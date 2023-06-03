Экскурсии на 1 день в Лазаревском

Найдено 12 экскурсий в категории «На весь день» в Лазаревском, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поход к скале «Тещин нос»
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Поход к скале «Тещин нос» в Лазаревском: природа и приключения
Откройте для себя красоту природы Лазаревского: скала «Тещин нос», водопады и каньоны ждут вас
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош (из Лазаревского)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош из Лазаревского
Приглашаем на уникальную автомобильно-пешеходную экскурсию по живописным уголкам Туапсинского района, где природа создала настоящие шедевры
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
12 000 за всё до 4 чел.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
Чары Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Чары Абхазии: индивидуальная экскурсия по Гагре, Рице и Новому Афону
Путешествие по Абхазии, где вас ждут исторические города, живописные пейзажи и увлекательные рассказы о культуре и традициях региона
Начало: На ж/д станции в Гагре либо на границе по договорё...
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
14 000 за всё до 6 чел.
Аул Тхагапш и притоки реки Псезуапсе
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Аул Тхагапш и водопады реки Псезуапсе: природные чудеса Лазаревского
Погрузитесь в мир природных чудес Лазаревского: гигантские валуны, бурные водопады и загадочная Тигровая пещера ждут вас
Начало: Лазаревское
Расписание: ежедневно с 7:00
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Каньоны реки Бешенка
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Каньоны реки Бешенка: природное чудо Лазаревского
Вас ждет путешествие по каньонам реки Бешенка, где водопады и купели с чистой водой оставят незабываемые впечатления
Начало: Лазаревское
Расписание: Ежедневно с 07:00
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Озеро Рица - жемчужина Абхазии
Групповая
11 часов
1 отзыв
Озеро Рица - жемчужина Абхазии: Групповая экскурсия из Лазаревского
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, посетив ее знаменитые места, включая Озеро Рица, без спешки и с комфортом
Начало: Адлерский ж/д вокзал на остановке автобуса Лаврова
Расписание: Ежедневно 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 400 за человека
На краю земли - Салохаул
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по нетуристическим местам Лазаревского
Погрузитесь в приключение по неизведанным тропам Лазаревского, где каждый шаг открывает что-то новое и волнующее
Начало: Заберу на авто
Расписание: Ежедневно, время договорное
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Пеший тур - гора Индюк: взгляни на мир с высоты
Индивидуальная
10 часов
Пеший тур на гору Индюк: приключение среди скал и легенд
Взгляните на мир с высоты горы Индюк, где природа и история переплетаются в уникальный ландшафт
Начало: Лазаревское
Расписание: ежедневно с 7:00
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Дольмены в окрестностях Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Дольмены в окрестностях Сочи
Загадочные древние сооружения, треккинг по лесу, любопытные версии происхождения мегалитов
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
От аула Бога до дольменов хребта Нихетх
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
От аула Тхагапш до дольменов Нихетх: треккинг с гидом в Лазаревском
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес во время треккинга от аула Тхагапш до дольменов на хребте Нихетх
Начало: У аула Тхагапш
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 9 000 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    3 июня 2023
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
    Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
  • Н
    Настя
    19 мая 2023
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
    Была удивительная экскурсия. Спасибо нашему экскурсоводу Якову. Очень интересно рассказывает. Больше всего запомнилась канатная дорога! Из лета попадаешь в зиму, и на высоту 2320 м. Удивительные впечатления. Советую!
  • А
    Александр
    5 сентября 2022
    Чары Абхазии
    Большое спасибо за проведённое время. Большая благодарность Роману. Внимательный, интересный собеседник. Мы узнали много интересного про Абхазию. Будет возможность, приедем ещё раз.
  • О
    Оксана
    3 сентября 2022
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже экстремальные моменты))) но Слава
    читать дальше

    профессионально ориентировал нас, смотрел, чтобы мы всё делали правильно. Слава нашёл подход ко всем членам нашей группы. Мы пили травяной чай и ели вкусняшки во второй части похода, наслаждались звуками природы. А какой воздух в горах! … Хочется ещё раз сходить! Слава, спасибо Вам большое!

    Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже
  • Т
    Татьяна
    25 августа 2022
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Если я когда-нибудь и вернусь в Лазаревское, то это для того, чтобы с Вячеславом сходить в поход! Умный, ироничный, знающий,
    читать дальше

    профессиональный гид. Мы с ним гуляли по таким местам, что, казалось-бы, нога человека там не ступала, но я была совершенно спокойна и за себя и за сына, Вячеслав точно знает куда можно наступать, где лучше перехватить руки, и где надо подстрахует. Это было по-настоящему здОрово! Ты один-на-один с природой. Каньоны, водопады, лес, живность - все впечатлило и осталось в памяти на всю жизнь! Спасибо огромное!!!! Обязательно нужна удобная обувь (на себе проверено))), если с собой не привезли, не пожадничайте, купите дешевые кеды и тогда вообще ничего не омрачит прогулку 🙂

  • Т
    Татьяна
    16 августа 2022
    Поход к скале «Тещин нос»
    Пишу о походе с Вячеславом на экскурсию «Затерянный мир:по притокам реки Псезуапсе»-у меня был день красоты!!!! Я приехала из Туапсе
    читать дальше

    в Лазаревку,Вячеслав встретил без опоздания-и началось👍Коммуникабельный,влюблённый в горы,замечательный рассказчик,искренне желающий передать вам фантастическую атмосферу гор проводник!!! большую часть пути шли по воде,Вячеслав контролировал каждый шаг,покажет куда можно наступать,а где скользко,держалась за его руку,не взяла специальную обувь,шла босиком-впечатленияяяя😊😊😊😊😊полный отпад!!!! Вячеслав показал и водопад,и пещеру,и совсем дикие места,куда не водят туристов,мы сделали привал,он угостил травяным вкусным чаем,что было очень актуально после трекинга по воде😊Впечатлений после похода-море!!!!! Весь день на позитиве👍👍👍👍👍👍Вячеслав,огромное,преогромное Вам спасибо!!!!!! Вы подарили мне ещё один счастливый день!!!!

  • Е
    Елена
    14 сентября 2021
    Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош (из Лазаревского)
    Очень впечатлены маршрутом. Красота - дух захватывает. Получили чудесные впечатления и приятные эмоции. Гид Алексей провёл нас, неспортивных женщин элегантного
    читать дальше

    возраста, так бережно, что мы почти не заметили трудностей. Кофе, сваренный Алексеем на пляже после спуска, был так кстати. Рекомендую и маршрут и гида.

  • К
    Катя
    30 августа 2021
    Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
    Супер!!! Все понравилось:)
  • М
    Мария
    18 августа 2021
    Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
    Это было прекрасно, с какой стороны ни подойди: гид суперопытный и классный, хороший маршрут - не просто погулять, но преодолеть себя и порадоваться своему упорству, получив в награду такой вид, что и от высоты и от красоты голова кругом!
  • М
    Максим
    30 июля 2021
    Аул Тхагапш и притоки реки Псезуапсе
    С Вячеславом ходить понравилось. Гид отличный. Экскурсия в аул Тхагапш интересная, прогулка, водопад (классные фото), горные речки, подвесные мосты, немного совсем
    читать дальше

    легкого экстрима (ходил с детьми 12 и 14 лет, все ок). Обязательно одевать кроссовки. В пути гид рассказывает много баек и историй - скучно не было.

Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лазаревском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Поход к скале «Тещин нос»
  2. Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
  3. Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош (из Лазаревского)
  4. Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
  5. Чары Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Лазаревском
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Каньон Прохладный
  2. Тигровая пещера
  3. Игристый водопад
  4. Берендеево царство
  5. Скала Тещин нос
  6. аул Тхагапш
Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в июне 2024
Сейчас в Лазаревском в категории "На весь день" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 1 400 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Лазаревское на 1 день, гиды Лазаревского подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Лазаревское так, как видят её местные жители
ХорошоТам