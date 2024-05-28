Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Красной поляны

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» на Красной поляне, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Звезды Абхазии: дружеское путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
23 отзыва
Звезды Абхазии: дружеское путешествие по Красной Поляне
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн Абхазии вместе с экскурсией Звезды Абхазии
Начало: У вашего отеля
«Первозданная природа, головокружительные виды, заброшенные дореволюционные постройки и старинные храмы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
24 000 за всё до 6 чел.
Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
38 отзывов
Путешествие в Абхазию из Красной Поляны: природа и история
За один день увидите главные достопримечательности Абхазии: курортный город Гагры, озеро Рица, водопады и монастырь Симона Кананита
Начало: В Красной Поляне
«Монастырь Святого апостола Симона Кананита — это настоящий подземный город»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 000 за человека
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии из Красной Поляны
Отправляйтесь в путешествие к главным достопримечательностям Абхазии. Увидите Рицу, Голубое озеро, Юпшарский каньон и Новый Афон. Экскурсия на целый день
Начало: У Эстосадка
«После обеда мы посетим Новоафонский монастырь: вы услышите его историю, полюбуетесь архитектуройи внутренним убранством храмов»
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Звезды Абхазии: дружеское путешествие
    Всем добрый день. 27.05.2024 мы посетили Абхазию с гидом Андреем. Все прошло великолепно. Прекрасно организованный тур, в котором были учтены
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    все наши пожелания по маршруту, остановкам, обедом. Учитывая, что поездка длительная, почти 12 часов, а с нами в путешествие отправилась моя мама (72 года), благодаря Андрею, его внимательности, аккуратности вождения, интересным рассказам об истории Абхазии, путешествие оказалось легким, очень интересным, с массой приятных впечатлений и огромным количеством фотографий! Большое спасибо всей команде! Обязательно снова обратимся к Вам и с уверенностью будем рекомендовать друзьям!

  • Н
    Наталья
    31 марта 2024
    Звезды Абхазии: дружеское путешествие
    Экскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в день экскурсии была дождливая, но
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    это не помешало нам выполнить всю запланированную программу. Андрей прекрасный рассказчик и водитель (по таким дорогам это важно!), согрел нас горячим чаем и кофе, угостил вкусной вяленой хурмой. Мы сделали много красивых фотографий, полюбовались чудесными пейзажами Абхазии, познакомились с историей мест, которые посетили. Попробовали блюда национальной кухни, вина и мед.

    Экскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в деньЭкскурсию проводил Андрей. Нас забрали утром из отеля на Красной поляне, без опозданий. Погода в день
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2024
    Звезды Абхазии: дружеское путешествие
    Здравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человек, прекрасный водитель, хорошо преподносит
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    информацию. Александр замечательно спланировал маршрут, чтобы мы успели посетить все локации. Показал нам потрясающие места, учёл все пожелания. Обед прошёл на о. Рица в маленьком и очень уютном ресторане. Спасибо огромное! Отдельное спасибо Александру за прекрасные фотографии! Обязательно будем вас рекомендовать! Хороших вам клиентов!

    Здравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человекЗдравствуйте! Хочется выразить благодарность вашей команде за проведение данной экскурсии, а в особенности Александру. Отличный человек
  • А
    Анастасия
    13 января 2024
    Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
    Отличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границы, там ждали экскурсионные автобусы,
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    комфортабельные (на 20 чел.). Отдельное спасибо экскурсоводу Фатиме. Очень приятная, грамотная и, что не маловажно - абхазска. Изнутри, так сказать, знает историю своей страны, быт и традиции. Очень рекомендую🥰

    Отличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границыОтличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границыОтличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границыОтличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границыОтличная организация и сама экскурсия на высоте. Забрали из отеля на Красной поляне, довезли до границы
  • А
    Анастасия
    31 октября 2023
    Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
    Очень интересная, насыщенная и содержательная программа. Организатор ответил абсолютно на все вопросы! Экскурсовод Демей - восторг, водитель Сергей - восторг! Вся команда - 10/10. Все продумано и организовано на высоте.
  • А
    Альфия
    25 октября 2023
    Гранд-Тур в Абхазию из Красной Поляны
    Однозначная рекомендация! У нас был гид Дамей - весь автобус остался в восторге! Было все: и максимально подробные рассказы обо
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    всем, и юмор, и музыка! Влюбились в Абхазию с первого взгляда, узнали много интересного. Очень рекомендую бронировать экскурсию именно здесь - масса положительных впечатлений гарантирована:)

  • А
    Анна
    30 сентября 2021
    Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
    Все было просто супер! Многое успела посмотреть за 1 день, даже не верится! И дегустации прошли очень атмосферно. Музыка и закат на обратной дороге это отдельное удовольствие. Гид Милана очень милая, приятная, очень интересно рассказывала. Спасибо.
  • О
    Ольга
    26 февраля 2021
    Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
    Добрый день! Просьба описывать экскурсию подробнее. В описании экскурсии есть места:ресторан Ганрипш, водопад Девичьи слезы, смотровая площадка «Прощай Родина», но
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    ни где не было написано, что это вы увидите через стекло автобуса, а не посетите их, так же в доп. была дача Сталина, о ее посещение и речи не пошло. Из посещаемых мест: Колоннада в старой Гагре, Каменый мешок, голубое озеро, водопад Мужские слезы, озеро Рица, собор Пантелеимона Целителя, Собор Пресвятой Богородицы, Ново-Афонская пещера.

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в июне 2024
Сейчас на Красной поляне в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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