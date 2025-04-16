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обширными знаниями, отвечает на все ваши вопросы. Кроме этого у Марины красивая, правильная, доходчивая, в меру эмоциональная речь, что в наше время случается не так уж часто. Это добавило нам удовольствия. В парке Марина рассказала нам не только о растениях, но и о произведениях искусства, было очень интересно. Считаю, что нам очень повезло с экскурсоводом в Краснодаре. Все советую. Спасибо, Марина!