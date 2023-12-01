Большой тур в древний Дербент

Индивидуальная экскурсия в Махачкале

Увидеть знаменитый экраноплан, изучить Девичьи бани и побывать в старинной крепости

Неповторимый Дербент по праву считается одним из самых аутентичных городов Северного Кавказа.

Вместе мы исследуем его историю и современную жизнь, пройдёмся по лабиринту узких улочек со старинными домами, посетим крепость Нарын-Кала и Девичьи бани, прогуляемся по уютной набережной и полюбуемся видами Каспия. А по пути будем делать остановки в самых красивых локациях.
Большой тур в древний Дербент
Большой тур в древний Дербент
Большой тур в древний Дербент
Большой тур в древний Дербент
Большой тур в древний Дербент
Большой тур в древний Дербент
Большой тур в древний Дербент
Большой тур в древний Дербент
Большой тур в древний Дербент
Большой тур в древний Дербент
Большой тур в древний Дербент
Большой тур в древний Дербент
Большой тур в древний Дербент
Большой тур в древний Дербент
Большой тур в древний Дербент
Большой тур в древний Дербент
Большой тур в древний Дербент
Большой тур в древний Дербент
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Крепость Нарын-Кала — архитектурный символ Дербента. На её территории вы увидите цистерны и резервуары для воды, термы и старинную крестово-купольную церковь.
  • Девичьи бани, которые до середины 20 века были традиционным местом омовения невест перед торжеством. Вы узнаете, как проходил этот ритуал и как банями пользуются в наши дни.
  • Набережная. Насладимся здесь каспийскими пейзажами и арт-объектами, созданными командой знаменитого Покраса Лампаса.
  • Экраноплан «Лунь» — когда-то уникальная разработка советских инженеров, а теперь — невероятно атмосферная фотолокация на побережье.

По дороге в Дербент мы посетим Манас, Избербаш, Мамедкалу, Дагестанские Огни. А также заедем в Табасаранский район, полюбуемся Ханагским водопадом и изучим Крепость семи братьев и одной сестры.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле бизнес-класса и услуги гида-водителя
  • Отдельно оплачивается обед в кафе национальной кухни (по меню) и вход на территорию крепости — 200 руб. /чел. (стоимость может измениться, актуальную цену уточняйте в переписке)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ТЦ «Миркато»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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