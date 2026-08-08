Природа щедро наградила Краснодарский край благоприятным климатом, плодородными землями.
Все это вне зависимости от временных эпох помогает виноделам сохранять гармоничный вкус и восхитительный аромат янтарной лозы.
Эта экскурсия для желающих научиться дегустировать вина, познать новые вкусовые ощущения натурального виноградного вина, прикоснуться к таинствам его приготовления и понять чем отличаются игривые нотки лёгких молодых вин от бархата и атласа выдержанных.
Все это вне зависимости от временных эпох помогает виноделам сохранять гармоничный вкус и восхитительный аромат янтарной лозы.
Эта экскурсия для желающих научиться дегустировать вина, познать новые вкусовые ощущения натурального виноградного вина, прикоснуться к таинствам его приготовления и понять чем отличаются игривые нотки лёгких молодых вин от бархата и атласа выдержанных.
Описание экскурсии
История Кубани всегда была связана с вином. Исторические находки древности подтверждают, что жители Фанагории занимались виноделием уже IV–II веках до нашей эры, о чем свидетельствуют найденные в этих местах виноградные косточки, мерные сосуды, винные амфоры, а также изображения винограда на местных монетах. Разнообразие почв края позволяет получать напитки с неповторимым вкусом и очарованием. Благодаря обилию солнца гроздья созревают до октября, вбирая в себя живительные лучи и достигая нектарной сладости. Поистине, Краснодарский край — винное сердце России. Туристический винный маршрут — это не просто посещение винзаводов, а интересный рассказ об их истории, осмотр виноградников и погребов, знакомство с процессом производства, дегустация вин, общение с мастерами-виноделами, посещение центров винотерапии, участие в театрализованных постановках и многое другое. Предполагаемая целевая аудитория: широкий круг потребителей категории 18+ Включает посещение различных объектов эногастрономического туризма Краснодарского края на выбор 2-3 винодельни за один экскурсионный день:
Винный город "Белый мыс" (г. Геленджик) — Абрау Дюрсо (г. Новороссийск) — Мысхако (г. Новороссийск) — Шато Пино (г. Новороссийск, с. Федотовка) — Сухая гора (г. Новороссийск, ст. Раевская) — Усадьба Семигорье (г. Новороссийск, х. Семигорский) — Винотеррия (г. Новороссийск, х. Семигорский) — Имение Сикоры (г. Новороссийск, х. Семигорский) — Бюрнье (ст. Натухаевская) — Скалистый берег (г. Анапа, с. Варваровка) — Винное подворье Старого грека (г. Анапа, п. Витязево) — Шумринка (г. Анапа, с. Гай-Кодзор) — Гай-Кодзор (г. Анапа, с. Гай-Кодзор) — Шато де Талю (г. Геленджик) — Криница (г. Геленджик) — Усадьба Маркотх (г. Геленджик) — Марьина Усадьба (г. Геленджик, с. Марьина роща) — Кубань-Вино (Темрюкский район, ст. Старотитаровская) — Шато-Тамань (Темрюкский район, ст. Тамань) — Фанагория (Темрюкский район, п. Сенной) — Поместье Голубицкое (Темрюкский район ст. Голубицкая) — Вилла Романов (Темрюкский район ст. Голубицкая) — Лефкадия (Крымский район, с. Молдаванское) — Винный форт (Крымский район, х. Школьный) — Шато Андре (Крымский район, х. Школьный) — Шато Ле Гран Восток (Крымский район, х. Садовый) — Собер Баш (Северский район) и др.
по договорённости
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Входные билеты на экскурсионные объекты и дегустации в зависимости от посещаемой винодельни
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодара
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: по договорённости
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Впечатления самые хорошие. Евгений замечательный профессионал своего дела: много интересной информации узнали от него. Спасибо большое 🙏
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М
Три дня с Евгением пролетели на одном дыхании! Поездку по винодельням планировали совместно — он заранее подготовил несколько интересных вариантов и взял на себя всю организацию. Маршрут оказался по-настоящему насыщенным:
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Г
Большое спасибо Евгению за экскурсию по винодельням Краснодарского края! Посетили Шато Пино и Абрау-Дюрсо, все очень понравилось. Дорога была легкой и познавательной. Евгений рассказал много интересного не только о точках маршрута, но и Краснодарском крае, Адыгее, Новороссийске. Отдельная благодарность за чудесный обед в Цибульке. Индивидуальная экскурсия оправдала все ожидания. Получили массу приятных впечатлений.
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Е
Посетили винодельню Голубицкую по совету экскурсовода. Отличный выбор - понравилась больше других. Были и в Шато Тамань. И погуляли по берегу. Информацию Евгений преподносит очень интересно, не перегружено. Хорошо ориентируется на наши интересы. Приятный, харизматичный экскурсовод, задает нужный настрой на отдых. Спасибо!
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