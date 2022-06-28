Экскурсия по городу Плёс, музей Левитана и теплоходная прогулка по Волге

Преимущества этого путешествия:
11:00 – 11:30 Прибытие в г. Ярославль.
Сбор группы на ж/д вокзале Ярославль-Главный.
Переезд в г. Кострома (~ 1,5 часа).
Обед в кафе города.
Переезд в г. Плёс (~ 1 час).
Город Плёс удивительно красив, его даже называют «жемчужиной Волги» и «русским самоцветом».
В Плесе нет архитектурных шедевров, зато там неповторимые шедевры природной красоты.
Обзорная пешеходная экскурсия по городу позволит увидеть Плёс во всей красе: высокую Соборную гору, где уже давно не стоят крепостные стены – лишь столетние березы, царственный Успенский собор, луковки старинных церквей и уходящие за горизонт волжские просторы.
Экскурсия в музей Левитана – художник Исаак Левитан летом 1888 года впервые оказался в Плёсе и был просто поражен красотой этих мест, именно здесь он создал в общей сложности 23 картины и более 200 эскизов, что принесли ему всемирную известность.
Теплоходная прогулка по Волге – вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса (при неблагоприятных погодных условиях, теплоходная прогулка будет заменена на экскурсию в музей Присутственные места).
Выезд в Кострому (~ 80 км.).
Заселение в гостиницу, свободное время.
Ужин (за доп. плату).
Завтрак в гостинице.
09:30 Сбор в холле (с вещами).
Выезд на экскурсию.
Обзорная экскурсия по городу.
Кострома – жемчужина Золотого кольца России!
Кострома – старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII-XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование.
Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В. И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.
Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря (Богоявленский собор монастыря) – первое каменное сооружение Костромы, а его главной святыней является целительная икона Божией Матери Феодоровской, которая была написана 12 веке и прославлена великими чудесами и исцелениями.
Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь.
Кострома по праву носит статус колыбели династии Романовых.
Ведь именно в стенах Ипатьевского монастыря Михаила Фёдоровича Романова призвали на царский трон.
Отсюда и начался царственный путь династии, длившийся чуть более 300 лет.
Экскурсия по территории и Троицкому собору с уникальными фресковыми росписями.
Экскурсия в Музей льна и бересты – Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами.
Также в магазине вы сможете приобрести изделия изо льна от производителей по оптовым ценам.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Ярославль (~ 80 км).
Обзорная экскурсия по г. Ярославль – Вы увидите: Первый Русский театр, Спасо-Преображенский монастырь- главную достопримечательность Ярославля, церквь Ильи Пророка.
Вы посетите Парк "1000- летия Ярославля" и историческую часть города.
18:00 Трансфер на ж/д вокзал.
Тур предусматривает проживание в гостинице.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость, руб.
|взрослый
|
Детский
(до 16 лет)
|Отель Островский (4*) / Олд стрит (4*)
|10 500
|10 000
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Московская застава / Снегурочка /
(стандарт, мансарда) 3*
|9 500
|9 000
|Волга 3*
|9 200
|8 800
Отель «Московская застава» находится на берегу реки Волга в Костроме. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен. В люксах в распоряжении гостей электрический чайник, гостиная с диваном, биде, тапочки и халаты.
Гости могут поесть в лобби-баре или воспользоваться доставкой еды и напитков в номер.
Сусанинская площадь находится всего в 500 метрах.
К услугам гостей отеля «Волга», расположенного в центре Костромы, 2 ресторана и просторная терраса с панорамным видом на город и Волгу. Ипатьевский монастырь находится в 15 минутах езды от отеля.
В отеле «Волга» предоставляются номера для некурящих с ванной, телефоном и спутниковым телевидением. В некоторых номерах установлен ЖК-телевизор, тогда как из других открывается вид на Волгу. Есть Wi-Fi.
В отеле «Волга» работает круглосуточный бар. В модном ресторане отеля можно заказать блюда русской, японской и средиземноморской кухонь. В ресторане также ежедневно сервируют завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на широкой террасе с видом на город.
Исторические достопримечательности, такие как церковь Воскресения на Дебре, находятся в 5 минутах ходьбы от отеля. Остановки общественного транспорта и основные пешеходные улицы расположены в пределах 500 метров от отеля.
Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.
Отель «Островский» с рестораном, баром и бесплатной частной парковкой расположен в городе Кострома, в 1,1 км от Богоявленского монастыря. В 4-звездочном отеле предоставляются услуги консьержа. В распоряжении гостей туристическое бюро и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гостям предлагается трансфер от/до аэропорта. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником и чайником. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.
По утрам для гостей отеля «Островский» сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей сауна.
Бутик-отель Old Street расположен в центре Костромы, в 5 минутах ходьбы от берега Волги. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Обустроена бесплатная парковка. Расстояние до Сусанинской площади составляет 500 метров, до Богоявленско-Анастасииного монастыря — 1,5 км.
Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе удобств сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты и фен.
При отеле работает бар и ресторан. Гости также могут посетить близлежащие кафе и рестораны. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Также можно заказать завтрак в номер и упакованные ланчи.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Транспортное обслуживание по программе может осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости от количества пассажиров).
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».