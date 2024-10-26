П Полина Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка читать дальше Все основные достопримечательности Кронштадта Виктор нам продемонстрировал, а также дал рекомендации, что еще можно посмотреть в городе и как добраться до этих мест. Спасибо за замечательную экскурсию! Мне экскурсия очень понравилась: рассказ интересный, живой, содержательный, при этом не перегружен всякими датами и т. д, мне многое запомнилось.

С Светлана Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка Для первой поездки в город информации вполне достаточно. Большой плюс в том, что Виктор человек, обладающий тонким чувством юмора, это позволяет воспринимать информацию гораздо интереснее.

Л Людмила Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка Маршрут составлен прекрасно. Виктор экскурсовод рассказывал очень много интересных нюансов из жизни Кронштада. Что очень раскрасило сухость исторических фактов.

Ж Жанна Кронштадт - хранитель морского флота Спасибо Лере за прекрасную экскурсию! Очень интересный рассказчик и в целом приятный собеседник. Знает много информации помимо основных фактов, отвечает на интересующие вопросы. Всем советую.

V Vitaliy Кронштадт - хранитель морского флота Валерия изумительна! Информативно, легко и позитивно! Искренняя благодарность от всей семьи!