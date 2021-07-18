Что вас ожидает

День в окружении природы

Мы начнем путешествие в Берендеевом царстве: пройдем подготовленными тропами вверх по ущелью и насладимся водопадами ручья Лель. Потом по тайной дорожке переместимся в многовековой колхидский лес, где отыщем таинственный дольмен, Лунный камень и небольшое озеро. В завершение посетим водопады и каньоны Свирского ущелья, оценим прекрасную купель между скал и по желанию искупаемся в ее прохладной воде.

Удивительные факты и душевные разговоры

По пути я угощу вас свежесваренным кофе и чаем. Расскажу много интересного о Лазаревском и его живописных окрестностях. Вы узнаете, что съедобного можно найти в местных лесах, как отличить змею от безногой ящерицы и какие растения есть только в Сочи. А еще: в чем особенности субтропической природы, какие животные водятся в наших краях, что такое дольмены и в чем их предназначение.

Организационные детали

Дополнительные расходы: экологический сбор Сочинского национального парка — 200 р. с человека.