесь в 15-17 века
Начало: От памятника Юрию Долгорукому
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ищем Сусанина: увлекательная игровая экскурсия по центру Костромы
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Костроме с элементами игры. Узнайте интересные факты о городе, решайте загадки и получайте сюрпризы
Начало: В центре Костромы
Сегодня в 19:00
11 ноя в 09:30
6000 ₽ за всё до 10 чел.