Отправляемся на авторский треккинг в окрестностях аула Тхагапш вместе с опытным гидом. За один день вы посетите дольмены на хребте Нихетх, средневековые могильники, красивейший водопад Игристый и сказочную Тигровую пещеру. А по пути узнаете об обычаях и традициях аутентичного народа, населявшего эти земли много веков назад.

Описание

Что вас ожидает

Аул под Богом

Путешествие рассчитано на тех, кто не боится приятной физической нагрузки. Начинается оно от аула Тхагапш. Его название поэтично переводится как аул «Под Богом» или «Божьи воды». По подвесному мостику мы перейдём через реку Псезуапсе и посетим водопад Игристый. В теплое время года сможем сделать привал и искупаться. По дороге гид познакомит вас с уникальным колхидским лесом и расскажет о флоре и фауне Лазаревского района. Затем по заросшей тропе поднимемся к пещере Тигровой — предположительно около неё давным-давно жили древние люди.

Мегалиты и их тайны

Грунтовая дорога ведёт вверх на хребет Нихетх — здесь нас ждут мегалиты-дольмены. Эта группа редко посещаема и поэтому особенно интересна. Вы узнаете об их тайнах и получите представление о верованиях древних людей, которые заселяли эти земли в давние времена. Пришло время возвращаться домой. Спускаясь по лесной тропе, вы окунётесь в атмосферу единения с природой — только наш гид, да местные охотники знают эту тайную тропинку. Рядом с аулом есть крупный средневековый курганный некрополь — мы обязательно зайдём к нему и поговорим о современных шапсугах и их обычаях. Довольные и уставшие спустимся в аул ближе к вечеру.

Организационные детали