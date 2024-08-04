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и звукорежиссёров.



Слушать аудиогид можно в любое удобное время, а формат квеста-экскурсии поможет детям легко усвоить новую информацию.



Прогулка по Кронштадту превратится в увлекательное путешествие, где вы познакомитесь с историей создания фортов, узнаете, почему Петербург больше не боится наводнений, и выясните, какой важной детали не хватает на мундире первооткрывателя Антарктиды.



Также вы разберётесь, почему на гербе города изображен котелок и зачем в Кронштадте выложили чугунную мостовую.



Просемафорите приветствие адмиралу Макарову, попадёте на территорию, которая была закрыта 200 лет, и увидите чудо инженерной мысли - доки Петра Первого. А ещё посетите парк с самой большой выставкой якорей, на каждый из которых можно залезть