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3.5 часа
Популярное предложение
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС и смотровую Царь-Рыба
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
«Экскурсия проходит на большом автобусе, микроавтобусе или минивэне (в зависимости от количества участников) в группе до 47 человек»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Групповая
3.5 часа
По берегам Енисея: Красноярская ГЭС и Памятник Царь-рыбе
Присоединяйтесь к нам в путешествие по величественному Енисею, где вы увидите легендарные места Красноярска
Начало: На входе в Театр оперы и балета (ул. Перенсона, 2)
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Насладиться путешествием по мегаполису в ярких огнях
Начало: Около Театра оперы и балета
«Экскурсия проходит на автобусе, микроавтобусе или минивэне (в зависимости от количества участников)»
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 июня 2024Просто замечательная экскурсия. Нам её провела Анастасия. Очень легко, интересно с шутками всё рассказывает. Огромное спасибо.
- ЮЮлия3 июня 2024Прекрасный экскурсовод Анастасия, очень интересная и доступная подача информации, с юмором и задором. Хотели в автобусе поспать, но не удалось, настолько было интересно слушать экскурсионный материал. Анастасия-СПАСИБО!
- ИИрина3 июня 2024Гидом была Анастасия. бодрая, с юмором. Маршрут приятный. В Дивногорске очень хочется накинуть ещё хотя бы полчаса. Когда людей много, выделенного времени еле еле хватает чтобы забежать в туалет а хочется хотя бы немного прогуляться спокойно…
- ААлександр27 мая 2024Экскурсия прошла отлично. Гид Анастасия просто супер! Она рассказала так много, что достаточно было съездить с ней на одну экскурсию
- ЛЛина20 мая 2024Все очень понравилось! Всем будем рекомендовать!!!
- ААлексей29 августа 2023«Огни большого города»: экскурсия по вечернему КрасноярскуОтличная экскурсия по самым интересным местам города и окрестностей. Экскурсовод Маргарита професиионал своего дела. Рекомендую!
- ЕЕкатерина25 августа 2023«Огни большого города»: экскурсия по вечернему КрасноярскуПрогулялись по центру, услышали много интересных деталей о событиях, людях, зданиях, памятниках, истории города, съездили посмотреть на город с высоты. Дружественная атмосфера, прекрасная речь экскурсовода Марии, удачная погода - всё понравилось, Красноярск стал чуть ближе.
- ББилигима25 августа 2023«Огни большого города»: экскурсия по вечернему КрасноярскуВпервые посетили Красноярск, времени у нас было совсем немного. Организаторы помогли нам: подобрали для нас самый лучший вариант и по времени, и по красивым местам города, и по продолжительности.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «На микроавтобусе»
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