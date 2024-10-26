скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота: путешествие по городу-форту
Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
«Мы прогуляемся по улицам, скверам и гавани города-острова, поговорим о его истоках, героях и боевой славе»
21 янв в 11:30
22 янв в 11:30
70006300₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Водная прогулка
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Станьте частью увлекательного путешествия по Кронштадту, узнайте о морских подвигах, посетите гавань и насладитесь архитектурой Морского собора
Начало: В Кронштадте в районе Гостиного двора
«Также мы пройдём по главной улице города с интригующим названием, разберемся, кто изображён на панно «Триумф российского флота», и полюбуемся видами Финского залива»
1000₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Кронштадту
Познакомиться с городом-портом и увидеть самые колоритные места
Завтра в 12:00
18 янв в 11:00
от 6000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина26 октября 2024Мне экскурсия очень понравилась: рассказ интересный, живой, содержательный, при этом не перегружен всякими датами и т. д, мне многое запомнилось.
- ССветлана20 октября 2024Для первой поездки в город информации вполне достаточно. Большой плюс в том, что Виктор человек, обладающий тонким чувством юмора, это позволяет воспринимать информацию гораздо интереснее.
- ЛЛюдмила13 октября 2024Маршрут составлен прекрасно. Виктор экскурсовод рассказывал очень много интересных нюансов из жизни Кронштада. Что очень раскрасило сухость исторических фактов.
- ЖЖанна20 сентября 2024Спасибо Лере за прекрасную экскурсию! Очень интересный рассказчик и в целом приятный собеседник. Знает много информации помимо основных фактов, отвечает на интересующие вопросы. Всем советую.
- VVitaliy17 сентября 2024Валерия изумительна! Информативно, легко и позитивно! Искренняя благодарность от всей семьи!
- ООлеся4 сентября 2024В Кронштадт очень хотелось попасть и не просто побродить, а узнать историю о городе. Гид Лера отличный рассказчик, всегда были в диалоге, подростку 15 лет формат очень понравился. Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в январе 2025
Сейчас в Кронштадте в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 6300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Кронштадта. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод