Что вас ожидает
Секретные тропы Куапсе
Чтобы обойти все красоты Мамедова ущелья (а их в разы больше, чем принято считать. ), не хватит и целого дня. Но я проведу вас к самым впечатляющим из них. Где-то придется замочить ноги, где-то — даже немного проплыть, но поверьте, эти неизведанные локации стоят того. Во время треккинга вы увидите:
- Десятки водопадов разных видов, размеров и фактур. В некоторых из них, особенно чистых, мы сможем встретить тритонов — счастливая примета.
- Два грота и речные каньоны
- Открытый участок белой скалы, поднимающийся над ущельем на десятки метров
- Необычный дольмен причудливой корытообразный формы
- Каменный завал с перекатами и чистейшими купелями
- А также Дерево желаний, выгоревшее изнутри после удара молнии.
Нескучные факты и местные легенды
В пути скучать не придется — и не только из-за волшебных видов. Я поделюсь с вами самобытными легендами, расскажу, чем обычные водопады отличаются от плачущих, в чем особенность дольменов Лазаревского и какие слухи их окружают. А еще вы узнаете, почему Мамеда, в честь которого названо ущелье реки Куапсе, часто сравнивают с Сусаниным.
Организационные детали
Как проходит треккинг
- Маршрут низкого уровня сложности. Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
- С собой нужно взять спортивную удобную обувь с цепкой подошвой, купальник, перекус и воду, головной убор
- Продолжительность треккинга — от 4 часов, протяженность маршрута 5 км
Что входит в стоимость, а что — нет
- Дополнительно оплачивается вход на рекреационные объекты (в нашем маршруте их будет 2): 200 руб. /чел. (детям до 10 лет бесплатно)
- Трансфер к месту старта треккинга и обратно, а также чай/кофе и сладости включены в стоимость