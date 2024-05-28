1 чел.
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Индивидуальная
12 часов
Звезды Абхазии: дружеское путешествие по Красной Поляне
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн Абхазии вместе с экскурсией Звезды Абхазии
Начало: У вашего отеля
«Первозданная природа, головокружительные виды, заброшенные дореволюционные постройки и старинные храмы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Путешествие в Абхазию из Красной Поляны: природа и история
За один день увидите главные достопримечательности Абхазии: курортный город Гагры, озеро Рица, водопады и монастырь Симона Кананита
Начало: В Красной Поляне
«Монастырь Святого апостола Симона Кананита — это настоящий подземный город»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии из Красной Поляны
Отправляйтесь в путешествие к главным достопримечательностям Абхазии. Увидите Рицу, Голубое озеро, Юпшарский каньон и Новый Афон. Экскурсия на целый день
Начало: У Эстосадка
«После обеда мы посетим Новоафонский монастырь: вы услышите его историю, полюбуетесь архитектуройи внутренним убранством храмов»
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 мая 2024Всем добрый день. 27.05.2024 мы посетили Абхазию с гидом Андреем. Все прошло великолепно. Прекрасно организованный тур, в котором были учтены
- ННаталья31 марта 2024Экскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в день экскурсии была дождливая, но
- ННаталья27 февраля 2024Здравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человек, прекрасный водитель, хорошо преподносит
- ААнастасия13 января 2024Отличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границы, там ждали экскурсионные автобусы,
- ААнастасия31 октября 2023Очень интересная, насыщенная и содержательная программа. Организатор ответил абсолютно на все вопросы! Экскурсовод Демей - восторг, водитель Сергей - восторг! Вся команда - 10/10. Все продумано и организовано на высоте.
- ААльфия25 октября 2023Однозначная рекомендация! У нас был гид Дамей - весь автобус остался в восторге! Было все: и максимально подробные рассказы обо
- ААнна30 сентября 2021Все было просто супер! Многое успела посмотреть за 1 день, даже не верится! И дегустации прошли очень атмосферно. Музыка и закат на обратной дороге это отдельное удовольствие. Гид Милана очень милая, приятная, очень интересно рассказывала. Спасибо.
- ООльга26 февраля 2021Добрый день! Просьба описывать экскурсию подробнее. В описании экскурсии есть места:ресторан Ганрипш, водопад Девичьи слезы, смотровая площадка «Прощай Родина», но
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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