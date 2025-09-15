Индивидуальная
до 6 чел.
Чары Абхазии: индивидуальная экскурсия по Гагре, Рице и Новому Афону
Путешествие по Абхазии, где вас ждут исторические города, живописные пейзажи и увлекательные рассказы о культуре и традициях региона
Начало: На ж/д станции в Гагре либо на границе по договорё...
15 сен в 07:00
16 сен в 07:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к водопадам и ущельям из Лазаревского: природные чудеса
Приглашаем на уникальное путешествие по ущельям и водопадам в окрестностях Лазаревского на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Этнопутешествие по долине реки Аше
Уникальная возможность познакомиться с культурой шапсугов, посетить дольмены и водопады. Вдохновляющее путешествие для всей семьи
Начало: Договорённости с организатором
17 сен в 09:30
18 сен в 09:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
