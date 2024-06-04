Деревянный маяк – экскурсии в Кронштадте

Найдено 4 экскурсии в категории «Деревянный маяк» в Кронштадте, цены от 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Истории Кронштадта и острова Котлин
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
57 отзывов
Истории Кронштадта и острова Котлин: экскурсия в мир природы и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта: от заповедника Западный Котлин до исторического центра. Впечатления и знания гарантированы
Начало: Кронштадт, ул. Восстания дом 3 литер ББ
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
🚶 Пешая
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
75 отзывов
Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
Станьте частью увлекательного путешествия по Кронштадту, узнайте о морских подвигах, посетите гавань и насладитесь архитектурой Морского собора
Начало: В Кронштадте в районе Гостиного двора
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
800 за человека
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
12 отзывов
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!» - уникальные задания и истории
Погрузитесь в мир морских приключений и загадок с квест-экскурсией по Кронштадту. Вас ждет путешествие по историческим местам и увлекательные задания
Начало: В Андреевском саду
Завтра в 09:00
14 июня в 17:00
59405 346 за всё до 6 чел.
Маячный Кронштадт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Маячный Кронштадт: путешествие по истории маяков и мореплавания
Откройте для себя удивительный мир маяков Кронштадта в компании эксперта по фарологии. Уникальный опыт и незабываемые истории ждут вас
Начало: Г. Кронштадт, ул. Макаровская
Завтра в 11:00
10 июня в 12:00
5 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Маячный Кронштадт
    Ирина помогла нам влюбиться в Кронштад. Планировали провести пару часов, а задержались на 10 часов. И очень хочется вернуться. Ирина с легкостью отвечала на все наши вопросы. Ее знания поражают. Спасибо огромное)
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Маячный Кронштадт
    По-честному рекомендуем экскурсию с Ириной, если вы хотите рассказ о родном городе из уст, человека, который влюблен как в город, так и маяки. И когда у экскурсовода гопят глаза и энтузизм зашкаливает это высший пилотаж!!!
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
    Здравствуйте. очень благодарны Алексею за квест- экскурсию. На день рождения сына были на этом квесте. Алексей интересно преподносил информацию,с вниманием
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    ко всем нам троим относился,с нами ещё была бабушка. Общался с сыном,отвечал на все его вопросы и помогал. Так как это был квест с заданиями,информация усваивалась лучше об истории Кронштадта, а учитывая что мы любим очень квесты то все прошло на ура. Дополнительным приятным и важным бонусом было для нас,сделанные фото и видео всего процесса квеста. Сразу были высланы нам фото и видео и этот день останется надолго в памяти и запечатлен фото и видео. Отдельное спасибо за это. Всем рекомендуем квест,особенно семьям с детьми,вместе всем поучаствовать и пообщаться это очень классно. Спасибо Алексею,что с самого начала,ещё при организации поездки нашей ответил на все мои вопросы и помог с информацией. Всем рекомендую именно этот квест с Алексеем,с большой любовью и со знанием дела относится к своей работе.

  • И
    Илья
    31 мая 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
    Спасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так как мало того, что вы
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    узнаете о городе практически всё, так вы ещё и участвуйте в квесте в конце которого получите приз 🔥так же Алексей нам подсказал где можно хорошо и вкусно поесть после экскурсии👍👍👍спасибо 💪🔥🔥🔥 Фотографии с квеста выкладывать не буду так как вы сами должны всё увидеть 😉

    Спасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так какСпасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так какСпасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так как
  • А
    Антон
    26 мая 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
    Отличная экскурсия. Формирует облик города. Путешествовал с женой и тремя детьми 15/12/9 лет. Всем очень понравилось.
    Отличная экскурсия. Формирует облик города. Путешествовал с женой и тремя детьми 15/12/9 лет. Всем очень понравилось
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Маячный Кронштадт
    Мы безмерно благодарны Ирине за ее ответственное отношение к работе. К сожалению, она заболела в день экскурсии, не смогла ее
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    провести, но оперативно нашла себе замену, и экскурсия состоялась. В процессе подготовки программы Ира очень помогла нам советами, за что ей тоже огромное спасибо! Обязательно будем обращаться к ней в дальнейшем! Она очень надежный и приятный в общении человек. Большое спасибо! Татьяна

  • D
    Dmitry
    11 мая 2024
    Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
    У Виктора очень экспрессивная подача материала. При этом много знаний и экскурсия вызывает большой интерес. Спасибо за знакомство с Кронштадтом!
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Истории Кронштадта и острова Котлин
    Хочется поблагодарить Никиту за прекрасную экскурсию. Человек любит свой город, отличная подача материала. Все очень информативно. Приятный бонус в виде чаепития в импровизированной кают-кампании. Еще раз большое спасибо!
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
    Побывала на экскурсии "Впервые в Кронштадте". Экскурсия понравилась, было интересно прогуляться по городу в компании гида, знающего город и его историю.
  • М
    Мария
    15 апреля 2024
    Истории Кронштадта и острова Котлин
    Это прям эталон экскурсии. Горячо рекомендую!
    Это прям эталон экскурсии. Горячо рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Деревянный маяк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Истории Кронштадта и острова Котлин
  2. Впервые в Кронштадте: групповая обзорная прогулка
  3. Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
  4. Маячный Кронштадт
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Деревянный маяк" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 15 980 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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