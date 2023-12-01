Увидеть знаменитый экраноплан, изучить Девичьи бани и побывать в старинной крепости
Неповторимый Дербент по праву считается одним из самых аутентичных городов Северного Кавказа.
Вместе мы исследуем его историю и современную жизнь, пройдёмся по лабиринту узких улочек со старинными домами, посетим крепость Нарын-Кала и Девичьи бани, прогуляемся по уютной набережной и полюбуемся видами Каспия. А по пути будем делать остановки в самых красивых локациях.
Вместе мы исследуем его историю и современную жизнь, пройдёмся по лабиринту узких улочек со старинными домами, посетим крепость Нарын-Кала и Девичьи бани, прогуляемся по уютной набережной и полюбуемся видами Каспия. А по пути будем делать остановки в самых красивых локациях.
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Описание
Что вас ожидает
- Крепость Нарын-Кала — архитектурный символ Дербента. На её территории вы увидите цистерны и резервуары для воды, термы и старинную крестово-купольную церковь.
- Девичьи бани, которые до середины 20 века были традиционным местом омовения невест перед торжеством. Вы узнаете, как проходил этот ритуал и как банями пользуются в наши дни.
- Набережная. Насладимся здесь каспийскими пейзажами и арт-объектами, созданными командой знаменитого Покраса Лампаса.
- Экраноплан «Лунь» — когда-то уникальная разработка советских инженеров, а теперь — невероятно атмосферная фотолокация на побережье.
По дороге в Дербент мы посетим Манас, Избербаш, Мамедкалу, Дагестанские Огни. А также заедем в Табасаранский район, полюбуемся Ханагским водопадом и изучим Крепость семи братьев и одной сестры.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле бизнес-класса и услуги гида-водителя
- Отдельно оплачивается обед в кафе национальной кухни (по меню) и вход на территорию крепости — 200 руб. /чел. (стоимость может измениться, актуальную цену уточняйте в переписке)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ТЦ «Миркато»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 184 туристов
Вырос и живу в Дагестане. Общителен и стрессоустойчив. Очень люблю рассказывать истории нашего края и показывать всю красоту моей родины. Мои программы гибкие, мы всегда можем обсудить индивидуальные маршруты. Главное для меня — ваш комфорт и безопасность, за которые я отвечаю.
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