Дольмены в окрестностях Сочи

Загадочные древние сооружения, треккинг по лесу, любопытные версии происхождения мегалитов

Плиты-великаны, разбросанные по всему миру, завораживают и рождают сотню домыслов.

Как они появились? Для чего служили? Мы побываем в трёх местах с разными по своей природе дольменами и обсудим как научные, так и мистические варианты их появления.

В программе есть место всему: тишине, спорам, наполняющей прогулке по лесу и ярким впечатлениям от встречи с мегалитами.
Дольмены в окрестностях Сочи
Дольмены в окрестностях Сочи
Дольмены в окрестностях Сочи
Дольмены в окрестностях Сочи

Что вас ожидает

3 локации с дольменами

В Лазаревском вас заберёт машина и увезёт выше посёлка Мирный к первой группе дольменов. Там вы познакомитесь с разными видами мегалитов: ложнопортальными, корытообразными, астрономическими и другими. После мы отправимся к Волконскому дольмену. Это сооружение будет интересно как рационалистам, так и любителям всего загадочного — во-первых, это единственный сохранившийся монолит в мире, а во-вторых, его наделяют магическими свойствами:) Последняя точка находится высоко в горах, там мы осмотрим двойной дольмен и каменную ванну. До трёх основных локаций мы добираемся на автомобилях, на месте же справляемся без машины: проходим небольшие маршруты, гуляем по лесам в окрестностях мегалитов и устраиваем привалы с чаем.

Молча или в обсуждениях

Тема на нашем маршруте будет одна, но обширная и с учётом разных точек зрения. Обсудим, что говорят учёные о происхождении дольменов, каких версий придерживаются эзотерики и во что верят паломники. Если вам есть что сказать по этому поводу — с интересом вас выслушаю. Однако, бывает, что люди хотят максимально прочувствовать энергетику древнейших мест, в таких случаях мы может общаться только по делу, не нарушая первобытной тишины.

Организационные детали

  • Маршрут среднего уровня сложности. Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
  • С собой нужно взять спортивную удобную обувь с цепкой подошвой, солнцезащитный крем, головной убор, перекус и воду

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Дополнительно оплачивается вход на рекреационные объекты (в нашем маршруте их будет 2): 200 руб. /чел. (детям до 10 лет бесплатно)
  • Трансфер к месту старта треккинга и обратно, а также чай/кофе и сладости включены в стоимость

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Вячеслав
Вячеслав
Меня зовут Вячеслав. Родился и вырос в Сочи. У меня многолетний успешный опыт организации индивидуальных туров. Любовь к горам зародилась с детства, бывало, даже уроки прогуливал, чтобы найти новые красивые водопады, каньоны, гроты и пещеры:) Открою для вас не известные даже местным жителям места, от которых дух захватывает. С удовольствием проведу вас в сказочный мир, наполненный силой и незабываемой красотой, где вы сможете по-новому взглянуть на мир.
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лазаревского

🎩Индивидуальные👣Пешком🏆Активный отдых🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Лазаревском

Калэжтам — древние мегалиты в долине реки Аше
Индивидуальная экскурсия
4.3
4
4ч 30м
3 250
за 1-3 чел.
Калэжтам — древние мегалиты в долине реки Аше
Путешествие к труднодоступным дольменам в окрестностях Лазаревского и погружение в культуру адыгов
Групповая экскурсия из Сочи на гору Ахун и Дачу Сталина
900
за 1 чел.
Групповая экскурсия из Сочи на гору Ахун и Дачу Сталина
На автобусе в группе до 30 человек мы отправимся туда, где открывается самая красивая панорама Сочи:...
Вторник, суббота в 13:00
Природа и самобытная история Западного Кавказа
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
3 250
за 1-3 чел.
Природа и самобытная история Западного Кавказа
Волконский дольмен, древняя крепость и ущелье Чудо-красотка на авто-пешеходной экскурсии
"Красная Поляна" : три курорта и шоу олимпийских фонтанов
10ч
1 700
за 1 чел.
"Красная Поляна" : три курорта и шоу олимпийских фонтанов
Всего за день вы увидите главные достопримечательности в окрестностях Сочи
Среда, четверг, пятница, воскресенье 09:00
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-4 чел.
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
Преодолеть русло реки Хекуай, побывать в Тигровой пещере и отыскать секретные водопады
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Индивидуальная экскурсия
5
5
10 000
за 1-4 чел.
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
Пеший тур - гора Индюк: взгляни на мир с высоты
Индивидуальный тур
10ч
10 000
за 1-7 чел.
Пеший тур - гора Индюк: взгляни на мир с высоты
Монолитные скальные изваяния из песка, прорывающие зелёную шапку леса, торчащие как пики
ежедневно с 7:00
Аул Тхагапш — аул «Под богом»
Индивидуальная экскурсия
4.6
10
4ч 30м
3 250
за 1-3 чел.
Аул Тхагапш — аул «Под богом»
Узнать о местной природе, истории и этнографии в путешествии по первозданному лесу
На краю земли - Салохаул
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 500
за 1-4 чел.
На краю земли - Салохаул
Вы не первый раз в Сочи
Ежедневно, время договорное
Джип-тур по Абхазии
10ч
2 600
за 1 чел.
Джип-тур по Абхазии
Недалеко от Сочи находится чудесный край - Абхазия
Ежедневно, кроме понедельника. Время по согласованию.
Поход для новичков «Два ущелья»
Индивидуальная экскурсия
5
3
6 000
за 1-4 чел.
Поход для новичков «Два ущелья»
Прогуляться по колхидскому лесу и полюбоваться озером, водопадами, каньонами
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
10ч
1 200
за 1 чел.
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
Все самые популярные локации Сочи - в одной экскурсии всего за день! Вы получите представление об...
Ежедневно в 10:00

Вячеслав проводит ещё 3 экскурсии

Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
Индивидуальная экскурсия
5
4
7 000
за 1-7 чел.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
Исследовать скрытые природные сокровища Лазаревского в компании опытного проводника
Поход к скале «Тещин нос»
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-7 чел.
Поход к скале «Тещин нос»
Посетить неизведанные уголки Краснодарского края в компании опытного проводника
Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто!
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-10 чел.
Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто!
Отыскать секретные локации на популярном маршруте и узнать о них самое интересное
У нас ещё много экскурсий 😎 в Лазаревском. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Лазаревском
🇷🇺