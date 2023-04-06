Чечня
Древние традиции и обычаи особенно ярко расцветавших городах, возведенных по последнему слову архитектуры. Мы посетим величественные мечети в Грозном — сердце Чечни, мечеть в Шали и в Аргуне. Прогуляемся по паркам и поднимемся на смотровую площадку небоскреба в комплексе «Грозный-Сити».
Ближайшие даты:
6
апр
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Погрузитесь в дух истории и культуры Чечни.
- На нашей экскурсии вы узнаете о древних традициях и обычаях, которые продолжают жить в современных городах. Наши первые остановки — величайшие мечети Грозного, где вы сможете почувствовать мощь этого города. Вы увидите мечети в Шали и Аргуне, которые также славятся своей архитектурой и культурной значимостью.
- Затем мы отправимся на прогулку по красивому парку, чтобы насладиться природой и атмосферой места. Но это не все — мы также поднимемся на смотровую площадку небоскреба в комплексе «Грозный-Сити», где вы сможете полюбоваться потрясающими видами на город. Не упустите возможность узнать больше о культуре и истории Чечни, а также насладиться красивыми видами на город на нашей экскурсии.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Запрещена облегающая и не открытая одежда. Женщинам нужно покрыть волосы и плечи.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Билет на смотровую площадку
- Что не входит
- Личные расходы
- Обед
- Место начала и завершения?
- Точный адрес после бронирование
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Запрещена облегающая и не открытая одежда. Женщинам нужно покрыть волосы и плечи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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