Всё о Магасе

Полезная информация о Магасе

Что нужно знать о Магасе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 7 экскурсий
Местное время в Магасе
13:2718
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаМагас
По-английскиMagas
Столица регионаМагас является столицей региона
Население города2 502 чел.
АэропортМагас IGT (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Moscow

Где находится Магас на карте

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