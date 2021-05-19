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Местное время в Лазаревском
00:0903
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаЛазаревское
По-английскиLazarevskoye
Население города30 000 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота10 м. от уровня моря

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Лазаревский район — один из самых удивительных и красивых на Черноморском побережье. Здесь сохранилась самобытность коренных народов. Вы попробуете ад...
Аул Тхагапш, притоки реки Псезуапсе
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Аул Тхагапш — аул «Под богом»
Аул Тхагапш — аул «Под богом»
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