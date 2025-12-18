Кострома историческая и сказочная

Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по одному из самых самобытных и красивых городов России – Костроме. Эта программа объединяет в себе насыщенную пешеходную прогулку по историческому центру и посещение легендарного Терема Снегурочки – символа костромской сказки.

Архитектурное наследие Костромы

Наш маршрут пройдёт по старинным улицам и площадям Костромы. Вы увидите уникальные памятники архитектуры XVIII–XIX веков, торговые ряды, храмы и здания, хранящие память о богатой истории города. Экскурсовод расскажет увлекательные истории о Костроме – колыбели династии Романовых, центре купеческой культуры и городе, где живёт сама Снегурочка.

В гостях у Снегурочки

После прогулки вас ждёт настоящая сказка – экскурсия по Терему Снегурочки. Внутри вы попадёте в атмосферу волшебства: узнаете о легендах, связанных с этим образом, увидите необычные интерьеры и сможете почувствовать себя гостями сказочного дома.

Ледяное чудо

Для тех, кто хочет испытать особое впечатление, есть возможность за дополнительную плату посетить знаменитую Ледяную комнату. Здесь даже летом царит мороз и переливается ледяное чудо – настоящий символ зимней сказки Костромы. Важная информация: