Что вас ожидает

Секретные тропы Куапсе

Чтобы обойти все красоты Мамедова ущелья (а их в разы больше, чем принято считать. ), не хватит и целого дня. Но я проведу вас к самым впечатляющим из них. Где-то придется замочить ноги, где-то — даже немного проплыть, но поверьте, эти неизведанные локации стоят того. Во время треккинга вы увидите:

Десятки водопадов разных видов, размеров и фактур. В некоторых из них, особенно чистых, мы сможем встретить тритонов — счастливая примета.

Два грота и речные каньоны

Открытый участок белой скалы, поднимающийся над ущельем на десятки метров

Необычный дольмен причудливой корытообразный формы

Каменный завал с перекатами и чистейшими купелями

А также Дерево желаний, выгоревшее изнутри после удара молнии.

Нескучные факты и местные легенды

В пути скучать не придется — и не только из-за волшебных видов. Я поделюсь с вами самобытными легендами, расскажу, чем обычные водопады отличаются от плачущих, в чем особенность дольменов Лазаревского и какие слухи их окружают. А еще вы узнаете, почему Мамеда, в честь которого названо ущелье реки Куапсе, часто сравнивают с Сусаниным.

Организационные детали

Как проходит треккинг

Маршрут низкого уровня сложности. Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.

С собой нужно взять спортивную удобную обувь с цепкой подошвой, купальник, перекус и воду, головной убор

Продолжительность треккинга — от 4 часов, протяженность маршрута 5 км

Что входит в стоимость, а что — нет