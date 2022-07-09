Полезная информация о Магасе
Что нужно знать о Магасе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 7 экскурсий
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Популярные экскурсии в Магасе
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Автомобильное путешествие в яркую столицу Чеченской Республики с профессиональным гидом
5000
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Увлекательный туристический поход в горы Ингушетии
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Ингушетия - самый маленький регион в России
5
1 отзыв
8900
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В ходе экскурсии гости узнают историю строительства башен
5
8 отзывов
9100
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Таргимская котловина, Ассинское ущелье, башенные комплексы и горные храмы за один день
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7 отзывов
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5000
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Увидеть изнутри самую молодую республику России и влюбиться в ее красоту и гостеприимство
4.9
51 отзыв
9600
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Очароваться краем архитектурных чудес, народных преданий и великой природы