Экскурсия по Липецку
Прогулка по Липецку перенесет вас в эпоху Петра I, раскроет тайны городских парков и храмов, познакомит с историей металлургии и авиации
14 окт в 10:00
15 окт в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомство с Липецком: индивидуальная экскурсия
Посетите главные достопримечательности Липецка и узнайте его тайны. Узнайте, как одна липецкая свадьба повлияла на Пушкина и другие интересные факты
Завтра в 09:00
11 окт в 10:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Липецку
Прогуляйтесь по Липецку, откройте его историю и архитектуру. Увидите храмы, парки и старинные особняки, узнаете о знаменитых посетителях курорта
Начало: На ул. Ленина
20 окт в 09:00
21 окт в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Усадьба Скорняково-Архангельское: история и отдых
Погрузитесь в атмосферу 18 века на экскурсии по усадьбе Скорняково-Архангельское. Откройте для себя уникальную историю и насладитесь современным отдыхом
Начало: В усадьбе Скорняково-Архангельское
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
