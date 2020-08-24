Ближайшие даты:
21
мая
мая
Что вас ожидает:
- Джанхот и окрестности
- Смотровая площадка "Голубая бездна"
- Гора Святой Нины
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Новый авторский и эксклюзивный тур к самому живописному побережью Геленджика. Проведите день в царстве реликтовой Пицундской сосны, насладитесь видом «Голубой бездны», подышите ионизированным морским воздухом, пройдите несложной тропой к вершине необычайной горы Святой Нины, чтобы вдохновиться красотой панорамы Черноморского берега. Без суеты, в хорошей компании с профессиональным гидом в мини-группе. Изюминка маршрута: чаепитие с бубликами в подарок.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на автобусе
- Экскурсионное обслуживание
- Страховка
- Чаепитие на маршруте
- Что не входит
- Обязательных доплат на маршруте нет
- Место начала и завершения?
- театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Ваша заявка подтверждена.
- Полная оплата забронированной экскурсии производится минимум за 24 часа до выезда.
- Оплатить вы можете:
- В офисе компании "ЭОС" по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
- На расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
- На карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
- Накануне тура Вам придет смс с информацией по выезду.
- Необходимо иметь удобную спортивную одежду и обувь + желательно сменную. Во время пути ваши руки должны быть свободны! Вещи сложите в рюкзак, лишнее оставьте в автобусе. Возьмите с собой воду и желательно «сидушку» для отдыха на привалах. Протяженность пешей части маршрута за день всего 8 км, перепад высот 300м. Если нет сил/желания подниматься на гору: вы можете погулять самостоятельно по Джанхоту, отдохнуть на берегу моря
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инара
24 авг 2020
Захватывающая экскурсия по красивейшим местам. Получила огромное удовольствие и незабываемые впечатления. Отдельное спасибо нашему гиду Максиму за профессионализм и интересное экскурсионное сопровождение на протяжении всего тура!!!
О
Ольга
9 окт 2019
Огромное СПАСИБО экскурсоводу Алене и водителям Юрию Викторовичу и Анатолию Ивановичу за их высокий профессионализм. Я и вся группа, участвующая в туре, остались очень довольны этой поездкой. Очень приятно персональное внимание и поздравление от сплоченной команды в лице экскурсовода Алены и водителей, в мой День рождения. После поездки у меня море приятных впечатлений и желание еще путешествовать с турфирмой "ЭОС".
С
Светлана Соболева
30 июля 2019
Отдельное спасибо Максиму, благодарим от всех за профессионализм. Руководству советуем поощрить Максима за влюбленность в работу. Водитель Павел понравился своей сдержанностью и исполнением всех пожеланий туристов.
В
Виктория
22 мая 2019
Замечательная турфирма,отличные адекватные водители и лучший сопровождающий Зоя Юрьевна! Очень хорошая организация,удобный автобус,отличные гостиницы и экскурсоводы.
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