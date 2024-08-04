В Кронштадте можно найти всё для увлекательного путешествия: памятники, набережные, каналы, соборы и храмы. Обо всём этом расскажет эрудированный робот-гид мистер Ушкин. Над его созданием трудилась команда писателей, экскурсоводов, аниматоров
5 причин купить этот аудиогид
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
Описание аудиогида
Перед вами не просто аудиогид, а развивающая экскурсия в аудиоформате, с занимательными вопросами, заданиями и эксклюзивным музыкальным сопровождением. С ним прогулка по Кронштадту превратится в увлекательное путешествие, а вы с детьми почувствуете себя первооткрывателями. Вам предстоит:
- Познакомиться с историей создания фортов
- Узнать, почему Петербург больше не боится наводнений и как Пётр І навсегда прогнал шведов из Финского залива
- Выяснить, какой важной детали не хватает на мундире первооткрывателя Антарктиды
- Разобраться, почему на гербе города изображен котелок и зачем в Кронштадте выложили чугунную мостовую
- Просемафорить приветствие адмиралу Макарову
- Попасть на территорию, которая была закрыта 200 лет, и увидеть там чудо инженерной мысли — доки Петра Первого
- А ещё посетить парк с самой большой выставкой якорей, на каждый из которых можно залезть!
Организационные детали
- Экскурсия проходит без сопровождения гида в аудиоформате: после оплаты на почту вам придёт подробная инструкция, ссылка на приложение и промокод
- В зависимости от количества участников для удобства прослушивания можно использовать телефон с хорошим динамиком, маленькую портативную колонку или наушники
- Материал аудиогида рассчитан на детей 6–13 лет
- Экскурсию можно пройти в любое время
- Вход на территорию Докового Адмиралтейства свободный. Часы работы: с 10:00 до 21:00
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Кронштадте
Провела экскурсии для 258 туристов
Авторские развивающие экскурсии в аудиоформате для детей и их родителей. Исторические факты доносятся доступным языком, музыкальное оформление и спецэффекты создают неповторимую атмосферу. Традиционно на маршруте много вопросов и заданий, что помогает хорошо запомнить материал.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
4 авг 2024
Всем доброго дня.
Сегодня решили посетить город Кронштадт, спонтанно. Выбрали эту экскурсию и нам очень понравилось. Ходили, слушали, интересно рассказывает и предоставлены сами себе. Рекомендую на 100% 🔥
Сегодня решили посетить город Кронштадт, спонтанно. Выбрали эту экскурсию и нам очень понравилось. Ходили, слушали, интересно рассказывает и предоставлены сами себе. Рекомендую на 100% 🔥
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