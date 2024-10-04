11 часов
Индивидуальная
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Сочи и его живописные окрестности на автомобиле (из Красной Поляны)
Центр города, Олимпийская деревня, Скайпарк, Красная Поляна и Роза Хутор за один день
4 окт в 08:00
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17 000₽ за всё до 4 чел.
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Фотопрогулка
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Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro
Индивидуальная фото-прогулка на Красной поляне: дольмены, смотровые площадки, Ахштырская пещера, Роза Хутор и Олимпийская деревня
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6 окт в 10:00
9 окт в 10:00
1833316 500₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
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Чудеса долины Мзымты
Погрузитесь в атмосферу долины Мзымты: Ахштырская пещера, водопад Девичьи слёзы, нарзанный источник и экстремальный Скайпарк ждут вас
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10 окт в 09:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
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