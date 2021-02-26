Зима не за горами. Тур в Адыгею

Все в Адыгее создано для прекрасного зимнего отдыха! Белоснежный снег, кристально чистый морозный воздух. Горные

5
3 отзыва
Все в Адыгее создано для прекрасного зимнего отдыха! Белоснежный снег, кристально чистый морозный воздух. Горные пейзажи, бурные реки, реликтовые ущелья, ледяные водопады и таинственные пещеры. Насыщенная программа не заставит скучать и подарит море ярких эмоций!
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Зима не за горами. Тур в Адыгею
Ближайшие даты:
02
янв
09
янв
16
янв
23
янв
30
янв
06
фев
13
фев
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Релакс в термальных источниках
Релакс в термальных источниках
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр
Живописная Адыгея
Живописная Адыгея
Вам откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач
Поездка по Гуамскому ущелью
Поездка по Гуамскому ущелью
До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем 1700 метров до кафе «Домик Космонавтов»

Программа тура по дням

1 день
Хаджохская теснина, термальные источники

14:30 Размещение в номерах со всеми удобствами.

Обед.

Знакомство группы с гидом-инструктором.

15:00 Экскурсия в каньон реки Белая «Хаджохскую теснину» – природную достопримечательность поселка Каменномостского.

Это визитная карточка поселка.

Территория оборудована смотровыми площадками, есть зоны отдыха.

Теснина является частью Большого Хаджохского каньона.

Это извилистая щель в скалах над рекой Белая.

Длина теснины равна 400 м., глубина около – 40, ширина в различных участках колеблется от 2 до 7 м.

18:00 Ужин. 

19:00 Поездка на термальные источники.

Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.

Температура воды в бассейнах  до 40 С°.

Кремниевые воды термального источника помогают в лечении ряда заболеваний, повышают иммунитет, укрепляют нервную систему и используются в косметических целях.  

Вы зарядитесь положительными эмоциями отступит усталость, а сон будет крепким и сладким.

Комплекс Водная Ривьера – замечательное место для семейного отдыха!

Хаджохская теснина, термальные источникиХаджохская теснина, термальные источникиХаджохская теснина, термальные источники
2 день
Скала Чертов палец, термальные источники

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее.

Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря.

Вам откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач.  

Место живописное и богато не только панорамами.

Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.

Возможно посетить веревочный парк приключений «Тетис» по желанию. 

Обед на маршруте. 

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на термальные источники.

Скала Чертов палец, термальные источникиСкала Чертов палец, термальные источникиСкала Чертов палец, термальные источники
3 день
Седые вершины Кавказских гор

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.

Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.

В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника и подышать свежим горным воздухом.

14:00 Обед на маршруте.

Выезжаем на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.

Здесь можно кататься на лыжах, санках, ватрушках на имеющемся здесь небольшом горнолыжном спуске с подъемником.

17:30 Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на термальные источники.

Седые вершины Кавказских горСедые вершины Кавказских горСедые вершины Кавказских гор
4 день
Столица Республики Адыгеи

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа.

Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок».

Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным.

В городе множество интересных мест. 

В ходе экскурсии мы посетим: Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть.

Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.

13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни.

14:30 Прогулка по городскому парку.

По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией «Крафтовое пиво». 

Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на термальные источники.

Столица Республики АдыгеиСтолица Республики АдыгеиСтолица Республики Адыгеи
5 день
Жемчужина Адыгеи – Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.  

По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.

Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом.

Плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Есть возможность катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.

Обед-пикник на маршруте.

Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.

Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.

Общая площадь пещеры 690 метров.

Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на термальный источник.

Жемчужина Адыгеи – Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераЖемчужина Адыгеи – Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещераЖемчужина Адыгеи – Плато Лаго-Наки. Большая Азишская пещера
6 день
Гуамское ущелье

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье реки Курджипс, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

Гуамское ущелье – природный памятник, возраст которого  более сотни миллионов лет.

Длина ущелья около пяти километров, а глубина – 400 метров.

До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем 1700 метров до кафе «Домик Космонавтов».

Обед-пикник на маршруте.

18:00 Возвращение на базу.

18:30 Праздничный ужин, вручение памятных подарков. 

Гуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущелье
7 день
Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться!

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиничном номере «Стандарт» по 2-3 человека.

Доплата за одноместное размещение – 12 000 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Вкусное, разнообразное, сытное 3-х разовое питание. В меню нашей базы будут присутствовать блюда как классической Европейской кухни, так и народов Кавказа
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии, походы по Адыгее
  • Посещение геотермальных источников по программе
  • Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит
  • Ж/д и авиа- билеты до г. Краснодар и обратно.
  • Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: Хаджохская теснина – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский Гуамское ущелье (паровозик) – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский (льготникам скидка) пещера «Азишская» – 600 руб. взрослый, 250 руб. детский (льготникам скидка) Гузерипль (вход в заповедник) – 300 руб. взрослый, 150 руб. детский экскурсия по Национальному музею – 300 руб. взрослый, 150 руб. детский
  • Хаджохская теснина – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский
  • Гуамское ущелье (паровозик) – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский (льготникам скидка)
  • Пещера «Азишская» – 600 руб. взрослый, 250 руб. детский (льготникам скидка)
  • Гузерипль (вход в заповедник) – 300 руб. взрослый, 150 руб. детский
  • Экскурсия по Национальному музею – 300 руб. взрослый, 150 руб. детский
  • Посещение термальных источников сверх программы – 350 руб. /1 час 600 руб. /3 часа (оплачивается самостоятельно). Трансфер к источникам и обратно бесплатный.
  • Спортивная страховка (возможно оформление по предварительной заявке)
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Собираясь к нам имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств. Вот список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
  • медицинские препараты для индивидуальных нужд;
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • удобная спортивная обувь:
    • зимние сапоги (не на каблуке),
    • трекинговые теплые ботинки;
  • спортивную одежду для холодной погоды:
    • куртку теплую ветрозащитную,
    • водонепроницаемую, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны),
    • футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные
    • теплая шапка,
    • перчатки;
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца;
  • рюкзак на 20-25 литров.
Как организован трансфер с Краснодара и обратно?

Место и время встречи группы:

Расчетное время заселения – 14:30, выселения – 10:00.

В день начала тура Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале и в аэропорту г. Краснодара.

Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала не позже 11.00, от аэропорта не позже 12.00.

Выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал. Обратный рейс рекомендован не ранее 15:00.

Трансфер в день заезда позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

— 3500 руб. - с/до Аэропорта Краснодара

— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара

— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа

В случае не предоставления туристами своих данных о прибытии в Краснодар, нужных для организации трансфера из Краснодара на базу, входящего в стоимость тура, в срок за 5 дней до начала тура, для указанных туристов бесплатный трансфер из Краснодара на базу в день заезда на тур организован не будет. Это будет считаться отказом от трансфера, туристы могут добираться до базы самостоятельно, при этом стоимость трансфера не компенсируется. На тех, кто бронируется на тур менее чем за 5 дней, это правило не распространяется.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.

пенсионерам и детям до 14 лет – скидка 10 % при размещении на базе отдыха "Активация".

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
26 фев 2021
Ничто не предвещало плохого отдыха…. но его и не было! Да такой тур один на миллион! нет, на два!
Прежде всего хочется поблагодарить организаторов, инструкторов, водителей, поваров (тётя Слава, ты в нашем сердечке навсегда!) и весь персонал, который нас холил, лелеял и карнавалил!
Нам показали невероятные самобытные уголки Адыгеии (посёлок Каменномостский). Мы видели снег, много снега, нет, правда! невероятно много снега:) говорят такого снега не было с 2014 года да и то, тогда выпало меньше! Надеемся, это не мы с собой "на хвосте притащили"… ещё мы смотрели горы, теснины, пещеры, ущелья, водопады, древние постройки и мосты, заповедники и пивоварни, древние монастыри и ледяные чистые как слеза купели, ну и вот это вот всё чудесное-распрекрасное. нас катали на джипе, на лощадках, на ручках! пугали конкурсом в последний день, поэтому мы всё-всё запоминали очень тщательно!! а потом, в день экзамена нас каааак взяли и накормили прощальным восхитительным роскошным ужином, и никто не пытал нас билетами, не искал у нас шпоры и не отбирал у нас телефоны:) мы много узнали о культурном наследии, о языке народов проживавших и проживающих в тех местах, нам рассказали о высокой нравственности и духовности этих народов. ещё было очень много непонятных и звучных слов на адыгском, они щекотят слух и хочется их произнести - но всегда что-то идёт не так и ты такой "атятя, а можно ещё раз повторить, как там оно тхач, ткач, мепзеш, аштау-мау? …
А итог тура хочется озвучить одним словом: дох! (кто знает, тот поймёт, а кто не знает - бегом туда, в Адыгею!)
М
2 фев 2021
Очень понравился тур "Зима не за горами"! Мы с мужем выбрали этот тур, чтобы увидеть Адыгею во всей красе и не пожалели! Мы посетили все достопримечательности по программе, увидели горы со всех ракурсов и были впечатлены красотой и видами этой республики. Природа Адыгеи просто невероятно разнообразна и должна сказать, что она ничем не уступает самым лучшим видам Швейцарии или Норвегии. Большое спасибо нашему гиду Александру, который показал нам такие места и рассказал такие истории, что без него мы бы никогда не узнали Адыгею так близко. В тур я поехала на 5-ом месяце беременности и с удовольствием полазила по горам и дольменам, при этом отмечу, что сама программа не включает сильные физические нагрузки. Горы, реки, дольмены - всё это есть в Адыгеи, обязательно приезжайте смотреть на эту красоту!
В
17 июня 2022
Спасибо Артуру, Каплана, Саше, Антону, Арсену.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

🚶Пешеходные🧳Экскурсионные туры7-дневные туры🍀Природа и пейзажиГоры

Похожие туры в Краснодаре

Зимний треккинг в Мезмае: тур с гостиницей
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Зимний треккинг в Мезмае: тур с гостиницей
Мезмай - это посёлок в Краснодарском крае, окруженный множеством горных вершин
28 000 за 1 человека
Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
5
5 отзывов
Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
Совершите поездку в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
от 14 500 за всё до 3 чел.
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Батыр
Батыр
5
1 отзыв
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
В Краснодаре нет гор, но я отвезу вас в настоящие горы
12 600 за всё до 4 чел.
Из Краснодара - в Горную Адыгею
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
59 отзывов
Очень популярно сейчас
Из Краснодара - в Горную Адыгею
Отправиться на границу с республикой, оценить природу Западного Кавказа и узнать о местном субэтносе
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
12 600 за всё до 4 чел.
Фототур в волшебные горы Адыгеи
13 часов
🚗 На машине
Фотопрогулка
до 3 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Фототур в волшебные горы Адыгеи
Поездка по завораживающим ущельям, скалистым утесам и панорамным точкам в компании гида
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
11 690 за всё до 3 чел.
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
Столичный Майкоп, горный поселок Гузерипль и потрясающая природа Кавказского заповедника
28 июня
29 июня
30 июня
5 июля
10 390 за всё до 3 чел.
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
Узнать о самобытной культуре адыгейцев и погулять по Хаджохской теснине
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
8 000 за всё до 4 чел.
Шапсугские аномалии: джип-тур по сакральному треугольнику
8 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
Нет отзывов
Шапсугские аномалии: джип-тур по сакральному треугольнику
Насладиться горным лесом и зарядиться в местах силы
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
105009 450 за всё до 6 чел.
Маршрут №30: поход через горы к морю
6 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Маршрут №30: поход через горы к морю
Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
26 500 за 1 человека
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 30 чел.
Организатор экскурсии КрайЮга
КрайЮга
5
2 отзыва
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
О горах Адыгеи можно рассказывать очень долго, но как гласит народная мудрость: Лучше один раз увидеть, чем сто раз
от 12 500 за всё до 4 чел.
Яркие эмоции Адыгеи: водопады, теснина, рафтинг и экстрим
4 дня
🚗 На машине
⚓️ По рекам и каналам
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
до 26 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
Нет отзывов
Яркие эмоции Адыгеи: водопады, теснина, рафтинг и экстрим
Прокатиться на байдарке по горной реке Белая и насладиться видами плато Лаго-Наки
4 июля
10 июля
22 авг
69 000 за 1 человека
Термальные источники «Водная Ривьера»
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии EOS-tour
EOS-tour
4.5
2 отзыва
Термальные источники «Водная Ривьера»
Путешествие по Адыгее с ее ледяными водопадами и величественными горными вершинами запомнится еще больше, если вы будете
26 июня
2 июля
3 июля
9 июля
1 700 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Краснодаре
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ