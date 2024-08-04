Семейная прогулка по Кронштадту с иммерсивным аудиогидом

Кронштадт полон историй и загадок. Узнайте о флоте, фортов и инженерных чудесах с аудиогидом мистером Ушкиным. Интересно и познавательно для всей семьи
В Кронштадте можно найти всё для увлекательного путешествия: памятники, набережные, каналы, соборы и храмы. Обо всём этом расскажет эрудированный робот-гид мистер Ушкин. Над его созданием трудилась команда писателей, экскурсоводов, аниматоров
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и звукорежиссёров.

Слушать аудиогид можно в любое удобное время, а формат квеста-экскурсии поможет детям легко усвоить новую информацию.

Прогулка по Кронштадту превратится в увлекательное путешествие, где вы познакомитесь с историей создания фортов, узнаете, почему Петербург больше не боится наводнений, и выясните, какой важной детали не хватает на мундире первооткрывателя Антарктиды.

Также вы разберётесь, почему на гербе города изображен котелок и зачем в Кронштадте выложили чугунную мостовую.

Просемафорите приветствие адмиралу Макарову, попадёте на территорию, которая была закрыта 200 лет, и увидите чудо инженерной мысли - доки Петра Первого. А ещё посетите парк с самой большой выставкой якорей, на каждый из которых можно залезть

5
1 отзыв

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Интересные задания и вопросы
  • 📅 Удобное время для прослушивания
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🎶 Эксклюзивное музыкальное сопровождение
  • 📚 Легко усваиваемая информация для детей
    • Семейная прогулка по Кронштадту с иммерсивным аудиогидом
    Семейная прогулка по Кронштадту с иммерсивным аудиогидом
    Семейная прогулка по Кронштадту с иммерсивным аудиогидом
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

    Что можно увидеть

  • Форты
  • Соборы
  • Каналы
  • Доки Петра Первого
  • Парк с выставкой якорей

    • Описание аудиогида

    Перед вами не просто аудиогид, а развивающая экскурсия в аудиоформате, с занимательными вопросами, заданиями и эксклюзивным музыкальным сопровождением. С ним прогулка по Кронштадту превратится в увлекательное путешествие, а вы с детьми почувствуете себя первооткрывателями. Вам предстоит:

    • Познакомиться с историей создания фортов
    • Узнать, почему Петербург больше не боится наводнений и как Пётр І навсегда прогнал шведов из Финского залива
    • Выяснить, какой важной детали не хватает на мундире первооткрывателя Антарктиды
    • Разобраться, почему на гербе города изображен котелок и зачем в Кронштадте выложили чугунную мостовую
    • Просемафорить приветствие адмиралу Макарову
    • Попасть на территорию, которая была закрыта 200 лет, и увидеть там чудо инженерной мысли — доки Петра Первого
    • А ещё посетить парк с самой большой выставкой якорей, на каждый из которых можно залезть!

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит без сопровождения гида в аудиоформате: после оплаты на почту вам придёт подробная инструкция, ссылка на приложение и промокод
    • В зависимости от количества участников для удобства прослушивания можно использовать телефон с хорошим динамиком, маленькую портативную колонку или наушники
    • Материал аудиогида рассчитан на детей 6–13 лет
    • Экскурсию можно пройти в любое время
    • Вход на территорию Докового Адмиралтейства свободный. Часы работы: с 10:00 до 21:00

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На улице Ленина
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    Екатерина
    4 авг 2024
    Всем доброго дня.
    Сегодня решили посетить город Кронштадт, спонтанно. Выбрали эту экскурсию и нам очень понравилось. Ходили, слушали, интересно рассказывает и предоставлены сами себе. Рекомендую на 100% 🔥

    Входит в следующие категории Кронштадта

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