Главная городская площадь – экскурсии в Краснодаре

Найдено 4 экскурсии в категории «Главная городская площадь» в Краснодаре, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
На машине
3.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Краснодар удивит даже самых искушенных путешественников! Узнайте о переселении казаков, истории Екатеринодара и насладитесь красотой парка Галицкого
Начало: У храма Александра Невского
27 апр в 13:00
30 апр в 09:00
от 6800 ₽ за всё до 9 чел.
Главная городская площадь Краснодара как перекрёсток исторических эпох
Пешая
2 часа
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Главная городская площадь Краснодара как перекрёсток исторических эпох
Познакомиться с Екатеринодаром 19 века и Краснодаром послереволюционным, послевоенным и современным
Начало: У здания Муниципального концертного зала
500 ₽ за человека
Краснодар: от старины к современному мегаполису
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Краснодар: от старины к современному мегаполису
Совершить путешествие во времени на прогулке по центральной улице
Начало: На Казачьей площади
3 мая в 14:00
4 мая в 14:00
2000 ₽ за человека
По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
На машине
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
Пройти сквозь эпохи - от старого Екатеринодара до парка будущего
Начало: На улице Седина
Расписание: во вторник и субботу в 08:00, 12:00, 16:00 и 20:00
26 апр в 08:00
29 апр в 08:00
2999 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    16 апреля 2025
    Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
    Марина провела для нас экскурсию по городу и парку 15 марта. И город, и парк нам очень понравились. Марина владеет
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    обширными знаниями, отвечает на все ваши вопросы. Кроме этого у Марины красивая, правильная, доходчивая, в меру эмоциональная речь, что в наше время случается не так уж часто. Это добавило нам удовольствия. В парке Марина рассказала нам не только о растениях, но и о произведениях искусства, было очень интересно. Считаю, что нам очень повезло с экскурсоводом в Краснодаре. Все советую. Спасибо, Марина!

  • п
    полоус
    20 марта 2025
    Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
    Очень полезная и отличная экскурсия. Грамотный и вежливый экскурсовод. Все очень понравилось.
  • Л
    Лариса
    2 марта 2025
    Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
    Большое спасибо за интересную экскурсию! Марина замечательный экскурсовод! Чудесный рассказчик, информация подается легко и непринуждённо. Очень удобно, что экскурсия автомобильная
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    и пешеходная. Мы посмотрели и Краснодар и новый футбольный стадион и парк Галицкого! Со своей задачей Марина справилась на пятёрку! Спасибо за доставленное удовольствие!

  • Н
    Надежда
    22 октября 2024
    Главная городская площадь Краснодара как перекрёсток исторических эпох
    Ирина, огромное спасибо за великолепную экскурсию! Вы настоящий профессионал, прекрасно разбираетесь в своём предмете и истории. Мне было очень интересно,
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    и жаль, что всё закончилось так быстро. Большое спасибо за то, что провели меня к кассе театра. Мне так повезло, что нашёлся для меня билет. Это был замечательный день в Краснодаре.

    Ирина, огромное спасибо за великолепную экскурсию! Вы настоящий профессионал, прекрасно разбираетесь в своём предмете и историиИрина, огромное спасибо за великолепную экскурсию! Вы настоящий профессионал, прекрасно разбираетесь в своём предмете и историиИрина, огромное спасибо за великолепную экскурсию! Вы настоящий профессионал, прекрасно разбираетесь в своём предмете и историиИрина, огромное спасибо за великолепную экскурсию! Вы настоящий профессионал, прекрасно разбираетесь в своём предмете и историиИрина, огромное спасибо за великолепную экскурсию! Вы настоящий профессионал, прекрасно разбираетесь в своём предмете и историиИрина, огромное спасибо за великолепную экскурсию! Вы настоящий профессионал, прекрасно разбираетесь в своём предмете и истории

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Главная городская площадь»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
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  3. Краснодар: от старины к современному мегаполису
  4. По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
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  2. Улица Красная
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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в апреле 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Главная городская площадь" можно забронировать 4 экскурсии от 500 до 6800. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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