1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Поход к скале «Тещин нос» в Лазаревском: природа и приключения
Откройте для себя красоту природы Лазаревского: скала «Тещин нос», водопады и каньоны ждут вас
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош из Лазаревского
Приглашаем на уникальную автомобильно-пешеходную экскурсию по живописным уголкам Туапсинского района, где природа создала настоящие шедевры
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чары Абхазии: индивидуальная экскурсия по Гагре, Рице и Новому Афону
Путешествие по Абхазии, где вас ждут исторические города, живописные пейзажи и увлекательные рассказы о культуре и традициях региона
Начало: На ж/д станции в Гагре либо на границе по договорё...
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Аул Тхагапш и водопады реки Псезуапсе: природные чудеса Лазаревского
Погрузитесь в мир природных чудес Лазаревского: гигантские валуны, бурные водопады и загадочная Тигровая пещера ждут вас
Начало: Лазаревское
Расписание: ежедневно с 7:00
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Каньоны реки Бешенка: природное чудо Лазаревского
Вас ждет путешествие по каньонам реки Бешенка, где водопады и купели с чистой водой оставят незабываемые впечатления
Начало: Лазаревское
Расписание: Ежедневно с 07:00
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
11 часов
Озеро Рица - жемчужина Абхазии: Групповая экскурсия из Лазаревского
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, посетив ее знаменитые места, включая Озеро Рица, без спешки и с комфортом
Начало: Адлерский ж/д вокзал на остановке автобуса Лаврова
Расписание: Ежедневно 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по нетуристическим местам Лазаревского
Погрузитесь в приключение по неизведанным тропам Лазаревского, где каждый шаг открывает что-то новое и волнующее
Начало: Заберу на авто
Расписание: Ежедневно, время договорное
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пеший тур на гору Индюк: приключение среди скал и легенд
Взгляните на мир с высоты горы Индюк, где природа и история переплетаются в уникальный ландшафт
Начало: Лазаревское
Расписание: ежедневно с 7:00
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дольмены в окрестностях Сочи
Загадочные древние сооружения, треккинг по лесу, любопытные версии происхождения мегалитов
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
От аула Тхагапш до дольменов Нихетх: треккинг с гидом в Лазаревском
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес во время треккинга от аула Тхагапш до дольменов на хребте Нихетх
Начало: У аула Тхагапш
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 9 000₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса3 июня 2023Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
- ННастя19 мая 20233 курорта Красной Поляны и Олимпийский паркБыла удивительная экскурсия. Спасибо нашему экскурсоводу Якову. Очень интересно рассказывает. Больше всего запомнилась канатная дорога! Из лета попадаешь в зиму, и на высоту 2320 м. Удивительные впечатления. Советую!
- ААлександр5 сентября 2022Большое спасибо за проведённое время. Большая благодарность Роману. Внимательный, интересный собеседник. Мы узнали много интересного про Абхазию. Будет возможность, приедем ещё раз.
- ООксана3 сентября 2022Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже экстремальные моменты))) но Слава
- ТТатьяна25 августа 2022Если я когда-нибудь и вернусь в Лазаревское, то это для того, чтобы с Вячеславом сходить в поход! Умный, ироничный, знающий,
- ТТатьяна16 августа 2022Пишу о походе с Вячеславом на экскурсию «Затерянный мир:по притокам реки Псезуапсе»-у меня был день красоты!!!! Я приехала из Туапсе
- ЕЕлена14 сентября 2021Очень впечатлены маршрутом. Красота - дух захватывает. Получили чудесные впечатления и приятные эмоции. Гид Алексей провёл нас, неспортивных женщин элегантного
- ККатя30 августа 2021Супер!!! Все понравилось:)
- ММария18 августа 2021Это было прекрасно, с какой стороны ни подойди: гид суперопытный и классный, хороший маршрут - не просто погулять, но преодолеть себя и порадоваться своему упорству, получив в награду такой вид, что и от высоты и от красоты голова кругом!
- ММаксим30 июля 2021С Вячеславом ходить понравилось. Гид отличный. Экскурсия в аул Тхагапш интересная, прогулка, водопад (классные фото), горные речки, подвесные мосты, немного совсем
Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «На весь день»
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