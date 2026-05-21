Представьте: солнце клонится к горизонту, а вокруг — оживший огнями вечерний Красноярск. Вы на борту теплохода, проплываете под арками мостов и мимо подсвеченных фасадов Речного вокзала и Театральной площади. А ещё и наслаждаетесь живым исполнением мировых хитов. Настоящий вечерний релакс, где музыка, город и гладь реки сливаются в единую симфонию.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание экскурсии

За полтора часа речной прогулки вы пройдёте под тремя мостами, развернётесь в районе фанпарка «Бобровый лог» и вернётесь к причалу отправления.

Вы увидите:

Речной вокзал

красноярский Биг-Бэн

Театральную площадь

часовню Параскевы Пятницы

скалу Такмак и остров Татышев

храм Новомучеников

Коммунальный, Железнодорожный, Николаевский и Вантовый мосты

Организационные детали

Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления