Якорная площадь: Памятник Нахимову, Никольский собор
Аллея героев
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Описание
Что вас ждет
Небольшой остров Котлин в Финском заливе перевернул уже немало страниц истории. В данном туре вы прочтете каждую из них. Три века военно-морской славы: разные эпохи судьбы, герои и необычные факты. А увлекательная экскурсия в Музей маяков дополнит ваши впечатления об Кронштадте и оставит только положительные впечатления!
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
авторская трассовая экскурсия «Три века наводнений», посвященная комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений,
обзорная экскурсия по Кронштадту,
входные билеты в «Музей маяков»,
экскурсия по «Музею маяков»,
входные билеты в форт «Великий князь Константин»,
прогулка по форту с посещением лучших обзорных площадок,
Сопровождение профессионального гида на протяжении всего тура
Посещение морского порта Кронштадта
Посещение музейно-исторического парка и «Аллеи героев»
Что не входит
Обед в Кронштадте: 350-400 р.
Морская прогулка на теплоходе «Риппербан» (при наличии мест на теплоход): от 500 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10
Завершение: м. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Важно! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на Спутник8 онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Предоплата на Спутник8 и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Внимание! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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