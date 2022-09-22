Кронштадт: три века военно-морской славы

Небольшой остров Котлин в Финском заливе перевернул уже немало страниц истории

Небольшой остров Котлин в Финском заливе перевернул уже немало страниц истории. В данном туре вы прочтете каждую из них. Три века военно-морской славы: разные эпохи, судьбы, герои и необычные факты.

А увлекательная экскурсия в Музей маяков дополнит ваши впечатления об Кронштадте и оставит только положительные впечатления!
Кронштадт: три века военно-морской славы
Кронштадт: три века военно-морской славы
Кронштадт: три века военно-морской славы
Кронштадт: три века военно-морской славы
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Что вас ожидает 🤩

  • Санкт-Петербург (пл. Восстания)
  • Защитная дамба Санкт - Петербурга
  • Музей маячной службы
  • Форт «Великий князь Константин»
  • Крепостная ограда Кронштадта
  • Владимирский собор
  • Гостиный двор
  • Набережная
  • Памятник колюшке
  • Итальянский дворец
  • Створный знак (маяк)
  • Петровский парк: Памятник Петру I
  • Якорная площадь: Памятник Нахимову, Никольский собор
  • Аллея героев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Небольшой остров Котлин в Финском заливе перевернул уже немало страниц истории. В данном туре вы прочтете каждую из них. Три века военно-морской славы: разные эпохи судьбы, герои и необычные факты. А увлекательная экскурсия в Музей маяков дополнит ваши впечатления об Кронштадте и оставит только положительные впечатления!

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • авторская трассовая экскурсия «Три века наводнений», посвященная комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений,
  • обзорная экскурсия по Кронштадту,
  • входные билеты в «Музей маяков»,
  • экскурсия по «Музею маяков»,
  • входные билеты в форт «Великий князь Константин»,
  • прогулка по форту с посещением лучших обзорных площадок,
  • авторская трассовая экскурсия «Дорогами Императоров»,
  • трансфер на комфортабельном автобусе,
  • сопровождение профессионального гида на протяжении всего тура,
  • посещение морского порта Кронштадта,
  • посещение музейно-исторического парка и «Аллеи героев».

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед в Кронштадте: 350-400 р.,
  • морская прогулка на теплоходе «Риппербан» (при наличии мест на теплоход): от 500 руб. /чел.

ежедневно в 07:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Авторская трассовая экскурсия «Три века наводнений», посвященная комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений
  • Обзорная экскурсия по Кронштадту
  • Входные билеты в Музей маяков
  • Экскурсия по Музею маяков
  • Входные билеты в форт «Великий князь Константин»
  • Прогулка по форту с посещением лучших обзорных площадок
  • Авторская трассовая экскурсия «Дорогами Императоров»
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении всего тура
  • Посещение морского порта Кронштадта
  • Посещение музейно-исторического парка и «Аллеи героев»
Что не входит
  • Обед в Кронштадте: 350-400 р.
  • Морская прогулка на теплоходе «Риппербан» (при наличии мест на теплоход): от 500 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10
Завершение: м. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Важно! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на Спутник8 онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на Спутник8 и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
  • Внимание! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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