Неповторимый Дербент по праву считается одним из самых аутентичных городов Северного Кавказа.
Вместе мы исследуем его историю и современную жизнь, пройдёмся по лабиринту узких улочек со старинными домами, посетим крепость Нарын-Кала и Девичьи бани, прогуляемся по уютной набережной и полюбуемся видами Каспия. А по пути будем делать остановки в самых красивых локациях.
Вместе мы исследуем его историю и современную жизнь, пройдёмся по лабиринту узких улочек со старинными домами, посетим крепость Нарын-Кала и Девичьи бани, прогуляемся по уютной набережной и полюбуемся видами Каспия. А по пути будем делать остановки в самых красивых локациях.
Описание экскурсии
- Крепость Нарын-Кала — архитектурный символ Дербента. На её территории вы увидите цистерны и резервуары для воды, термы и старинную крестово-купольную церковь.
- Девичьи бани, которые до середины 20 века были традиционным местом омовения невест перед торжеством. Вы узнаете, как проходил этот ритуал и как банями пользуются в наши дни.
- Набережная. Насладимся здесь каспийскими пейзажами и арт-объектами, созданными командой знаменитого Покраса Лампаса.
- Экраноплан «Лунь» — когда-то уникальная разработка советских инженеров, а теперь — невероятно атмосферная фотолокация на побережье.
По дороге в Дербент мы посетим Манас, Избербаш, Мамедкалу, Дагестанские Огни. А также заедем в Табасаранский район, полюбуемся Ханагским водопадом и изучим Крепость семи братьев и одной сестры.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле бизнес-класса и услуги гида-водителя
- Отдельно оплачивается обед в кафе национальной кухни (по меню) и вход на территорию крепости — 200 руб. /чел. (стоимость может измениться, актуальную цену уточняйте в переписке)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Миркато»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 2476 туристов
Я — действующий аттестованный инструктор-проводник по пешеходному туризму 1 категории в Федерации спортивного туризма. Окончил Дагестанский государственный университет, факультет юриспруденции. Также прошёл профессиональную переподготовку по двум специальностям — «Гид» и
Входит в следующие категории Махачкалы
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