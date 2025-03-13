Огни вечернего Красноярска

Вечерний Красноярск обретает особое очарование в свете огней. Присоединяйтесь к экскурсии и насладитесь панорамными видами и историей города
Вечерний Красноярск открывает свои секреты в свете ярких огней. Групповая экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть город с новых ракурсов.

В программе - прогулка по площади Мира с видом на Виноградовский мост,
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посещение знаменитой часовни Параскевы Пятницы, откуда открывается захватывающая панорама города.

Не упустите шанс пройтись по Торгашинской лестнице, самой длинной в России, и полюбоваться подсветкой чаши огня универсиады. Комфортабельный микроавтобус Mercedes и опытный гид сделают ваше путешествие незабываемым

4.75
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Вечерние огни Красноярска
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 🏞️ Лучшие смотровые площадки
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 📚 Интересные факты о городе
Огни вечернего Красноярска
Огни вечернего Красноярска
Огни вечернего Красноярска
Ближайшие даты:
22
мар29
мар
Время начала: 19:00

Что можно увидеть

  • Площадь Мира
  • Часовня Параскевы Пятницы
  • Чаша огня универсиады
  • Торгашинская лестница

Описание экскурсии

Проспект Мира — исторический центр Красноярска.

Часовня Параскевы Пятницы — не только достопримечательность с десятирублёвой купюры, но и одна из лучших смотровых Красноярска. Город виден как на ладони!

Смотровая площадка Орбита с прекрасным видом на Енисей.

Торгашинская лестница — самая длинная в России. Подсвеченные 1683 ступеньки тянутся вверх яркой непрерывной линией, будто рассекая хребет горы.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes
  • Оптимальный возраст детей — от 7 лет
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1100 ₽
Дети до 12 лет1050 ₽
Пенсионеры1050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от Театра Оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Натали
13 мар 2025
В целом экскурсия была интересной. Я заранее обычно составляю список основных достопримечательностей, которые необходимо увидеть в том или ином городе. Честно, экскурсовод про некоторые места начинала говорить, когда мы уже
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их буквально проехали и поэтому была путаница про что всё-таки идёт речь. Ещё минус то, что через затемненные окна микроавтобуса плохо видно что-то, особенно в вечернее время. В принципе всё основное мы увидели, красивые виды со смотровых площадок, где-то было мало времени для остановки, например, на первой локации - лестнице можно и чуть меньше времени, а как раз со смотровой, где часовня Параскевы можно и побольше.

С
14 янв 2025
Очень понравилась экскурсия!
Гид повествует информацию интересно, узнала много всего нового!
Особенно понравилась смотровая возле Часовни Параскевы Пятницы - огни ночного Красноярска бесподобны!
Большое спасибо организаторам за эту экскурсию! Обязательно посещу и другие Ваши экскурсии!
Алена
13 янв 2025
Великолепная экскурсия, побывала наконец-то на торгашинской лестнице, красота неимоверная. Экскурсовод мастер своего дела, столько интересных фактов о городе знает. Всем рекомендую!
А
13 янв 2025
Экскурсия крутая! Столько лет живем в Красноярске и оказывается так мало знаем о родных местах. Город вечером очень красивый, классная подсветка. Всё ещё было в сопровождении профессионального экскурсовода. Объехали, кажется, весь город, были большой семьей - все в восторге остались. Спасибо за экскурсию, обязательно ещё посетим какую-нибудь другую

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