Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто!

Отыскать секретные локации на популярном маршруте и узнать о них самое интересное

Мамедово ущелье — одно из самых популярных и живописных мест рядом с поселком Лазаревское.

Но в тоже время оно катастрофически мало изучено! Обычно туристы добираются до 4 водопадов и одного грота: я же помогу вам исследовать намного больше интересных локаций.

Гроты, каньоны, купели, дольмены — отправляемся на поиски затерянных сокровищ реки Куапсе.
Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто!
Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто!
Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто!
Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто!
Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто!
Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто!
Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто!
Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто!
Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто!
Ущелье реки Куапсе: найти то, что скрыто!

Что вас ожидает

Секретные тропы Куапсе

Чтобы обойти все красоты Мамедова ущелья (а их в разы больше, чем принято считать. ), не хватит и целого дня. Но я проведу вас к самым впечатляющим из них. Где-то придется замочить ноги, где-то — даже немного проплыть, но поверьте, эти неизведанные локации стоят того. Во время треккинга вы увидите:

  • Десятки водопадов разных видов, размеров и фактур. В некоторых из них, особенно чистых, мы сможем встретить тритонов — счастливая примета.
  • Два грота и речные каньоны
  • Открытый участок белой скалы, поднимающийся над ущельем на десятки метров
  • Необычный дольмен причудливой корытообразный формы
  • Каменный завал с перекатами и чистейшими купелями
  • А также Дерево желаний, выгоревшее изнутри после удара молнии.

Нескучные факты и местные легенды

В пути скучать не придется — и не только из-за волшебных видов. Я поделюсь с вами самобытными легендами, расскажу, чем обычные водопады отличаются от плачущих, в чем особенность дольменов Лазаревского и какие слухи их окружают. А еще вы узнаете, почему Мамеда, в честь которого названо ущелье реки Куапсе, часто сравнивают с Сусаниным.

Организационные детали

Как проходит треккинг

  • Маршрут низкого уровня сложности. Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
  • С собой нужно взять спортивную удобную обувь с цепкой подошвой, купальник, перекус и воду, головной убор
  • Продолжительность треккинга — от 4 часов, протяженность маршрута 5 км

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Дополнительно оплачивается вход на рекреационные объекты (в нашем маршруте их будет 2): 200 руб. /чел. (детям до 10 лет бесплатно)
  • Трансфер к месту старта треккинга и обратно, а также чай/кофе и сладости включены в стоимость

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Вячеслав
Вячеслав
Меня зовут Вячеслав. Родился и вырос в Сочи. У меня многолетний успешный опыт организации индивидуальных туров. Любовь к горам зародилась с детства, бывало, даже уроки прогуливал, чтобы найти новые красивые водопады, каньоны, гроты и пещеры:) Открою для вас не известные даже местным жителям места, от которых дух захватывает. С удовольствием проведу вас в сказочный мир, наполненный силой и незабываемой красотой, где вы сможете по-новому взглянуть на мир.
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