Обзорная экскурсия по Красноярску с посещением топовых мест города, а также прогулка по набережной города Дивногорска и осмотр Красноярской ГЭС.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Красноярску
Красноярск — это город с богатой историей и уникальной природой. На нашей обзорной экскурсии вы сможете познакомиться с его основными достопримечательностями и насладиться красотой окружающих пейзажей.
Программа экскурсии
Во время экскурсии мы посетим:
- Главные улицы и площади Красноярска, где можно увидеть архитектурные памятники и современные здания.
- Набережную Енисея, где открывается великолепный вид на реку и окружающие холмы.
- Дивногорск — живописный городок, расположенный недалеко от Красноярска, известный своими природными красотами.
- Красноярскую ГЭС, одну из крупнейших гидроэлектростанций в России, где вы узнаете о её значении для региона.
Преимущества экскурсии
Эта экскурсия — отличный способ провести время с пользой, узнать много нового и увидеть прекрасные места. Вы сможете:
- Открыть для себя уникальные природные и культурные особенности Красноярска.
- Сделать красивые фотографии на фоне живописных пейзажей.
- Получить удовольствие от общения с гидами, которые поделятся интересными фактами и историями.
Заключение
Не упустите возможность увидеть Красноярск и его окрестности с новой стороны. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и погрузитесь в атмосферу этого удивительного города!
По понедельникам в 10:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Часовня Параскевы Пятницы
- Набережная Енисея
- Николаевская сопка
- Красноярская ГЭС
- Набережная Дивногорска
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
7 янв 2025
Отличная экскурсия. Все понравилось. Небольшая группа. Благодарность гиду Владиславу за интересную информацию, внимательность к туристам и вовлеченность.
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