Найдено 3 экскурсии в категории « Рыбалка » в Костроме, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 2 часа 1 отзыв Водная прогулка Лучший выбор Очарование древней Костромы с воды Погрузитесь в атмосферу древней Костромы, любуясь её красотами с воды. Идеально для романтического вечера или встречи с друзьями Начало: У ресторана «Старая Пристань» «Можно даже забросить на удачу удочку или побросать спиннинг» 14 000 ₽ за всё до 11 чел. На катере 6 часов Водная прогулка Раскинулось море широко: прогулка-рыбалка на катере по Костромскому морю Сменить городской зной на водный бриз - загорать, купаться, ловить рыбу Начало: У ресторана «Старая Пристань» «При желании вы примете участие в промышленном лове рыбы — с промысловой артелью по лицензии» 35 000 ₽ за всё до 11 чел. На катере 4 часа Водная прогулка Русская Атлантида - на катере через призму времени Путешествие по Костромскому морю подарит вам незабываемые виды и истории о затопленных деревнях и природе. Насладитесь уникальной атмосферой Начало: У памятника Юрию Долгорукому «На борту всегда есть мангал, удочки и спиннинг» Расписание: ежедневно в 12:30 3000 ₽ за человека Другие экскурсии Костромы Последние отзывы на экскурсии О Ольга Очарование древней Костромы с воды Андрей организовал прекрасную прогулку, очень внимательно отнёсся к нашим пожеланиям и настроению. Вся семья в восторге! Лодочка новая, удобная, есть пледики. Очень рекомендуем экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Рыбалка»

Хотите поехать половить рыбу в Костроме 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025