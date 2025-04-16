Индивидуальная
до 9 чел.
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Краснодар удивит даже самых искушенных путешественников! Узнайте о переселении казаков, истории Екатеринодара и насладитесь красотой парка Галицкого
Начало: У храма Александра Невского
27 апр в 13:00
30 апр в 09:00
от 6800 ₽ за всё до 9 чел.
Групповая
до 20 чел.
Главная городская площадь Краснодара как перекрёсток исторических эпох
Познакомиться с Екатеринодаром 19 века и Краснодаром послереволюционным, послевоенным и современным
Начало: У здания Муниципального концертного зала
500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Краснодар: от старины к современному мегаполису
Совершить путешествие во времени на прогулке по центральной улице
Начало: На Казачьей площади
3 мая в 14:00
4 мая в 14:00
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
Пройти сквозь эпохи - от старого Екатеринодара до парка будущего
Начало: На улице Седина
Расписание: во вторник и субботу в 08:00, 12:00, 16:00 и 20:00
26 апр в 08:00
29 апр в 08:00
2999 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга16 апреля 2025Марина провела для нас экскурсию по городу и парку 15 марта. И город, и парк нам очень понравились. Марина владеет
- пполоус20 марта 2025Очень полезная и отличная экскурсия. Грамотный и вежливый экскурсовод. Все очень понравилось.
- ЛЛариса2 марта 2025Большое спасибо за интересную экскурсию! Марина замечательный экскурсовод! Чудесный рассказчик, информация подается легко и непринуждённо. Очень удобно, что экскурсия автомобильная
- ННадежда22 октября 2024Ирина, огромное спасибо за великолепную экскурсию! Вы настоящий профессионал, прекрасно разбираетесь в своём предмете и истории. Мне было очень интересно,
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Главная городская площадь»
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