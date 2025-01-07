Обзор Красноярска, Красноярская ГЭС и набережная Дивногорска

Обзорная экскурсия по Красноярску с посещением топовых мест города, а также прогулка по набережной города Дивногорска и осмотр Красноярской ГЭС.
5
1 отзыв
Обзор Красноярска, Красноярская ГЭС и набережная Дивногорска
Обзор Красноярска, Красноярская ГЭС и набережная Дивногорска
Обзор Красноярска, Красноярская ГЭС и набережная Дивногорска
Ближайшие даты:
24
мар31
мар7
апр14
апр21
апр28
апр5
мая
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Красноярску

Красноярск — это город с богатой историей и уникальной природой. На нашей обзорной экскурсии вы сможете познакомиться с его основными достопримечательностями и насладиться красотой окружающих пейзажей.

Программа экскурсии

Во время экскурсии мы посетим:

  • Главные улицы и площади Красноярска, где можно увидеть архитектурные памятники и современные здания.
  • Набережную Енисея, где открывается великолепный вид на реку и окружающие холмы.
  • Дивногорск — живописный городок, расположенный недалеко от Красноярска, известный своими природными красотами.
  • Красноярскую ГЭС, одну из крупнейших гидроэлектростанций в России, где вы узнаете о её значении для региона.

Преимущества экскурсии

Эта экскурсия — отличный способ провести время с пользой, узнать много нового и увидеть прекрасные места. Вы сможете:

  • Открыть для себя уникальные природные и культурные особенности Красноярска.
  • Сделать красивые фотографии на фоне живописных пейзажей.
  • Получить удовольствие от общения с гидами, которые поделятся интересными фактами и историями.

Заключение

Не упустите возможность увидеть Красноярск и его окрестности с новой стороны. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и погрузитесь в атмосферу этого удивительного города!

По понедельникам в 10:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Часовня Параскевы Пятницы
  • Набережная Енисея
  • Николаевская сопка
  • Красноярская ГЭС
  • Набережная Дивногорска
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Место начала и завершения?
Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
7 янв 2025
Отличная экскурсия. Все понравилось. Небольшая группа. Благодарность гиду Владиславу за интересную информацию, внимательность к туристам и вовлеченность.

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