История Кубани всегда была связана с вином. Исторические находки древности подтверждают, что жители Фанагории занимались виноделием уже IV–II веках до нашей эры, о чем свидетельствуют найденные в этих местах виноградные косточки, мерные сосуды, винные амфоры, а также изображения винограда на местных монетах. Разнообразие почв края позволяет получать напитки с неповторимым вкусом и очарованием. Благодаря обилию солнца гроздья созревают до октября, вбирая в себя живительные лучи и достигая нектарной сладости. Поистине, Краснодарский край — винное сердце России. Туристический винный маршрут — это не просто посещение винзаводов, а интересный рассказ об их истории, осмотр виноградников и погребов, знакомство с процессом производства, дегустация вин, общение с мастерами-виноделами, посещение центров винотерапии, участие в театрализованных постановках и многое другое. Предполагаемая целевая аудитория: широкий круг потребителей категории 18+ Включает посещение различных объектов эногастрономического туризма Краснодарского края на выбор 2-3 винодельни за один экскурсионный день:

Винный город "Белый мыс" (г. Геленджик) — Абрау Дюрсо (г. Новороссийск) — Мысхако (г. Новороссийск) — Шато Пино (г. Новороссийск, с. Федотовка) — Сухая гора (г. Новороссийск, ст. Раевская) — Усадьба Семигорье (г. Новороссийск, х. Семигорский) — Винотеррия (г. Новороссийск, х. Семигорский) — Имение Сикоры (г. Новороссийск, х. Семигорский) — Бюрнье (ст. Натухаевская) — Скалистый берег (г. Анапа, с. Варваровка) — Винное подворье Старого грека (г. Анапа, п. Витязево) — Шумринка (г. Анапа, с. Гай-Кодзор) — Гай-Кодзор (г. Анапа, с. Гай-Кодзор) — Шато де Талю (г. Геленджик) — Криница (г. Геленджик) — Усадьба Маркотх (г. Геленджик) — Марьина Усадьба (г. Геленджик, с. Марьина роща) — Кубань-Вино (Темрюкский район, ст. Старотитаровская) — Шато-Тамань (Темрюкский район, ст. Тамань) — Фанагория (Темрюкский район, п. Сенной) — Поместье Голубицкое (Темрюкский район ст. Голубицкая) — Вилла Романов (Темрюкский район ст. Голубицкая) — Лефкадия (Крымский район, с. Молдаванское) — Винный форт (Крымский район, х. Школьный) — Шато Андре (Крымский район, х. Школьный) — Шато Ле Гран Восток (Крымский район, х. Садовый) — Собер Баш (Северский район) и др.