Поход для новичков «Два ущелья»

Прогуляться по колхидскому лесу и полюбоваться озером, водопадами, каньонами

5
3 отзыва
Приглашаю исследовать два живописных ущелья: Свирское и Берендеево царство.

Вы пройдете тенистыми тропами к освежающим водопадам, раскроете секреты загадочных дольменов и увидите Лунный камень.

А я приготовлю для вас ароматный кофе и поделюсь занимательными историями о местных растениях, животных, климате и повседневной жизни.
Поход для новичков «Два ущелья»
Поход для новичков «Два ущелья»
Поход для новичков «Два ущелья»
Поход для новичков «Два ущелья»
Поход для новичков «Два ущелья»
Поход для новичков «Два ущелья»
Поход для новичков «Два ущелья»
Поход для новичков «Два ущелья»
Поход для новичков «Два ущелья»

Что вас ожидает

День в окружении природы

Мы начнем путешествие в Берендеевом царстве: пройдем подготовленными тропами вверх по ущелью и насладимся водопадами ручья Лель. Потом по тайной дорожке переместимся в многовековой колхидский лес, где отыщем таинственный дольмен, Лунный камень и небольшое озеро. В завершение посетим водопады и каньоны Свирского ущелья, оценим прекрасную купель между скал и по желанию искупаемся в ее прохладной воде.

Удивительные факты и душевные разговоры

По пути я угощу вас свежесваренным кофе и чаем. Расскажу много интересного о Лазаревском и его живописных окрестностях. Вы узнаете, что съедобного можно найти в местных лесах, как отличить змею от безногой ящерицы и какие растения есть только в Сочи. А еще: в чем особенности субтропической природы, какие животные водятся в наших краях, что такое дольмены и в чем их предназначение.

Организационные детали

Дополнительные расходы: экологический сбор Сочинского национального парка — 200 р. с человека.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Алексей
Алексей
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я родился, вырос и живу в Сочи. Много путешествую, но всегда возвращаюсь в любимый город. Хорошо знаю историю Сочи и соседних регионов. Окончательно и бесповоротно влюблен в Кавказские горы и Черное море и готов делиться этой любовью. Основная специализация — это авторские индивидуальные экскурсии и походы по природным достопримечательностям Лазаревского района Сочи и Туапсинского района.
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3 настоящих отзыва от туристов

Н
18 июля 2021
Сегодня в походе мы вышли, наконец, из зоны комфорта и преодолели себя! Спасибо Алексею за надёжное сопровождение на маршруте и его заботу о нас - чай со сладостями был очень вовремя! Рекомендуем поход тем, кто получает удовольствие от созерцания природы, пения птиц и шума рек. Ну и, конечно, готов покорять подъёмы и спуски несмотря на усталость.
Светлана
14 июля 2021
Отличный гид, прекрасно знает местность, может ответить на любой интересующий вопрос касательно местности. Мы были в походе для новичков и очень довольны. Когда уставали и останавливались для перерыва, Алексей не спешил и не торопил нас. Ближе к концу похода угостил чаем, для приготовления которого использовали горную воду (которую набрали во время похода). Мы делали много фото, Алексей также фотографировал нас и потом поделился сделанными фотографиями, за что мы также ему благодарны. В общем мы всем довольны, всем рекомендуем этот поход с Алексеем.
Т
30 июня 2021
Экскурсия очень понравилась, для "новичков" достаточно подходящая, гид Алексей ориентируется на путешественников, отзывчивый. Не спешит, когда сложно идти, ждёт отстающие звенья. Подскажет и поможет в сложной ситуации. Отвечает на все интересующие вопросы. Рекомендуем всем желающим!

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