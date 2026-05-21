Представьте: солнце клонится к горизонту, а вокруг — оживший огнями вечерний Красноярск.
Вы на борту теплохода, проплываете под арками мостов и мимо подсвеченных фасадов Речного вокзала и Театральной площади. А ещё и наслаждаетесь живым исполнением мировых хитов. Настоящий вечерний релакс, где музыка, город и гладь реки сливаются в единую симфонию.
Вы на борту теплохода, проплываете под арками мостов и мимо подсвеченных фасадов Речного вокзала и Театральной площади. А ещё и наслаждаетесь живым исполнением мировых хитов. Настоящий вечерний релакс, где музыка, город и гладь реки сливаются в единую симфонию.
Описание экскурсии
За полтора часа речной прогулки вы пройдёте под тремя мостами, развернётесь в районе фанпарка «Бобровый лог» и вернётесь к причалу отправления.
Вы увидите:
- Речной вокзал
- красноярский Биг-Бэн
- Театральную площадь
- часовню Параскевы Пятницы
- скалу Такмак и остров Татышев
- храм Новомучеников
- Коммунальный, Железнодорожный, Николаевский и Вантовый мосты
Организационные детали
Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления
- Идём на электрокатамаране «ЭкоходЪ». Он оснащён салоном с баром, столиками и мягкими стульями, открытой верхней палубой с навесом и зонами отдыха, кондиционерами, розетками, туалетными комнатами
- При желании вы можете заказать напитки и лёгкие закуски в баре на борту
- Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности. На каждого пассажира есть спасательный жилет
- С вами будет один из гидов нашей команды
в пятницу и субботу в 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|3300 ₽
|Детский 6-12 лет
|2900 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Дубровинского
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 21:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 530 туристов
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Очень хорошая организация! Мы путешествовали уже с ними и всегда оставались довольны. С самого бронирования и до конца поездки сотрудники работают с полной отдачей и вниманием. Спасибо большое всему коллективу и руководству за такое отношение. Ждём новых приключений вместе!
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Впечатления остались только хорошие. Обслуживание отличное, никаких нареканий. Побывали на нескольких кораблях, и каждый раз экскурсии были действительно увлекательными. Определенно советую!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Очень доволен тем, как все было устроено! Организация просто на уровне, ни одного сбоя или заминки. Было приятно, что все продумано до мелочей, а человек, который занимался поездкой, сделал ее действительно комфортной и запоминающейся.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
И вправду заслуженно считается одной из лучших круизных компаний! Впечатления остались только положительные!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Очень понравился отдых с этой компанией, сервис был на уровне. Обязательно собираюсь съездить еще раз, всем кто любит путешествия советую попробовать.
Вам был полезен этот отзыв?
П
Уже несколько лет подряд беру круизы только у этой компании. Обслуживание всегда на достойном уровне, а сами суда просто отличный вариант, внутри всегда порядок и чистота без вопросов.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Красноярска
Похожие экскурсии на «Мосты, огни и музыка: водная прогулка на теплоходе в Красноярске»
Групповая
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Погрузитесь в атмосферу вечернего Красноярска! Вас ждут ночные огни, красивые мосты и набережные, а также увлекательные истории о прошлом и настоящем города
Начало: Около Театра оперы и балета
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
2000 ₽ за человека
Групповая
до 14 чел.
Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска
Насладиться природными красотами края в поездке на авто без утомительных пешеходных маршрутов
Начало: На ул. Перенсона
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Завтра в 10:00
20 июл в 10:00
2950 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборГрупповая экскурсия по вечернему Красноярску «Огни большого города»
Начало: Урицкого 94 (вход в гостиницу Красноярск)
Расписание: два раза в неделю по субботам
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
2000 ₽ за человека
Групповая
Дивногорск - Красноярск: прогулочный рейс по Енисею (по будням)
Добраться до города на теплоходе, любуясь скалами, пейзажами заповедника и панорамами берегов
Начало: В Дивногорске
Расписание: в понедельник и четверг в 13:50, 16:20 и 18:50
20 июл в 13:50
23 июл в 13:50
1600 ₽ за человека
3300 ₽ за человека