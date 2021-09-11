Что вас ожидает

Инженерное чудо

Выехав из Лазаревского, мы отправимся по живописному прибрежному серпантину в село Зубова щель. Вы оцените самый высокий мост на опорах в России, раскроете его историю и технические особенности. Далее прокатитесь на внедорожнике вдоль реки Чужая и по желанию отдохнете в атмосферном лесном кафе, уютно расположившемся у самого входа в каньон ручья Прохладный.

Сокровища колхидского леса

По каньону Прохладный мы будем гулять пешком. Не бойтесь трудностей: весь путь оборудован надежными дорожками и поручнями. Вы увидите водопады, пройдете сквозь увитый плющами грот, полюбуетесь лианами и папоротниками. Я расскажу, какие животные, рыбы и земноводные обитают в местных реках и лесах. Покажу редкие растения и угощу вас свежесваренным чаем или ароматным кофе из турки.

Организационные детали

Экологический сбор Сочинского национального парка не включен в стоимость — 200 р. с человека