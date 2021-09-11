Из Лазаревского — в каньон Прохладный

Погулять по многовековому колхидскому лесу и увидеть самый высокий мост на опорах в стране

5
1 отзыв
На протяжении веков чистейший ручей Прохладный вытачивал в скалах глубокий каньон с водопадами и гротом.

Эти живописным местам, созданным самой природой, я приглашаю вас посетить! Вы полюбуетесь удивительными растениями из Красной книги, ощутите благословенную лесную прохладу и отдохнете в тени отвесных скал.

А я расскажу самое интересное о местной флоре и фауне.
Из Лазаревского — в каньон Прохладный
Из Лазаревского — в каньон Прохладный
Из Лазаревского — в каньон Прохладный
Из Лазаревского — в каньон Прохладный
Из Лазаревского — в каньон Прохладный
Из Лазаревского — в каньон Прохладный
Из Лазаревского — в каньон Прохладный
Из Лазаревского — в каньон Прохладный
Из Лазаревского — в каньон Прохладный
Из Лазаревского — в каньон Прохладный
Из Лазаревского — в каньон Прохладный
Из Лазаревского — в каньон Прохладный

Что вас ожидает

Инженерное чудо

Выехав из Лазаревского, мы отправимся по живописному прибрежному серпантину в село Зубова щель. Вы оцените самый высокий мост на опорах в России, раскроете его историю и технические особенности. Далее прокатитесь на внедорожнике вдоль реки Чужая и по желанию отдохнете в атмосферном лесном кафе, уютно расположившемся у самого входа в каньон ручья Прохладный.

Сокровища колхидского леса

По каньону Прохладный мы будем гулять пешком. Не бойтесь трудностей: весь путь оборудован надежными дорожками и поручнями. Вы увидите водопады, пройдете сквозь увитый плющами грот, полюбуетесь лианами и папоротниками. Я расскажу, какие животные, рыбы и земноводные обитают в местных реках и лесах. Покажу редкие растения и угощу вас свежесваренным чаем или ароматным кофе из турки.

Организационные детали

Экологический сбор Сочинского национального парка не включен в стоимость — 200 р. с человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Алексей
Алексей
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я родился, вырос и живу в Сочи. Много путешествую, но всегда возвращаюсь в любимый город. Хорошо знаю историю Сочи и соседних регионов. Окончательно и бесповоротно влюблен в Кавказские горы и Черное море и готов делиться этой любовью. Основная специализация — это авторские индивидуальные экскурсии и походы по природным достопримечательностям Лазаревского района Сочи и Туапсинского района.
Задать вопрос

1 реальный отзыв

Юлия
11 сен 2021
Экскурсия не сложная, подходит для любого уровня подготовки. Места красивые, водопады, горная река, лес. Можно искупаться. Гид спокойный и коммуникабельный, отличный водитель, любит и знает природу родного края. Приготовил кофе и горные травы на горелке. Весь маршрут соответствовал описанию. Единственное, накануне были частично разрушены деревянные конструкции, из-за чего маршрут получился короче, показалось маловато. Но от гида это никак не зависело. Рекомендую, кто желает совершить неутомительную экскурсию на природу.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лазаревского

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Лазаревском

Каньоны реки Бешенка
Индивидуальная экскурсия
5
1
10 000
за 1-7 чел.
Каньоны реки Бешенка
Два прохладных каньона наполненных водопадами и купелями с чистой водой лазурного цвета, экзотическими...
Ежедневно с 07:00
Каньон и водопады Наджиго
Индивидуальная экскурсия
5
9
3 250
за 1-3 чел.
Каньон и водопады Наджиго
Насладиться нетронутой природой Западного Кавказа и узнать о местных традициях, этикете и быте
33 водопада и настоящее кавказское застолье
11ч
1 500
за 1 чел.
33 водопада и настоящее кавказское застолье
Лазаревское - один самый популярный курортов на берегу Черного моря
ежедневно
Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто!
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-10 чел.
Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто!
Отыскать секретные локации на популярном маршруте и узнать о них самое интересное
Джип-тур на 33 водопада, легенды Кавказа и лезгинка Лазаревское
2 200
за 1 чел.
Джип-тур на 33 водопада, легенды Кавказа и лезгинка Лазаревское
Вас ждет необычная экскурсия, где вы переправитесь через реку Шахе на джипах
Ежедневно в 10:00 и 16:00
Джип-тур на 33 водопада, легенды Кавказа и лезгинка Лазаревское
Индивидуальная экскурсия
15 000
за 1-7 чел.
Джип-тур на 33 водопада, легенды Кавказа и лезгинка Лазаревское
Это колоритная экскурсия, во время которой вы восхититесь величием национального парка 33 водопада и...
Ежедневно в 10:00 и 16:00
Калэжтам — древние мегалиты в долине реки Аше
Индивидуальная экскурсия
4.3
4
4ч 30м
3 250
за 1-3 чел.
Калэжтам — древние мегалиты в долине реки Аше
Путешествие к труднодоступным дольменам в окрестностях Лазаревского и погружение в культуру адыгов
Групповая экскурсия из Сочи на гору Ахун и Дачу Сталина
900
за 1 чел.
Групповая экскурсия из Сочи на гору Ахун и Дачу Сталина
На автобусе в группе до 30 человек мы отправимся туда, где открывается самая красивая панорама Сочи:...
Вторник, суббота в 13:00
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
Индивидуальная экскурсия
5
4
7 000
за 1-7 чел.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
Исследовать скрытые природные сокровища Лазаревского в компании опытного проводника
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
10ч
1 200
за 1 чел.
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
Все самые популярные локации Сочи - в одной экскурсии всего за день! Вы получите представление об...
Ежедневно в 10:00
Пеший тур - гора Индюк: взгляни на мир с высоты
Индивидуальный тур
10ч
10 000
за 1-7 чел.
Пеший тур - гора Индюк: взгляни на мир с высоты
Монолитные скальные изваяния из песка, прорывающие зелёную шапку леса, торчащие как пики
ежедневно с 7:00
Аул Тхагапш — аул «Под богом»
Индивидуальная экскурсия
4.6
10
4ч 30м
3 250
за 1-3 чел.
Аул Тхагапш — аул «Под богом»
Узнать о местной природе, истории и этнографии в путешествии по первозданному лесу

Алексей проводит ещё 4 экскурсии

Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
Индивидуальная экскурсия
5
1
8 500
за 1-4 чел.
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
Прогуляться по южному лесу среди лиан и орхидей и подняться на красивейшую скалу побережья
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Индивидуальная экскурсия
5
5
10 000
за 1-4 чел.
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
Поход для новичков «Два ущелья»
Индивидуальная экскурсия
5
3
6 000
за 1-4 чел.
Поход для новичков «Два ущелья»
Прогуляться по колхидскому лесу и полюбоваться озером, водопадами, каньонами
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-4 чел.
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
Преодолеть русло реки Хекуай, побывать в Тигровой пещере и отыскать секретные водопады
У нас ещё много экскурсий 😎 в Лазаревском. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Лазаревском
🇷🇺