Что вас ожидает

3 локации с дольменами

В Лазаревском вас заберёт машина и увезёт выше посёлка Мирный к первой группе дольменов. Там вы познакомитесь с разными видами мегалитов: ложнопортальными, корытообразными, астрономическими и другими. После мы отправимся к Волконскому дольмену. Это сооружение будет интересно как рационалистам, так и любителям всего загадочного — во-первых, это единственный сохранившийся монолит в мире, а во-вторых, его наделяют магическими свойствами:) Последняя точка находится высоко в горах, там мы осмотрим двойной дольмен и каменную ванну. До трёх основных локаций мы добираемся на автомобилях, на месте же справляемся без машины: проходим небольшие маршруты, гуляем по лесам в окрестностях мегалитов и устраиваем привалы с чаем.

Молча или в обсуждениях

Тема на нашем маршруте будет одна, но обширная и с учётом разных точек зрения. Обсудим, что говорят учёные о происхождении дольменов, каких версий придерживаются эзотерики и во что верят паломники. Если вам есть что сказать по этому поводу — с интересом вас выслушаю. Однако, бывает, что люди хотят максимально прочувствовать энергетику древнейших мест, в таких случаях мы может общаться только по делу, не нарушая первобытной тишины.

Организационные детали

Маршрут среднего уровня сложности. Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.

С собой нужно взять спортивную удобную обувь с цепкой подошвой, солнцезащитный крем, головной убор, перекус и воду

Что входит в стоимость, а что — нет