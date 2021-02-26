14:30 Размещение в номерах со всеми удобствами.
Обед.
Знакомство группы с гидом-инструктором.
15:00 Экскурсия в каньон реки Белая «Хаджохскую теснину» – природную достопримечательность поселка Каменномостского.
Это визитная карточка поселка.
Территория оборудована смотровыми площадками, есть зоны отдыха.
Теснина является частью Большого Хаджохского каньона.
Это извилистая щель в скалах над рекой Белая.
Длина теснины равна 400 м., глубина около – 40, ширина в различных участках колеблется от 2 до 7 м.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальные источники.
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Температура воды в бассейнах до 40 С°.
Кремниевые воды термального источника помогают в лечении ряда заболеваний, повышают иммунитет, укрепляют нервную систему и используются в косметических целях.
Вы зарядитесь положительными эмоциями отступит усталость, а сон будет крепким и сладким.
Комплекс Водная Ривьера – замечательное место для семейного отдыха!
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее.
Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря.
Вам откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач.
Место живописное и богато не только панорамами.
Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.
Возможно посетить веревочный парк приключений «Тетис» по желанию.
Обед на маршруте.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальные источники.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезжаем на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
Здесь можно кататься на лыжах, санках, ватрушках на имеющемся здесь небольшом горнолыжном спуске с подъемником.
17:30 Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальные источники.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа.
Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок».
Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным.
В городе множество интересных мест.
В ходе экскурсии мы посетим: Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть.
Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.
13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни.
14:30 Прогулка по городскому парку.
По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией «Крафтовое пиво».
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальные источники.
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом.
Плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Есть возможность катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Обед-пикник на маршруте.
Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.
Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.
Общая площадь пещеры 690 метров.
Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальный источник.
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье реки Курджипс, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье – природный памятник, возраст которого более сотни миллионов лет.
Длина ущелья около пяти километров, а глубина – 400 метров.
До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем 1700 метров до кафе «Домик Космонавтов».
Обед-пикник на маршруте.
18:00 Возвращение на базу.
18:30 Праздничный ужин, вручение памятных подарков.
9:00 Завтрак.
10:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться!
Тур предусматривает проживание в гостиничном номере «Стандарт» по 2-3 человека.
Доплата за одноместное размещение – 12 000 рублей.
Место и время встречи группы:
Расчетное время заселения – 14:30, выселения – 10:00.
В день начала тура Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале и в аэропорту г. Краснодара.
Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала не позже 11.00, от аэропорта не позже 12.00.
Выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал. Обратный рейс рекомендован не ранее 15:00.
Трансфер в день заезда позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
— 3500 руб. - с/до Аэропорта Краснодара
— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара
— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа
В случае не предоставления туристами своих данных о прибытии в Краснодар, нужных для организации трансфера из Краснодара на базу, входящего в стоимость тура, в срок за 5 дней до начала тура, для указанных туристов бесплатный трансфер из Краснодара на базу в день заезда на тур организован не будет. Это будет считаться отказом от трансфера, туристы могут добираться до базы самостоятельно, при этом стоимость трансфера не компенсируется. На тех, кто бронируется на тур менее чем за 5 дней, это правило не распространяется.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.
пенсионерам и детям до 14 лет – скидка 10 % при размещении на базе отдыха "Активация".
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню: