Пешеходная экскурсия по историческому центру Костромы с посещением Терема Снегурочки.
Вы познакомитесь с архитектурными памятниками города и погрузитесь в атмосферу сказки, а при желании посетите морозную Ледяную комнату.
Описание экскурсии
Кострома историческая и сказочная
Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по одному из самых самобытных и красивых городов России – Костроме. Эта программа объединяет в себе насыщенную пешеходную прогулку по историческому центру и посещение легендарного Терема Снегурочки – символа костромской сказки.
Архитектурное наследие Костромы
Наш маршрут пройдёт по старинным улицам и площадям Костромы. Вы увидите уникальные памятники архитектуры XVIII–XIX веков, торговые ряды, храмы и здания, хранящие память о богатой истории города. Экскурсовод расскажет увлекательные истории о Костроме – колыбели династии Романовых, центре купеческой культуры и городе, где живёт сама Снегурочка.
В гостях у Снегурочки
После прогулки вас ждёт настоящая сказка – экскурсия по Терему Снегурочки. Внутри вы попадёте в атмосферу волшебства: узнаете о легендах, связанных с этим образом, увидите необычные интерьеры и сможете почувствовать себя гостями сказочного дома.
Ледяное чудо
Для тех, кто хочет испытать особое впечатление, есть возможность за дополнительную плату посетить знаменитую Ледяную комнату. Здесь даже летом царит мороз и переливается ледяное чудо – настоящий символ зимней сказки Костромы. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр Костромы
- Торговые ряды
- Терем Снегурочки
- Ледяная комната
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты в музей
- Трансфер на автобусе до музея
Что не входит в цену
- Вход в ледяную комнату
Место начала и завершения?
Кострома, ул. Советская, 3
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Посещение Ледяной комнаты оплачивается дополнительно
- Одевайтесь по погоде, на улице находимся 1,5 часа
- Экскурсия проводит один из гидов нашей команды
- Экскурсия проводится в новогодние каникулы, спрос на экскурсию повышенный, поэтому группы набираются до 40 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
