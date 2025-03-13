Вечерний Красноярск открывает свои секреты в свете ярких огней. Групповая экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть город с новых ракурсов.В программе - прогулка по площади Мира с видом на Виноградовский мост,

посещение знаменитой часовни Параскевы Пятницы, откуда открывается захватывающая панорама города. Не упустите шанс пройтись по Торгашинской лестнице, самой длинной в России, и полюбоваться подсветкой чаши огня универсиады. Комфортабельный микроавтобус Mercedes и опытный гид сделают ваше путешествие незабываемым

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Время начала: 19:00

Описание экскурсии

Проспект Мира — исторический центр Красноярска.

Часовня Параскевы Пятницы — не только достопримечательность с десятирублёвой купюры, но и одна из лучших смотровых Красноярска. Город виден как на ладони!

Смотровая площадка Орбита с прекрасным видом на Енисей.

Торгашинская лестница — самая длинная в России. Подсвеченные 1683 ступеньки тянутся вверх яркой непрерывной линией, будто рассекая хребет горы.

Организационные детали