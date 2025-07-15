Водная прогулка
Лучший выборОчарование древней Костромы с воды
Погрузитесь в атмосферу древней Костромы, любуясь её красотами с воды. Идеально для романтического вечера или встречи с друзьями
Начало: У ресторана «Старая Пристань»
«Можно даже забросить на удачу удочку или побросать спиннинг»
24 июл в 20:00
27 июл в 20:00
14 000 ₽ за всё до 11 чел.
Водная прогулка
Раскинулось море широко: прогулка-рыбалка на катере по Костромскому морю
Сменить городской зной на водный бриз - загорать, купаться, ловить рыбу
Начало: У ресторана «Старая Пристань»
«При желании вы примете участие в промышленном лове рыбы — с промысловой артелью по лицензии»
27 июл в 09:00
28 июл в 09:00
35 000 ₽ за всё до 11 чел.
Водная прогулка
Русская Атлантида - на катере через призму времени
Путешествие по Костромскому морю подарит вам незабываемые виды и истории о затопленных деревнях и природе. Насладитесь уникальной атмосферой
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
«На борту всегда есть мангал, удочки и спиннинг»
Расписание: ежедневно в 12:30
1 окт в 12:30
2 окт в 12:30
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга15 июля 2025Андрей организовал прекрасную прогулку, очень внимательно отнёсся к нашим пожеланиям и настроению. Вся семья в восторге! Лодочка новая, удобная, есть пледики. Очень рекомендуем экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Костроме в июле 2025
Сейчас в Костроме в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Костроме 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025