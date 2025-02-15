Авторская экскурсия «Столбизм, история и легенды национального парка»

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по национальному парку, где вы познакомитесь с уникальной культурой столбизма.

Это не просто прогулка по живописным местам, это настоящее погружение в историю и культуру этого удивительного места.
Авторская экскурсия «Столбизм, история и легенды национального парка»
Авторская экскурсия «Столбизм, история и легенды национального парка»
Авторская экскурсия «Столбизм, история и легенды национального парка»
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Описание экскурсии

Общественное движение "столбизм"

Сегодня мы поговорим о fascinating общественном движении, которое существует уже более 150 лет. Это движение называется "столбизм". Мы рассмотрим его развитие в Красноярске, а также узнаем о знаменитых столбистах, которые прославили этот уникальный стиль.

Галоши Красноярского столбиста

Одним из интересных фактов является то, что галоши Красноярского столбиста хранятся в Британском национальном музее альпинизма и скалолазания. Эти галоши стали известны как "секретное оружие русских" среди англичан. Они символизируют уникальный подход и традиции, которые были заложены столбистами.

Маршрут по национальному парку "Красноярские столбы"

Мы приглашаем вас пройти по захватывающему маршруту, который включает в себя диковинные скалы, сложенные в причудливые формы, в национальном парке "Красноярские столбы". Это место привлекает множество туристов благодаря своей красоте и уникальности.

Организация экскурсии

  • Место встречи: по договорённости.
  • Транспорт: до главного входа в национальный парк "Красноярские столбы" мы доберёмся на такси или автобусе.
  • Дорога: от главного входа нас ждёт 7 км пути, где мы сможем насладиться красотой природы.
  • Зоны отдыха: на маршруте будут три зоны отдыха с удобными столами и скамейками, кафе, сувенирными лавочками и туалетами.

Что взять с собой

Рекомендуем вам одеться в свободную одежду и удобную обувь, чтобы чувствовать себя комфортно во время активной пешей экскурсии. Вы также можете взять с собой палки для трекинга и немного корма для белок и бурундуков, чтобы порадовать этих милых животных.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя удивительный мир столбизма и его великолепные природные красоты!

Ежедневно, по договоренности

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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