скидка
10%
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Погулять по самшитовой роще, полюбоваться водопадами и узнать о коренных жителях долины
Начало: На ж/д станции Якорная щель или ж/д станции Голови...
Завтра в 08:30
14 окт в 08:30
60005 400₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чары Абхазии: индивидуальная экскурсия по Гагре, Рице и Новому Афону
Путешествие по Абхазии, где вас ждут исторические города, живописные пейзажи и увлекательные рассказы о культуре и традициях региона
Начало: На ж/д станции в Гагре либо на границе по договорё...
Завтра в 07:00
13 окт в 07:00
1400012 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
7 часов
Водная прогулка
Этнопутешествие по долине реки Аше
Познакомиться с культурой шапсугов, сыграть на обрядовых инструментах и насладиться природой Кавказа
Начало: Договорённости с организатором
14 окт в 09:30
15 окт в 08:30
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 сентября 2024Великолепное путешествие с уроженцем этого края, истинным его знатоком и патриотом - в самом высоком смысле этого слова. Интереснейшая информация, очень доступная форма её подачи, выверенный маршрут. Восторг и глубокая благодарность организатору!
- ЛЛилия19 сентября 2024Получилось наше путешествие просто супер 👍👍много интересной и доступной информации! Было очень интересно и в тоже время весело! Спасибо нашему гиду Мадину!
- ККирилл3 августа 2024Интересный парк 33 водопада, стоит посетить. После можно искупаться в горной реке.
Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Скидки»
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