Что вас ожидает

Гора Ахун

Мы путь сквозь густую растительность к самой высокой точке горы, где расположена одноименная башня. Добравшись до вершины, вы оцените панорамы окрестностей: моря, заснеженных гор и самого Сочи.

Агурское ущелье

Вы отправитесь на прогулку по живописному Агурскому ущелью, которое славится своими водопадами и расположено совсем недалеко от города. Пройдёте мимо таинственной Чёртовой купели, полюбуетесь на алмазные воды водопадов. Насладитесь свежим воздухом и послушаете «шелест» камнепадов. Я расскажу вам об истории этих мест, о народах, издревле населяющих черноморское побережье Кавказа.

Колесо обозрения

В нескольких сотнях метров от Башни Ахун расположен развлекательный центр, где находится самая высокая точка панорамного обозрения Сочи. С нее открывается удивительный вид на море, городские пейзажи и Имеретинскую долину.