Предлагаю ночную экскурсию ⛳ по городу. Зачастую нам всегда не хватает времени, особенно гостям нашего города, которые ограничены рамками своей командировки. А возможно Вы предпочитаете ночные прогулки, когда город 🏙️ совершенно преображается, исчезает суета, улицы и проспекты становятся таинственными, загадочными и мистическими с оригинальной подсветкой зданий и мостов. Город ночью всегда выглядит иначе, в этом вы убедитесь сразу, как только увидите панораму от часовенки Параскевы Пятницкой
Что входит
Услуги гида и транспорта
Что не входит
Страховка
Начало и место завершения
🚩 ул. Перенсона 2, г. Красноярск
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.