Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома

Двухдневный тур для индивидуальных путешественников и компаний друзей

4.7
3 отзыва
Двухдневный тур для индивидуальных путешественников и компаний друзей с проживанием в гостинице. Насладитесь просторами великой русской реки Волги. Вас ждет теплоходная прогулка по Волге и обзорные экскурсии в трех городах.
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Выходные на Волге. Ярославль, Плес и Кострома
Ближайшие даты:

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • теплоходная прогулка по Волге – вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса;
  • насыщенная программа – за 2 дня тура Вы посетите три города: г. Ярославль, г. Кострома и г. Плес.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по городу Плёс, музей Левитана и теплоходная прогулка по Волге

11:00 – 11:30 Прибытие в г. Ярославль.

Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный.

Переезд в г. Кострома (~ 1,5 часа).

Обед в кафе города.

Переезд в г. Плёс (~ 1 час).

Город Плёс удивительно красив, его даже называют «жемчужиной Волги» и «русским самоцветом».

В Плесе нет архитектурных шедевров, зато там неповторимые шедевры природной красоты.

Обзорная пешеходная экскурсия по городу позволит увидеть Плёс во всей красе: высокую Соборную гору, где уже давно не стоят крепостные стены – лишь столетние березы, царственный Успенский собор, луковки старинных церквей и уходящие за горизонт волжские просторы.

Экскурсия в музей Левитана – художник Исаак Левитан летом 1888 года впервые оказался в Плёсе и был просто поражен красотой этих мест, именно здесь он создал в общей сложности 23 картины и более 200 эскизов, что принесли ему всемирную известность.

Теплоходная прогулка по Волге – вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса (при неблагоприятных погодных условиях, теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей Присутственные места).

Выезд в Кострому (~ 80 км.).

Заселение в гостиницу, свободное время.

Ужин (за доп. плату).

Экскурсия по городу Плёс, музей Левитана и теплоходная прогулка по Волге
2 день

Экскурсия по Костроме, Богоявленско-Анастасиинский монастырь, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, музей льна и бересты и экскурсия по г. Ярославль

Завтрак в гостинице.

09:30 Сбор в холле (с вещами).

Выезд на экскурсию.

Обзорная экскурсия по городу.

Кострома – жемчужина Золотого кольца России!

Кострома – старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII-XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование.

Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В. И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.

Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря (Богоявленский собор монастыря) – первое каменное сооружение Костромы, а его главной святыней является целительная икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана 12 веке и прославлена великими чудесами и исцелениями.

Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.

Кострома по праву носит статус колыбели династии Романовых.

Ведь именно в стенах Ипатьевского монастыря Михаила Фёдоровича Романова призвали на царский трон.

Отсюда и начался царственный путь династии, длившийся чуть более 300 лет.

Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями.

Экскурсия в Музей льна и бересты – Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами.

Также в магазине вы сможете приобрести изделия изо льна от производителей по оптовым ценам.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Ярославль (~ 80 км).

Обзорная экскурсия по г. Ярославль – Вы увидите: Первый Русский театр, Спасо-Преображенский монастырь- главную достопримечательность Ярославля, церквь Ильи Пророка.

Вы посетите Парк "1000- летия Ярославля" и историческую часть города.

18:00 Трансфер на ж/д вокзал.

Экскурсия по Костроме, Богоявленско-Анастасиинский монастырь, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, музей льна и бересты и экскурсия по г. ЯрославльЭкскурсия по Костроме, Богоявленско-Анастасиинский монастырь, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, музей льна и бересты и экскурсия по г. ЯрославльЭкскурсия по Костроме, Богоявленско-Анастасиинский монастырь, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, музей льна и бересты и экскурсия по г. ЯрославльЭкскурсия по Костроме, Богоявленско-Анастасиинский монастырь, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, музей льна и бересты и экскурсия по г. ЯрославльЭкскурсия по Костроме, Богоявленско-Анастасиинский монастырь, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, музей льна и бересты и экскурсия по г. ЯрославльЭкскурсия по Костроме, Богоявленско-Анастасиинский монастырь, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, музей льна и бересты и экскурсия по г. ЯрославльЭкскурсия по Костроме, Богоявленско-Анастасиинский монастырь, Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, музей льна и бересты и экскурсия по г. Ярославль

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Стоимость, руб.
взрослый

Детский

(до 16 лет)
Отель Островский (4*) / Олд стрит (4*) 10 500 10 000

Московская застава / Снегурочка /

(стандарт, мансарда) 3*

 9 500 9 000
Волга 3* 9 200 8 800
  • Доплата за 1-но местное размещение – 1 000 рублей.
  • Скидка на доп месте – 500 рублей.
  • Дети до 3х лет – бесплатно.

Варианты проживания

Гостиница «Московская Застава»

1 ночь

Отель «Московская застава» находится на берегу реки Волга в Костроме. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен. В люксах в распоряжении гостей электрический чайник, гостиная с диваном, биде, тапочки и халаты.

Гости могут поесть в лобби-баре или воспользоваться доставкой еды и напитков в номер.

Сусанинская площадь находится всего в 500 метрах.

Гостиница «Московская Застава»Гостиница «Московская Застава»Гостиница «Московская Застава»Гостиница «Московская Застава»Гостиница «Московская Застава»Гостиница «Московская Застава»Гостиница «Московская Застава»Гостиница «Московская Застава»

Отель «Волга»

1 ночь

К услугам гостей отеля «Волга», расположенного в центре Костромы, 2 ресторана и просторная терраса с панорамным видом на город и Волгу. Ипатьевский монастырь находится в 15 минутах езды от отеля.

В отеле «Волга» предоставляются номера для некурящих с ванной, телефоном и спутниковым телевидением. В некоторых номерах установлен ЖК-телевизор, тогда как из других открывается вид на Волгу. Есть Wi-Fi.

В отеле «Волга» работает круглосуточный бар. В модном ресторане отеля можно заказать блюда русской, японской и средиземноморской кухонь. В ресторане также ежедневно сервируют завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на широкой террасе с видом на город.

Исторические достопримечательности, такие как церковь Воскресения на Дебре, находятся в 5 минутах ходьбы от отеля. Остановки общественного транспорта и основные пешеходные улицы расположены в пределах 500 метров от отеля.

Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»

Гостиница «Снегурочка»

1 ночь

Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.

Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»

Отель «Островский»

1 ночь

Отель «Островский» с рестораном, баром и бесплатной частной парковкой расположен в городе Кострома, в 1,1 км от Богоявленского монастыря. В 4-звездочном отеле предоставляются услуги консьержа. В распоряжении гостей туристическое бюро и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гостям предлагается трансфер от/до аэропорта. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником и чайником. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.

По утрам для гостей отеля «Островский» сервируют завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей сауна.

Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»

Бутик Отель «Олд Стрит»

1 ночь

Бутик-отель Old Street расположен в центре Костромы, в 5 минутах ходьбы от берега Волги. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Обустроена бесплатная парковка. Расстояние до Сусанинской площади составляет 500 метров, до Богоявленско-Анастасииного монастыря — 1,5 км.

Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе удобств сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты и фен.

При отеле работает бар и ресторан. Гости также могут посетить близлежащие кафе и рестораны. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Также можно заказать завтрак в номер и упакованные ланчи.

Бутик Отель «Олд Стрит»Бутик Отель «Олд Стрит»Бутик Отель «Олд Стрит»Бутик Отель «Олд Стрит»Бутик Отель «Олд Стрит»Бутик Отель «Олд Стрит»Бутик Отель «Олд Стрит»Бутик Отель «Олд Стрит»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в выбранной гостинице (номера с удобствами)
  • Питание: завтрак + 2 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Ярославль и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (ужин)
Место начала и завершения?
г. Ярославль
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой предоставляется транспорт в туре?

Транспортное обслуживание по программе может осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости от количества пассажиров).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
28 июня 2022
Тур Ярославль- Кострома-Плес получился очень насыщенный. Экскурсовод Анна - настоящий профессионал своего дела. И серьезную информацию давала, и смешную историю могла рассказать. Из минусов. В Ипатьевском монастыре хотелось бы в доме Романовых побывать, послушать что- то об истории династии. А местный гид только в церковь провела и описание комплекса дала. И второй минус - то что в автобусе окна были грязными и плохо было видно за ними. Это все- таки туристический автобус.
А
8 июня 2022
Тур 'Выходные на Волге' включает в себя три города:Плёс, Кострому и Ярославль. Все города прекрасны по своему, но Плёс завораживает спокойствием, тишиной и красотой.
Ю
1 июня 2022
Поездка очень понравилась, у нас была классный гид Аня. Она много всего рассказывала интересного, даже когда мы ехали, казалось бы, в поле)) Питание в туре было очень вкусное, автобус удобный. Мы остались на еще один вечер в Ярославле и не пожалели - старый город очень красивый!
А это - как нам повезло с погодой, несмотря на жуткий прогноз)
Ну и вкуснейшая рыба, которую мы купили в Плесе) Вчера съели, разделав ее четко по инструкции продавца)

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