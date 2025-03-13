Вечерний Красноярск открывает свои секреты в свете ярких огней. Групповая экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть город с новых ракурсов.
В программе - прогулка по площади Мира с видом на Виноградовский мост,
В программе - прогулка по площади Мира с видом на Виноградовский мост,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Вечерние огни Красноярска
- 🚌 Комфортабельный транспорт
- 🏞️ Лучшие смотровые площадки
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 📚 Интересные факты о городе
Что можно увидеть
- Площадь Мира
- Часовня Параскевы Пятницы
- Чаша огня универсиады
- Торгашинская лестница
Описание экскурсии
Проспект Мира — исторический центр Красноярска.
Часовня Параскевы Пятницы — не только достопримечательность с десятирублёвой купюры, но и одна из лучших смотровых Красноярска. Город виден как на ладони!
Смотровая площадка Орбита с прекрасным видом на Енисей.
Торгашинская лестница — самая длинная в России. Подсвеченные 1683 ступеньки тянутся вверх яркой непрерывной линией, будто рассекая хребет горы.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes
- Оптимальный возраст детей — от 7 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1100 ₽
|Дети до 12 лет
|1050 ₽
|Пенсионеры
|1050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Театра Оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Красноярске
Провёл экскурсии для 52 туристов
Куда бы вы ни захотели — мы готовы предложить варианты! Наша цель — создавать и предлагать качественные экскурсионные программы, чтобы вы снова и снова возвращались к нам. Почему стоит выбрать нас? Мы — официальный туроператор, работаем с 2010 года. В нашей команде только лицензированные гиды. Все программы мы проверяем на себе!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Натали
13 мар 2025
В целом экскурсия была интересной. Я заранее обычно составляю список основных достопримечательностей, которые необходимо увидеть в том или ином городе. Честно, экскурсовод про некоторые места начинала говорить, когда мы уже
С
София
14 янв 2025
Очень понравилась экскурсия!
Гид повествует информацию интересно, узнала много всего нового!
Особенно понравилась смотровая возле Часовни Параскевы Пятницы - огни ночного Красноярска бесподобны!
Большое спасибо организаторам за эту экскурсию! Обязательно посещу и другие Ваши экскурсии!
Гид повествует информацию интересно, узнала много всего нового!
Особенно понравилась смотровая возле Часовни Параскевы Пятницы - огни ночного Красноярска бесподобны!
Большое спасибо организаторам за эту экскурсию! Обязательно посещу и другие Ваши экскурсии!
Алена
13 янв 2025
Великолепная экскурсия, побывала наконец-то на торгашинской лестнице, красота неимоверная. Экскурсовод мастер своего дела, столько интересных фактов о городе знает. Всем рекомендую!
А
Алексей
13 янв 2025
Экскурсия крутая! Столько лет живем в Красноярске и оказывается так мало знаем о родных местах. Город вечером очень красивый, классная подсветка. Всё ещё было в сопровождении профессионального экскурсовода. Объехали, кажется, весь город, были большой семьей - все в восторге остались. Спасибо за экскурсию, обязательно ещё посетим какую-нибудь другую
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