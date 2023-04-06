Чечня: Грозный, Аргун, Шали

Чечня

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Ответы на вопросы
Древние традиции и обычаи особенно ярко расцветавших городах, возведенных по последнему слову архитектуры. Мы посетим величественные мечети в Грозном — сердце Чечни, мечеть в Шали и в Аргуне. Прогуляемся по паркам и поднимемся на смотровую площадку небоскреба в комплексе «Грозный-Сити».
Чечня: Грозный, Аргун, Шали
Чечня: Грозный, Аргун, Шали
Чечня: Грозный, Аргун, Шали
Чечня: Грозный, Аргун, Шали
Чечня: Грозный, Аргун, Шали
Чечня: Грозный, Аргун, Шали
Ближайшие даты:
6
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Погрузитесь в дух истории и культуры Чечни.
  • На нашей экскурсии вы узнаете о древних традициях и обычаях, которые продолжают жить в современных городах. Наши первые остановки — величайшие мечети Грозного, где вы сможете почувствовать мощь этого города. Вы увидите мечети в Шали и Аргуне, которые также славятся своей архитектурой и культурной значимостью.
  • Затем мы отправимся на прогулку по красивому парку, чтобы насладиться природой и атмосферой места. Но это не все — мы также поднимемся на смотровую площадку небоскреба в комплексе «Грозный-Сити», где вы сможете полюбоваться потрясающими видами на город. Не упустите возможность узнать больше о культуре и истории Чечни, а также насладиться красивыми видами на город на нашей экскурсии.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Запрещена облегающая и не открытая одежда. Женщинам нужно покрыть волосы и плечи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
  • Билет на смотровую площадку
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед
Место начала и завершения?
Точный адрес после бронирование
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Запрещена облегающая и не открытая одежда. Женщинам нужно покрыть волосы и плечи
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На весь день
Чечня
Выездные

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