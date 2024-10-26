Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Кронштадта

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Кронштадте, цены от 1000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Кронштадт - хранитель морского флота
Пешая
скидка
10%
74 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота: путешествие по городу-форту
Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
«Мы прогуляемся по улицам, скверам и гавани города-острова, поговорим о его истоках, героях и боевой славе»
21 янв в 11:30
22 янв в 11:30
70006300 за всё до 4 чел.
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Пешая
На яхте
108 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Станьте частью увлекательного путешествия по Кронштадту, узнайте о морских подвигах, посетите гавань и насладитесь архитектурой Морского собора
Начало: В Кронштадте в районе Гостиного двора
«Также мы пройдём по главной улице города с интригующим названием, разберемся, кто изображён на панно «Триумф российского флота», и полюбуемся видами Финского залива»
1000 за человека
Обзорная экскурсия по Кронштадту
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Кронштадту
Познакомиться с городом-портом и увидеть самые колоритные места
Завтра в 12:00
18 янв в 11:00
от 6000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    26 октября 2024
    Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
    Мне экскурсия очень понравилась: рассказ интересный, живой, содержательный, при этом не перегружен всякими датами и т. д, мне многое запомнилось.
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    Все основные достопримечательности Кронштадта Виктор нам продемонстрировал, а также дал рекомендации, что еще можно посмотреть в городе и как добраться до этих мест. Спасибо за замечательную экскурсию!

  • С
    Светлана
    20 октября 2024
    Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
    Для первой поездки в город информации вполне достаточно. Большой плюс в том, что Виктор человек, обладающий тонким чувством юмора, это позволяет воспринимать информацию гораздо интереснее.
  • Л
    Людмила
    13 октября 2024
    Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
    Маршрут составлен прекрасно. Виктор экскурсовод рассказывал очень много интересных нюансов из жизни Кронштада. Что очень раскрасило сухость исторических фактов.
    Маршрут составлен прекрасно. Виктор экскурсовод рассказывал очень много интересных нюансов из жизни Кронштада. Что очень раскрасилоМаршрут составлен прекрасно. Виктор экскурсовод рассказывал очень много интересных нюансов из жизни Кронштада. Что очень раскрасилоМаршрут составлен прекрасно. Виктор экскурсовод рассказывал очень много интересных нюансов из жизни Кронштада. Что очень раскрасило
  • Ж
    Жанна
    20 сентября 2024
    Кронштадт - хранитель морского флота
    Спасибо Лере за прекрасную экскурсию! Очень интересный рассказчик и в целом приятный собеседник. Знает много информации помимо основных фактов, отвечает на интересующие вопросы. Всем советую.
  • V
    Vitaliy
    17 сентября 2024
    Кронштадт - хранитель морского флота
    Валерия изумительна! Информативно, легко и позитивно! Искренняя благодарность от всей семьи!
  • О
    Олеся
    4 сентября 2024
    Кронштадт - хранитель морского флота
    В Кронштадт очень хотелось попасть и не просто побродить, а узнать историю о городе. Гид Лера отличный рассказчик, всегда были в диалоге, подростку 15 лет формат очень понравился. Однозначно рекомендую!
    В Кронштадт очень хотелось попасть и не просто побродить, а узнать историю о городе. Гид ЛераВ Кронштадт очень хотелось попасть и не просто побродить, а узнать историю о городе. Гид ЛераВ Кронштадт очень хотелось попасть и не просто побродить, а узнать историю о городе. Гид ЛераВ Кронштадт очень хотелось попасть и не просто побродить, а узнать историю о городе. Гид ЛераВ Кронштадт очень хотелось попасть и не просто побродить, а узнать историю о городе. Гид Лера

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Улицы и переулки»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Обзорная экскурсия по Кронштадту
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Петровский парк
  5. Итальянский дворец
  6. Адмиралтейство
  7. Гостиный Двор
  8. Владимирский собор
  9. Форт Александр
  10. Форт Пётр I
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в январе 2025
Сейчас в Кронштадте в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 6300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Кронштадта. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод