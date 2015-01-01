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Огни большого города

Валерий Ф.
Валерий Ф. – Гид из Красноярска
Огни большого города
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 300 ₽ за экскурсию

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Огни большого города
Огни большого города

Что вы увидите

  • Караульную гору
  • Александрийский бульвар
  • проспект Мира
  • Николаевский мост
  • проспект "Красноярский рабочий"
  • Коммунальный мост.
Предлагаю ночную экскурсию ⛳ по городу. Зачастую нам всегда не хватает времени, особенно гостям нашего города, которые ограничены рамками своей командировки. А возможно Вы предпочитаете ночные прогулки, когда город 🏙️ совершенно преображается, исчезает суета, улицы и проспекты становятся таинственными, загадочными и мистическими с оригинальной подсветкой зданий и мостов. Город ночью всегда выглядит иначе, в этом вы убедитесь сразу, как только увидите панораму от часовенки Параскевы Пятницкой
Что входит
  • Услуги гида и транспорта
Что не входит
  • Страховка
Начало и место завершения
🚩 ул. Перенсона 2, г. Красноярск
Огни большого города
Огни большого города
Огни большого города

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Валерий Ф.
Валерий Ф.
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Валерий Ф. проводит ещё 3 экскурсии

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