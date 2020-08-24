Вдохновение Джанхотом и гора Святой Нины

5
4 отзыва
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Вдохновение Джанхотом и гора Святой Нины
Вдохновение Джанхотом и гора Святой Нины
Вдохновение Джанхотом и гора Святой Нины
Вдохновение Джанхотом и гора Святой Нины
Вдохновение Джанхотом и гора Святой Нины
Вдохновение Джанхотом и гора Святой Нины
Ближайшие даты:
21
мая

Что вас ожидает:

  • Джанхот и окрестности
  • Смотровая площадка "Голубая бездна"
  • Гора Святой Нины
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Новый авторский и эксклюзивный тур к самому живописному побережью Геленджика. Проведите день в царстве реликтовой Пицундской сосны, насладитесь видом «Голубой бездны», подышите ионизированным морским воздухом, пройдите несложной тропой к вершине необычайной горы Святой Нины, чтобы вдохновиться красотой панорамы Черноморского берега. Без суеты, в хорошей компании с профессиональным гидом в мини-группе. Изюминка маршрута: чаепитие с бубликами в подарок.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на автобусе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Страховка
  • Чаепитие на маршруте
Что не входит
  • Обязательных доплат на маршруте нет
Место начала и завершения?
театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Ваша заявка подтверждена.
  • Полная оплата забронированной экскурсии производится минимум за 24 часа до выезда.
  • Оплатить вы можете:
  • В офисе компании "ЭОС" по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
  • На расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
  • На карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
  • Накануне тура Вам придет смс с информацией по выезду.
  • Необходимо иметь удобную спортивную одежду и обувь + желательно сменную. Во время пути ваши руки должны быть свободны! Вещи сложите в рюкзак, лишнее оставьте в автобусе. Возьмите с собой воду и желательно «сидушку» для отдыха на привалах. Протяженность пешей части маршрута за день всего 8 км, перепад высот 300м. Если нет сил/желания подниматься на гору: вы можете погулять самостоятельно по Джанхоту, отдохнуть на берегу моря
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
24 авг 2020
Захватывающая экскурсия по красивейшим местам. Получила огромное удовольствие и незабываемые впечатления. Отдельное спасибо нашему гиду Максиму за профессионализм и интересное экскурсионное сопровождение на протяжении всего тура!!!
О
9 окт 2019
Огромное СПАСИБО экскурсоводу Алене и водителям Юрию Викторовичу и Анатолию Ивановичу за их высокий профессионализм. Я и вся группа, участвующая в туре, остались очень довольны этой поездкой. Очень приятно персональное внимание и поздравление от сплоченной команды в лице экскурсовода Алены и водителей, в мой День рождения. После поездки у меня море приятных впечатлений и желание еще путешествовать с турфирмой "ЭОС".
С
30 июля 2019
Отдельное спасибо Максиму, благодарим от всех за профессионализм. Руководству советуем поощрить Максима за влюбленность в работу. Водитель Павел понравился своей сдержанностью и исполнением всех пожеланий туристов.
В
22 мая 2019
Замечательная турфирма,отличные адекватные водители и лучший сопровождающий Зоя Юрьевна! Очень хорошая организация,удобный автобус,отличные гостиницы и экскурсоводы.

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