От аула Бога до дольменов хребта Нихетх

Пешее приключение по тайным тропам «для своих» с проводником

Отправляемся на авторский треккинг в окрестностях аула Тхагапш вместе с опытным гидом.

За один день вы посетите дольмены на хребте Нихетх, средневековые могильники, красивейший водопад Игристый и сказочную Тигровую пещеру.

А по пути узнаете об обычаях и традициях аутентичного народа, населявшего эти земли много веков назад.
От аула Бога до дольменов хребта Нихетх
От аула Бога до дольменов хребта Нихетх
От аула Бога до дольменов хребта Нихетх
От аула Бога до дольменов хребта Нихетх
От аула Бога до дольменов хребта Нихетх
От аула Бога до дольменов хребта Нихетх
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Аул под Богом

Путешествие рассчитано на тех, кто не боится приятной физической нагрузки. Начинается оно от аула Тхагапш. Его название поэтично переводится как аул «Под Богом» или «Божьи воды». По подвесному мостику мы перейдём через реку Псезуапсе и посетим водопад Игристый. В теплое время года сможем сделать привал и искупаться. По дороге гид познакомит вас с уникальным колхидским лесом и расскажет о флоре и фауне Лазаревского района. Затем по заросшей тропе поднимемся к пещере Тигровой — предположительно около неё давным-давно жили древние люди.

Мегалиты и их тайны

Грунтовая дорога ведёт вверх на хребет Нихетх — здесь нас ждут мегалиты-дольмены. Эта группа редко посещаема и поэтому особенно интересна. Вы узнаете об их тайнах и получите представление о верованиях древних людей, которые заселяли эти земли в давние времена. Пришло время возвращаться домой. Спускаясь по лесной тропе, вы окунётесь в атмосферу единения с природой — только наш гид, да местные охотники знают эту тайную тропинку. Рядом с аулом есть крупный средневековый курганный некрополь — мы обязательно зайдём к нему и поговорим о современных шапсугах и их обычаях. Довольные и уставшие спустимся в аул ближе к вечеру.

Организационные детали

  • Возьмите фонарик в пещеру, наденьте удобную обувь с хорошим протектором и захватите (по возможности) треккинговые палки — они пригодятся на подъём и спуск
  • Не забудьте взять плотный перекус и воду на целый день. По дороге не будет мест, где можно что-то купить.
  • Возможно (но необязательно), у вас попросят входную плату на водопад Игристый — 200 руб. за человека
  • Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у аула Тхагапш
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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