В 15 км от Костромы, вверх по Волге, расположился уникальный водоём Костромское море — один из чистейших в стране и с интересной историей. Мы отправимся туда на комфортабельном катере, проведём день на волнах среди красивых пейзажей. При желании вы примете участие в промышленном лове рыбы. Или просто отдохнёте и искупаетесь.
Описание экскурсии
- Мы отправимся из центра города, вверх по Волге. Через Южный канал выйдем к Костромскому морю.
- Будем отдыхать и купаться.
- Пообедаем на борту или сделаем шашлык на берегу.
- При желании вы примете участие в промышленном лове рыбы — с промысловой артелью по лицензии.
- В поездке я расскажу о Волге и Горьковском водохранилище, истории создания Костромского моря и его гидротехнических сооружениях.
- Вернёмся в Кострому тем же путём.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на катере, оснащённом туалетной кабиной, аудиосистемой и радиомикрофонами. На борту имеются тёплые пледы, удочки, спиннинг, мангал.
- Перед поездкой проводится инструктаж по технике безопасности. Все судовые документы соответствуют регламенту. На катере есть необходимые спассредства.
- Обед не входит в стоимость прогулки. Вы можете взять с собой еду и напитки, а также купить мясо или рыбу для шашлыка.
- При плохих погодных условиях поездка может быть перенесена или отменена.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ресторана «Старая Пристань»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 7172 туристов
Коренной костромич, люблю свой город и хочу, чтобы люди открыли его для себя. 12 лет жил во Франции, учился в Сорбонне, МГУ и других заведениях. Знакомлю с городами Золотого Кольца французских
Входит в следующие категории Костромы
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