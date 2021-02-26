Ничто не предвещало плохого отдыха…. но его и не было! Да такой тур один на миллион! нет, на два!

Прежде всего хочется поблагодарить организаторов, инструкторов, водителей, поваров (тётя Слава, ты в нашем сердечке навсегда!) и весь персонал, который нас холил, лелеял и карнавалил!

Нам показали невероятные самобытные уголки Адыгеии (посёлок Каменномостский). Мы видели снег, много снега, нет, правда! невероятно много снега:) говорят такого снега не было с 2014 года да и то, тогда выпало меньше! Надеемся, это не мы с собой "на хвосте притащили"… ещё мы смотрели горы, теснины, пещеры, ущелья, водопады, древние постройки и мосты, заповедники и пивоварни, древние монастыри и ледяные чистые как слеза купели, ну и вот это вот всё чудесное-распрекрасное. нас катали на джипе, на лощадках, на ручках! пугали конкурсом в последний день, поэтому мы всё-всё запоминали очень тщательно!! а потом, в день экзамена нас каааак взяли и накормили прощальным восхитительным роскошным ужином, и никто не пытал нас билетами, не искал у нас шпоры и не отбирал у нас телефоны:) мы много узнали о культурном наследии, о языке народов проживавших и проживающих в тех местах, нам рассказали о высокой нравственности и духовности этих народов. ещё было очень много непонятных и звучных слов на адыгском, они щекотят слух и хочется их произнести - но всегда что-то идёт не так и ты такой "атятя, а можно ещё раз повторить, как там оно тхач, ткач, мепзеш, аштау-мау? …

А итог тура хочется озвучить одним словом: дох! (кто знает, тот поймёт, а кто не знает - бегом туда, в Адыгею!)