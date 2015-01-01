Предлагаю ночную экскурсию ⛳ по городу. Зачастую нам всегда не хватает времени, особенно гостям нашего города, которые ограничены рамками своей командировки. А возможно Вы предпочитаете ночные прогулки, когда город 🏙️ совершенно преображается, исчезает суета, улицы и проспекты становятся таинственными, загадочными и мистическими с оригинальной подсветкой зданий и мостов. Город ночью всегда выглядит иначе, в этом вы убедитесь сразу, как только увидите панораму от часовенки Параскевы Пятницкой