Из Красной Поляны – экскурсии на Красной поляне

Найдено 3 экскурсии в категории «Из Красной Поляны» на Красной поляне, цены от 9 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле (из Красной Поляны)
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле (из Красной Поляны)
Центр города, Олимпийская деревня, Скайпарк, Красная Поляна и Роза Хутор за один день
4 окт в 08:00
5 окт в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro
На машине
скидка
10%
6 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro
Индивидуальная фото-прогулка на Красной поляне: дольмены, смотровые площадки, Ахштырская пещера, Роза Хутор и Олимпийская деревня
Начало: Роза хутор
6 окт в 10:00
9 окт в 10:00
1833316 500 за всё до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса долины Мзымты
Погрузитесь в атмосферу долины Мзымты: Ахштырская пещера, водопад Девичьи слёзы, нарзанный источник и экстремальный Скайпарк ждут вас
9 окт в 09:00
10 окт в 09:00
9 600 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Из Красной Поляны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Красной поляне
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сочи и его живописные окрестности на автомобиле (из Красной Поляны)
  2. Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro
  3. Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
Какие места ещё посмотреть на Красной поляне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Хребет Аибга
  4. Юпшарский каньон
  5. Водопад Кейва
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Мзымта
  9. Олимпийский Парк
  10. SkyPark
Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в октябре 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Из Красной Поляны" можно забронировать 3 экскурсии от 9 600 до 17 000 со скидкой до 10%.
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