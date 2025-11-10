Мои заказы

Истории Костромского кремля

Прогуляйтесь по территории древнего Костромского кремля, откройте для себя его уникальные памятники и захватывающие истории
Участники экскурсии смогут погрузиться в атмосферу древнего Костромского кремля, где город существует с 15 века.

Вас ждёт посещение кафедрального Богоявленского собора, в котором хранится чудотворная Федоровская икона Божей Матери.

Также предлагается подняться
на колокольню, чтобы насладиться видами, и посетить музей, рассказывающий о военных священниках со времён Ивана Грозного.

Экскурсия станет отличной возможностью узнать, как изменялась территория кремля и как здесь появился образ Феодоровской иконы

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная история Костромского кремля
  • 🖼️ Чудотворная Федоровская икона
  • 🔔 Подъём на колокольню
  • 🎨 Музей военных священников
  • 📜 Истории со времён Ивана Грозного
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Беседку Островского
  • Крепостной вал 15 века
  • Кафедральный Богоявленский собор
  • 64-метровую колокольню
  • Феодоровскую икону Богоматери и крест-мощевик середины 18 века
  • Экспозицию музея, посвящённую военным священникам

Вы узнаете:

  • Когда Кострома стала строиться на новом месте и почему
  • Как местная беседка связана с великим драматургом Островским
  • Что послужило причиной изменения территории Костромского кремля в 18 веке
  • Как в городе появился образ Феодоровской иконы Богоматери
  • Какими интересными деталями украшены Кафедральный собор и колокольня
  • При каких обстоятельствах в русской армии появились военные священники

Организационные детали

Билеты в кремль оплачиваются дополнительно — 5000 ₽ за группу до 5 чел, 750 ₽ за каждого дополнительного участника, подъём на колокольню (по желанию) — 300 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У беседки Островского на набережной Волги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 2531 туриста
Добрый день, меня зовут Анна. Я профессиональный гид с большим опытом работы. Очень люблю и хорошо знаю родной город. С радостью познакомлю вас с интересными памятниками, расскажу о замечательных людях и сделаю всё, чтобы вы влюбились в Кострому!
Задать вопрос

Входит в следующие категории Костромы

