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Мини-группа
до 10 чел.
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
Наполниться энергией тайги и открыть топовые локации национального парка
Начало: Красноярские столбы
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
16 авг в 11:00
от 4990 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
Забраться на каменных великанов, чтобы полюбоваться контрастом скал, тайги и города
Начало: Красноярские столбы
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
16 авг в 11:00
от 4970 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Лестница в облака: Торгашинский хребет из Красноярска
Живописное путешествие на автомобиле с несложным пешим подъёмом и головокружительными видами
22 авг в 10:00
24 авг в 10:00
от 10 480 ₽
13 100 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Хайкинг»
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